中國10月工業利潤年增3.6% 增速減緩 為近7個月最低

中國國家統計局公布，今年 10 月規模以上工業企業實現利潤總額人民幣 5480.2 億元，年增 3.6%，增速比 9 月份放緩 0.5 個百分點，為近 7 個月最低。
累計今年 1-10 月全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣 5.52 兆元，年增年增 13.6%，增速比 1-9 月份放緩 1.1 個百分點。
統計局說，10 月份當月情況看，主要受工業品出廠價格漲幅回落、上年利潤基數偏高等因素影響，工業利潤增速比 9 月份有所減緩。
1-10 月份，在 41 個工業大類行業中，34 個行業利潤總額年增率增加，7 個行業減少。其中汽車製造業下降 5.4%。
統計局解讀，1-10 月份鋼鐵行業利潤增長 63.7%，石油開採行業增長 3.7 倍，石油加工行業增長 25.2%，建材行業增長 45.9%，化工行業增長 22.1%。5 個行業合計對規模以上工業企業利潤增長的貢獻率為 75.7%。
數據顯示，今年首十個月，規模以上工業企業實現主營業務收入人民幣 85.7 兆元，按年增 9.3%；發生主營業務成本 72.2 兆元，增長 9%；主營業務收入利潤率為 6.44%，按年提高 0.24 個百分點。
截至 10 月末，規模以上工業企業應收賬款人民幣 14.6 兆元，按年增長 10.9%；產成品存貨人民幣 4.38 兆元，增 9.5%。