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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/12/13  107/12/12 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               28.14000   27.17000   0.97000    3.57011
元大滬深300單日正向2倍基金                                       12.49000   12.08000   0.41000    3.39404
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      23.77000   22.99000   0.78000    3.39278
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 32.92000   31.87000   1.05000    3.29463
摩根絕對日本基金                                                 13.02000   12.65000   0.37000    2.92490
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            26.20000   25.52000   0.68000    2.66458
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金       22.40000   21.83000   0.57000    2.61109
元大印度指數基金                                                  9.30000    9.08200   0.21800    2.40035
華頓全球時尚精品基金                                             15.59000   15.23000   0.36000    2.36376
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.45000    0.44000   0.01000    2.27273
富邦深証100基金                                                   8.29000    8.11000   0.18000    2.21948
復華恒生單日正向二倍基金                                         27.80000   27.21000   0.59000    2.16832
摩根東方科技基金                                                 29.58000   28.97000   0.61000    2.10563
摩根大歐洲基金                                                   15.80000   15.48000   0.32000    2.06718
野村日本領先基金-累積類型                                        11.02000   10.80000   0.22000    2.03704
台新印度基金                                                     13.74000   13.47000   0.27000    2.00445
元大印度基金                                                     11.81000   11.58000   0.23000    1.98618
摩根新興日本基金                                                 22.30000   21.87000   0.43000    1.96616
群益印度中小基金-美元                                            12.34260   12.10900   0.23360    1.92914
群益印度中小基金N-美元                                            8.62950    8.46620   0.16330    1.92885
群益印度中小基金-新臺幣                                          14.29000   14.02000   0.27000    1.92582
國泰富時中國A50基金                                              17.81000   17.48000   0.33000    1.88787
群益印度中小基金N-新臺幣                                          8.16000    8.01000   0.15000    1.87266
安本標準兩岸價值基金                                             10.11000    9.93000   0.18000    1.81269
富邦上証180基金                                                  26.99000   26.51000   0.48000    1.81064
復華亞太成長基金                                                 12.39000   12.17000   0.22000    1.80772
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       9.02000    8.86000   0.16000    1.80587
復華全球物聯網科技基金-美元                                      14.11000   13.86000   0.25000    1.80375
元大巴西指數基金                                                  6.24000    6.13000   0.11000    1.79445
瀚亞印度基金-美元                                                12.58000   12.36000   0.22000    1.77994
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