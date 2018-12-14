大陸11月規模工業增加值年增5.4% 增速低於預期

中國國家統計局公布，11 月份全國規模以上工業增加值年增 5.4%，低於預期升 5.9%，前值升 5.9%。

1 至 11 月份，全國規模以上工業增加值按年增長 6.3%，預期增 6.4%，前值為升 6.4%。

統計局指出，分三大門類看，11 月份，採礦業增加值年增 2.3%，增速較 10 月份回落 1.5 個百分點；製造業增長 5.6%，回落 0.5 個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長 9.8%，加快 3.0 個百分點。

分經濟類型看，11 月份，國有控股企業增加值年增 3.9%；集體企業增長 2.0%，股份制企業增長 6.6%，外商及港澳臺商投資企業增長 1.9%。

分行業看，11 月份，41 個大類行業中有 38 個行業增加值保持年增。其中，農副食品加工業增長 2.2%，紡織業增長 1.5%，化學原料和化學製品製造業增長 1.9%，非金屬礦物製品業增長 6.9%，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長 10.4%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長 12.8%，通用設備製造業增長 6.7%，專用設備製造業增長 12.4%，汽車製造業下降 3.2%，鐵路、船舶、航空航太和其他運輸設備製造業增長 12.7%，電氣機械和器材製造業增長 9.0%，電腦、通信和其他電子設備製造業增長 12.3%，電力、熱力生產和供應業增長 9.0%。

分地區看，11 月份，東部地區增加值年增 4.3%，中部地區增長 6.5%，西部地區增長 5.6%，東北地區增長 4.0%。