【華冠投顧】盤中解析：利空再現 亞股拉回

劉彥良 分析師

美國預算赤字破表加上歐洲央行 (ECB) 下修經濟成長估值，亞股全面拉回，除陸股跌勢較輕外，台港日韓都拉回 1.2% 以上。

昨天台股來到空方缺口 9850~9895，技術面上本身就有拉回震盪的壓力，此外 KD 也未能黃金交叉成為隱憂，故今日的回檔並不意外。目前低點 9721 剛好守住多方缺口 9720，加上預估量僅千億元，多方並未棄守，破判指數還是會先在 9800 上下 200 點內震盪。

指數丟一旁，中小型股在內資作帳下還是值得期待，明年具轉機性的 5G 概念股依舊輪動輪漲，今天先豐 (5349)、眾達 - KY(4977)、統新(6426) 以及持續請投資朋友留意的瑞祺電通 (6416) 再創波段新高。

瑞淇電通在樺漢 (6416) 成為最大股東後已躋身鴻海集團成員之一，負責 5G 聯網設備的網路安全與優化系統解決方案，是鴻海發展 5G 版圖的重要成員，並且在鴻海集團的奧援下，本月和本季營收可望改寫歷史新高。投信自 11 月起小幅吃貨，近 3 天開始擴大買超，目前股價還在低檔區，長線看好，投資朋友可持續觀察。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。