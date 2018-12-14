AOI廠由田11月獲利下滑 前11月每股純益4.44元

AOI 設備廠由田 (3455-TW) 今 (14) 日公布自結 11 月稅後純益為 1600 萬元，月減 69%，年減 64%，單月每股純益 0.28 元，低於法人預期；加計由田已公布的最新獲利數字，該公司累計前 11 月稅後純益為 2.72 億元，年增率 98%，每股純益為 4.44 元。

由田 10 月營收為 3.64 億元，創今年新高，10 月自結單月稅後純益 5300 萬元，單月每股純益為 0.88 元，而 11 月營收更以 4.1 億元改寫歷史次高紀錄，但公司今天公布的自結稅後純益月減 69%，年減 64%，單月每股純益僅 0.28 元，主要仍在認列營收的產品結構變化所致。

法人原預估，由田第 4 季營收將達 13 億元，但依最新掌握的入帳進度觀察，由田對於 12 月驗收進度仍難以充分掌握，恐難以達成第 4 季 13 億元的營收預估值，由田主管指出，目前公司的出貨均已在客戶端，營收的認列將視驗收進度而定。

由田今年開始一連串新產品線調整規劃，多元布局包含 PCB、半導體封裝、COF、顯示器前段、顯示器模組等產業應用，產品組合擴增可有效平衡各產業波動、搶占高階市場，各項新產品已陸續通過大廠驗證與獲得訂單，新增營收預計將於 2019 發酵並帶來穩定的毛利增長。

由田也布局 AI 人工智能軟體，2018 推出 AI 強化快速缺陷分類及判讀，已廣獲多家 PCB 領導廠商認證通過，董事長鄒嘉駿表示，AI 智能軟體可幫助客戶節省 70% 以上複檢人力，未來 3 年預計逐步導入幫助現有客戶節省人力並提升機台效能，下一步則希望拓展到由田客戶以外的他牌設備市場。

由田將一舉擴增 COF AOI、半導體封裝 AOI、PCB AOI、AI 等 4 種新產品組合，並與原有的顯示器前段 AOI、顯示器模組 AOI、封裝基板 AOI 構成由田 7 大產品線，由田目前在手訂單已有約 30 億元。