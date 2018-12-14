中國人行易網：大陸面對「四大金融風險」影子銀行需監管得當

中國人行 (PBoC) 行長易綱近期表示，大陸金融市場有四大風險，影子銀行並不全然是個負面詞，只要監管得當，仍能發揮好的作用。

易綱昨 (13 日) 晚出席「新浪 ‧ 長安講壇」，進行超過 60 分鐘演講，演講主要說明中國當前的貨幣政策框架、今年貨幣政策支持實體經濟的主要舉措、當前存在的主要金融風險及防範對策等。

對於當前大陸面對的金融風險，易綱表示，目前可歸納為四類：

一. 市場的異常波動和外部衝擊的風險：

比如股市、債市的大起大落，或者發生一部分企業違約造成恐慌。外匯市場上有可能外部衝擊導致市場的預期不穩，貨幣市場也有可能受預期、外部衝擊導致利率波動巨大。他表示，政策是要防止這些風險在市場之間傳染。

二. 信用風險：

易綱指出，對於商業銀行來說，貸出去的款收不回來，就變成了不良資產，這就是商業銀行的信用風險；對於企業來說，發的債還不了、違約了，那就是信用風險。對於央行來說，要考慮信用違約對整個市場的影響。

三. 影子銀行風險：

易綱強調，影子銀行做了信用或者期限的轉換，這些轉換上跟銀行的業務的性質差不多，但同時間，這些影子銀行沒有受到嚴格的銀行監管，也就是說它從資本充足率和其它的監管指標上，可能帶來風險。

易綱表示，影子銀行不完全是一個負面詞，「只要它依法合規經營，影子銀行不管是表內還是表外，不管是信托、公募基金還是私募基金，它都能成為金融市場的一個有效的部分。」

四. 非法金融活動風險：

例如非法集資、非法交易等行為，去年中國大陸發生新的非法集資案件超過 5000 件，涉及金額很大，涉及公眾人數很多。

易綱表示，要爭取在 3 年時間裡，通過強化監管，集中整治和深化改革開放，使宏觀槓桿率得到有效控制，金融領域突出的高風險得到有序處置。

此外，易綱也在演說中特別提及匯改，強調要增強匯率彈性，加大市場決定的力度，同時適當發揮匯率調節宏觀經濟和國際收支「自動穩定器」的作用。