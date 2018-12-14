[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/12/13 107/12/12 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.14000 27.17000 0.97000 3.57011 元大滬深300單日正向2倍基金 12.49000 12.08000 0.41000 3.39404 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.77000 22.99000 0.78000 3.39278 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.92000 31.87000 1.05000 3.29463 摩根絕對日本基金 13.02000 12.65000 0.37000 2.92490 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.20000 25.52000 0.68000 2.66458 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 22.40000 21.83000 0.57000 2.61109 元大印度指數基金 9.30000 9.08200 0.21800 2.40035 華頓全球時尚精品基金 15.59000 15.23000 0.36000 2.36376 匯豐中國動力基金(美元) 0.45000 0.44000 0.01000 2.27273 富邦深証100基金 8.29000 8.11000 0.18000 2.21948 復華恒生單日正向二倍基金 27.80000 27.21000 0.59000 2.16832 摩根東方科技基金 29.58000 28.97000 0.61000 2.10563 摩根大歐洲基金 15.80000 15.48000 0.32000 2.06718 野村日本領先基金-累積類型 11.02000 10.80000 0.22000 2.03704 台新印度基金 13.74000 13.47000 0.27000 2.00445 元大印度基金 11.81000 11.58000 0.23000 1.98618 摩根新興日本基金 22.30000 21.87000 0.43000 1.96616 群益印度中小基金-美元 12.34260 12.10900 0.23360 1.92914 群益印度中小基金N-美元 8.62950 8.46620 0.16330 1.92885 群益印度中小基金-新臺幣 14.29000 14.02000 0.27000 1.92582 國泰富時中國A50基金 17.81000 17.48000 0.33000 1.88787 群益印度中小基金N-新臺幣 8.16000 8.01000 0.15000 1.87266 安本標準兩岸價值基金 10.11000 9.93000 0.18000 1.81269 富邦上証180基金 26.99000 26.51000 0.48000 1.81064 復華亞太成長基金 12.39000 12.17000 0.22000 1.80772 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.02000 8.86000 0.16000 1.80587 復華全球物聯網科技基金-美元 14.11000 13.86000 0.25000 1.80375 元大巴西指數基金 6.24000 6.13000 0.11000 1.79445 瀚亞印度基金-美元 12.58000 12.36000 0.22000 1.77994 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------