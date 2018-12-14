【運達投顧】盤中分析 : 美股近幾日呈現盤中大漲尾盤收斂漲勢的慣性，台股行情短線複雜往上

◆盤勢分析

新聞重點與行情路況

情路況短線複雜往上: 美債殖利率 11/16 結束 41 連升

美股: 週四 (13 日) 貿易緊張局勢繼續拖累，除道瓊指數棄守盤中 200 點後尾盤收斂外，近日美股上下浮動動盪大，近幾日每股交易日呈現，盤中大漲尾盤收斂漲勢的慣性，美股道瓊指數上漲 70.11 點

(一) 美國 10 年期債券 4/25 殖利率達 3.03%，12/13 該殖利率收在 2.83%，持續觀察 10 年期公債殖利率變化，若 3% 成為常態，市場擔憂借款成本上升恐減緩經濟成長，

(二) 貿易戰: 中美雙方是否對剩餘價值超過 2000 億美元的商品加徵關稅問題。美國同意暫不將關稅從 10% 提高到 25%，並且在接下來的 90 天裡，美中官員將繼續就技術轉讓、知識產權和農業方面擴大討論。美中貿易代表萊特海澤稱並稱孟晚舟逮捕跟美中貿易談判並無關聯，與中國的貿易談判必須在 2019 年 3 月 1 日之前完成，否則將增加稅率或擴大對中國輸美商品的關稅

(三) 經濟數據: 晚間公布美國 12 月 PMI 初值，前值: 55.3 市場預測 55.1。

※運達投顧 高維緒分析師

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