中共政治局會議強調穩定經濟 首提「促進形成強大國內市場」

中共中央政治局昨 (13 日) 召開會議，分析研究明年經濟工作，為即將召開的中央經濟工作會議定調。「穩定」成為會中的關鍵主題，強調經濟穩增長，保持運行在合理區間，並首次提到「促進形成強大國內市場」。

中央政治局會議相由習近平主持，會議中再次強調「六穩」，指出要進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期，並在之後增加了「提振市場信心」的說法，相信未來會強化政策底。中共政治局 7 月底召開會議時，也曾強調「六穩」。

今年底政治局會議新聞稿中，沒有提及房地產。

會中強調要「提振市場信心，提高人民群眾獲得感、幸福感、安全感，保持經濟持續健康發展和社會大局穩定，為全面建成小康社會收官打下決定性基礎，以優異成績慶祝中華人民共和國成立 70 週年」。

對於會中指出要「促進形成強大國內市場，提升國民經濟整體性水平」。國宏觀經濟研究院研究員王蘊表示，形成強大國內市場，要充分發揮消費的基礎性作用和有效投資的關鍵作用，並以制度創新、技術創新和產品創新培育形成新供給，形成具有較強增長帶動力的消費新增長點，不斷推進消費提質升級。

相對 10 月份的政治局會議，此次會議沒再提經濟下行壓力，聯訊證券首席宏觀研究員李奇霖認為，一是可能會議以年度為周期來看，而今年增長等都能實現目標，二是可能中央對經濟下行的容忍程度上升。