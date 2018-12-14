【大慶證券】盤前分析－櫃買相對強勢 台股聚焦中小型股



◆盤勢分析

雖中美關係緩和，但傳出中國官方繼加拿大外交官後，又逮捕了第二位加拿大公民，使國際緊張氣氛再起，美股四大指數上沖下洗，其中道瓊及費半分別上漲 0.29%、0.36%；S&P500、那斯達克則下跌 0.02%、0.39%，顯示市場不安情緒仍高，因英國脫歐協議、中美貿易談判、華為事件目前僅是暫緩緊張局面，仍未解決，恐慌因子尚在，研判短期股市震盪加劇，因此聚焦下周 Fed 會議，明年升息次數為重要風向指標。

受到中國國務院決議自明年 1/1 起實施創投稅負優惠激勵，亞股昨日表現走揚，帶動台股走高，終場上漲 0.43%，收在 9858 點，成交金額為 1139 億元。以集中市場來看，昨日開高走穩，站回短均線之上，成交金額雖小幅增加，但上檔面臨 2 個跳空缺口反壓及季線壓力，短期內要重回萬點的機率不高，在量能回升至 1200 億之前，研判短線將持續在 9616~9971 點區間橫盤整理。櫃買指數則相較集中市場強勢，昨日成功站回所有均線之上，中小型個股表現相對活潑，短線只要 5 日線支撐不被有效跌破，仍屬多頭架構。

觀察盤面，鴻海在郭董增持自家股票利多下，持續高漲，帶動自家集團旗下個股，如：瑞祺電通、臻鼎 - KY、中揚光、訊芯 - KY 紛紛走揚，除此之外，營運展望佳如部分利基型 IC 設計、生技、5G、汽車電子的族群，昨日也有所表態，特別是 11 月營收亮眼的個股，如皇田、祥碩、大江、京元電漲勢最為強勁。反觀先前熱門族群 - 被動元件、矽晶圓表現疲弱，尤其被動元件族群在外資調降龍頭國巨目標價以及看淡明年終端需求，普遍開低走低，操作上不建議摸底。整體而言，在盤勢動盪之際，營收表現佳及未來展望樂觀族群，相對抗跌，可留意 5G、電動車、PCB、散熱、部分利基型 IC 設計等相關類股，只要重要支撐不破，後續仍有機會加入輪動，可以中小型股優先擇優布局。

