YouTube正式在Switch上架！看影片、打電動盡在掌中

任天堂 (7974-JP) 在今日 (9 日) 宣布，Switch 主機上已經正式上架 YouTube 的應用程式。玩家可以在包括美國在內的多個地區的 Nintendo Switch eShop 上免費下載該應用程式。在 Switch 推出的兩年之後，除了作為遊戲主機，如今也能作為隨身的影音娛樂裝置供使用者看影片追劇。

Youtube 正式在 Switch 上架 (圖: techcrunch)

該應用程序的容量為 89.0MB，適用於 SD 卡，不需要訂閱 Nintendo Switch Online 也能夠下載。Switch 上的 YouTube 應用程序在手持模式下也可以使用，只要有 WIFI 連接，玩家可以隨身攜帶。

此外，在 Switch 上的 YouTube 也支持 360 度影片。玩家可使用 Switch 的左側操縱桿和主按鈕來操作 YouTube。手持模式中則可使用螢幕觸控來搜尋影片來觀看。與一般 YouTube 一樣，可使用 Google 帳戶來登入會員。

官方在宣告中表示：「使用 Nintendo Switch 系統在 YouTube 上放鬆身心、享受娛樂，如音樂影片和節目，以及觀看遊戲直播，操作方式等等。輕鬆使用頻道訂閱，並探索影片世界。和朋友、家人一起拿起 Nintendo Switch，來享受 YouTube。」

目前，面對競爭激烈的影音串流市場，Switch 仍然缺少一些必備的娛樂應用程序，包括 Netflix(NFLX-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 影音。

去年年底，任天堂曾和影音喘劉巨頭 Hulu 合作，並在遊戲機中推出 Hulu 的應用程式，那是任天堂第一次引進媒體串流內容服務。任天堂過去曾暗示，未來有計劃將這類型應用程序引入遊戲機台，不過目前尚未公佈任何詳細內容。