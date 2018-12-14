[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/12/13 107/12/12 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.65910 10.65840 0.00070 0.00657 大華銀多元特別收益平衡基金 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.85930 9.83380 0.02550 0.25931 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.86190 9.83650 0.02540 0.25822 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.78500 9.76870 0.01630 0.16686 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.78510 9.76880 0.01630 0.16686 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.58000 21.28000 0.30000 1.40977 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 22.40000 21.83000 0.57000 2.61109 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.13640 9.12090 0.01550 0.16994 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.47120 9.45510 0.01610 0.17028 中國信託台灣活力基金 13.28000 13.23000 0.05000 0.37793 中國信託台灣優勢基金 15.26000 15.21000 0.05000 0.32873 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.96000 10.06000 -0.10000 -0.99404 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.59000 9.64000 -0.05000 -0.51867 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.89000 8.94000 -0.05000 -0.55928 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.29000 9.34000 -0.05000 -0.53533 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.10000 8.01000 0.09000 1.12360 中國信託全球股票入息基金-累積型 8.68000 8.58000 0.10000 1.16550 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.81750 9.81080 0.00670 0.06829 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.07240 9.06620 0.00620 0.06839 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.17290 10.16220 0.01070 0.10529 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.36870 9.35890 0.00980 0.10471 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.24890 10.15550 0.09340 0.91970 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.85760 8.77690 0.08070 0.91946 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.63630 10.62850 0.00780 0.07339 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.48890 9.48200 0.00690 0.07277 中國信託智能運動基金-台幣 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865 中國信託智能運動基金-美元 9.58000 9.53000 0.05000 0.52466 中國信託智慧城市建設基金-台幣 8.86000 8.72000 0.14000 1.60550 中國信託智慧城市建設基金-美元 8.72000 8.58000 0.14000 1.63170 中國信託華盈貨幣市場基金 11.00180 11.00170 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.39850 9.38290 0.01560 0.16626 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.93690 8.92200 0.01490 0.16700 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.56300 9.54590 0.01710 0.17913 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.08820 9.07200 0.01620 0.17857 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.74000 10.69000 0.05000 0.46773 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.33000 10.28000 0.05000 0.48638 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.87000 10.81000 0.06000 0.55504 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.52000 10.46000 0.06000 0.57361 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 54.11000 53.51000 0.60000 1.12129 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 39.61530 39.50360 0.11170 0.28276 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.61260 37.52480 0.08780 0.23398 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.32000 17.20000 0.12000 0.69767 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.52090 11.51990 0.00100 0.00868 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.64510 10.59580 0.04930 0.46528 元大上證50基金 27.91000 27.46000 0.45000 1.63875 元大大中華TMT基金-人民幣 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 元大大中華TMT基金-新台幣 8.94000 8.92000 0.02000 0.22422 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.72000 12.59000 0.13000 1.03257 元大大中華價值指數基金-美元 11.92400 11.74300 0.18100 1.54134 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.11800 15.88000 0.23800 1.49874 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.54000 9.52400 0.01600 0.16800 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.19700 9.14000 0.05700 0.62363 元大中國平衡基金-人民幣 2.82000 2.82000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 12.62000 12.55000 0.07000 0.55777 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.51870 46.40650 0.11220 0.24178 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.50990 10.52180 -0.01190 -0.11310 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.66420 9.67510 -0.01090 -0.11266 元大中國機會債券基金-新台幣 9.69080 9.65770 0.03310 0.34273 元大巴西指數基金 6.24000 6.13000 0.11000 1.79445 元大巴菲特基金 24.03000 23.94000 0.09000 0.37594 元大日經225基金 27.44000 27.19000 0.25000 0.91946 元大台商收成基金 19.93000 19.74000 0.19000 0.96251 元大台灣50單日反向1倍基金 13.11000 13.16000 -0.05000 -0.37994 元大台灣50單日正向2倍基金 32.42000 32.19000 0.23000 0.71451 元大台灣中型100基金 29.27000 29.11000 0.16000 0.54964 元大台灣加權股價指數基金 23.20700 23.11200 0.09500 0.41104 元大台灣卓越50基金 76.22000 75.93000 0.29000 0.38193 元大台灣金融基金 16.73000 16.61000 0.12000 0.72246 元大台灣高股息低波動ETF基金 28.10000 27.94000 0.16000 0.57266 元大台灣高股息基金 24.44000 24.29000 0.15000 0.61754 元大台灣電子科技基金 31.39000 31.32000 0.07000 0.22350 元大全球ETF成長組合基金 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 元大全球ETF穩健組合基金 14.19000 14.15000 0.04000 0.28269 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.86000 12.97000 -0.11000 -0.84811 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.95000 9.04000 -0.09000 -0.99558 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.60000 12.77000 -0.17000 -1.33125 元大全球不動產證券化基金-美元 11.84000 11.93900 -0.09900 -0.82922 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.54000 8.49000 0.05000 0.58893 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.49000 6.45000 0.04000 0.62016 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.14000 8.11000 0.03000 0.36991 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.35000 6.33000 0.02000 0.31596 元大全球股票入息基金-美元配息 8.65000 8.59500 0.05500 0.63991 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.77000 9.68000 0.09000 0.92975 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.58000 8.53000 0.05000 0.58617 元大全球新興市場精選組合基金 12.59000 12.46000 0.13000 1.04334 元大全球農業商機基金 16.20000 16.14000 0.06000 0.37175 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 元大印尼指數基金 9.11200 9.02700 0.08500 0.94162 元大印度指數基金 9.30000 9.08200 0.21800 2.40035 元大印度基金 11.81000 11.58000 0.23000 1.98618 元大多多基金 15.71000 15.63000 0.08000 0.51184 元大多福基金 47.64000 47.37000 0.27000 0.56998 元大亞太成長基金 8.55000 8.43000 0.12000 1.42349 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.67360 8.66010 0.01350 0.15589 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.06090 7.04990 0.01100 0.15603 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.82400 8.69700 0.12700 1.46027 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.37000 9.24000 0.13000 1.40693 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.03000 8.90000 0.13000 1.46067 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.37000 9.24000 0.13000 1.40693 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.39300 9.27500 0.11800 1.27224 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 9.98810 9.99150 -0.00340 -0.03403 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.00070 10.00040 0.00030 0.00300 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.00070 10.00040 0.00030 0.00300 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.00050 10.00440 -0.00390 -0.03898 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.00050 10.00440 -0.00390 -0.03898 元大卓越基金 40.55000 40.38000 0.17000 0.42100 元大店頭基金 7.46000 7.41000 0.05000 0.67476 元大泛歐成長基金 8.28000 8.14000 0.14000 1.71990 元大美元貨幣市場基金-美元 10.33090 10.33030 0.00060 0.00581 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.66490 9.67410 -0.00920 -0.09510 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.88630 31.88620 0.00010 0.00031 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.58320 37.70880 -0.12560 -0.33308 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.16240 19.10610 0.05630 0.29467 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.53100 18.64270 -0.11170 -0.59916 元大美國政府7至10年期債券基金 39.37880 39.45070 -0.07190 -0.18225 元大高科技基金 17.12000 17.02000 0.10000 0.58754 元大得利貨幣市場基金 16.27720 16.27700 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.99840 11.99830 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 11.24000 11.18000 0.06000 0.53667 元大華夏中小基金 6.28000 6.25000 0.03000 0.48000 元大新中國基金-人民幣 8.26000 8.26000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-美元 7.74900 7.70800 0.04100 0.53191 元大新中國基金-新台幣 7.73000 7.69000 0.04000 0.52016 元大新主流基金 21.66000 21.55000 0.11000 0.51044 元大新東協平衡基金-美元 9.03300 8.98900 0.04400 0.48949 元大新東協平衡基金-新台幣 8.82000 8.78000 0.04000 0.45558 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.10270 10.12600 -0.02330 -0.23010 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.35440 9.32960 0.02480 0.26582 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.25740 10.23450 0.02290 0.22375 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.74720 8.72760 0.01960 0.22457 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.76300 9.76340 -0.00040 -0.00410 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.25020 9.25060 -0.00040 -0.00432 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.92620 9.93080 -0.00460 -0.04632 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.41020 9.41450 -0.00430 -0.04567 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.45300 9.45410 -0.00110 -0.01164 元大新興亞洲基金 10.51000 10.39000 0.12000 1.15496 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.97200 8.93490 0.03710 0.41523 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.63110 8.59540 0.03570 0.41534 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.23240 9.19810 0.03430 0.37290 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.88540 8.85240 0.03300 0.37278 元大萬泰貨幣市場基金 15.12240 15.12220 0.00020 0.00132 元大經貿基金 33.22000 33.05000 0.17000 0.51437 元大實質多重資產基金-人民幣 8.94000 8.96000 -0.02000 -0.22321 元大實質多重資產基金-美元 8.22800 8.20700 0.02100 0.25588 元大實質多重資產基金-新台幣 8.69000 8.67000 0.02000 0.23068 元大滬深300單日反向1倍基金 15.72000 16.00000 -0.28000 -1.75000 元大滬深300單日正向2倍基金 12.49000 12.08000 0.41000 3.39404 元大摩臺基金 35.37000 35.20000 0.17000 0.48295 元大標普500基金 24.70000 24.57000 0.13000 0.52910 元大標普500單日反向1倍基金 13.83000 13.89000 -0.06000 -0.43197 元大標普500單日正向2倍基金 29.58000 29.34000 0.24000 0.81800 元大標智滬深300基金 15.19000 15.01000 0.18000 1.19920 元大歐洲50基金 22.34000 21.95000 0.39000 1.77677 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.53860 9.50380 0.03480 0.36617 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.22360 10.22320 0.00040 0.00391 元大績效基金 45.16000 44.96000 0.20000 0.44484 元大韓國KOSPI200基金 20.55000 20.31000 0.24000 1.18168 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.89000 13.84000 0.05000 0.36127 日盛上選基金 28.76000 28.82000 -0.06000 -0.20819 日盛小而美基金 15.89000 15.87000 0.02000 0.12602 日盛中國內需動力基金 8.52000 8.47000 0.05000 0.59032 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.58670 11.60370 -0.01700 -0.14650 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.57420 9.58830 -0.01410 -0.14705 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.65440 11.64400 0.01040 0.08932 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.62480 9.61620 0.00860 0.08943 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.53810 10.53130 0.00680 0.06457 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.68720 8.68160 0.00560 0.06450 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.06000 9.03000 0.03000 0.33223 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.61000 8.56000 0.05000 0.58411 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 8.91000 8.86000 0.05000 0.56433 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217 日盛日盛基金 11.97000 12.03000 -0.06000 -0.49875 日盛目標收益組合基金(美元) 9.11000 9.09000 0.02000 0.22002 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.07000 9.05000 0.02000 0.22099 日盛全球抗暖化基金 9.86000 9.79000 0.07000 0.71502 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.94440 9.92070 0.02370 0.23889 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.20120 9.17930 0.02190 0.23858 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.74750 9.72660 0.02090 0.21487 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.02010 9.00070 0.01940 0.21554 日盛全球智能車基金(美元) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 日盛全球智能車基金(新臺幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.38130 2.38420 -0.00290 -0.12163 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.62720 1.62920 -0.00200 -0.12276 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36160 0.36120 0.00040 0.11074 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24780 0.24750 0.00030 0.12121 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.97550 11.96540 0.01010 0.08441 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.07620 8.06930 0.00690 0.08551 日盛亞洲機會基金 6.25000 6.18000 0.07000 1.13269 日盛首選基金 15.17000 15.13000 0.04000 0.26438 日盛高科技基金 16.00000 16.04000 -0.04000 -0.24938 日盛貨幣市場基金 14.79050 14.79030 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 35.32000 35.49000 -0.17000 -0.47901 日盛精選五虎基金 33.00000 32.94000 0.06000 0.18215 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.50450 13.50430 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 27.55000 27.27000 0.28000 1.02677 台新MSCI中國基金 18.82000 18.55000 0.27000 1.45553 台新大眾貨幣市場基金 14.18160 14.18140 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.46160 10.49220 -0.03060 -0.29165 台新中美貨幣市場基金-美元 10.53900 10.51750 0.02150 0.20442 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.13220 10.11580 0.01640 0.16212 台新中國通基金 38.35000 38.17000 0.18000 0.47157 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.43040 0.42870 0.00170 0.39655 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.26900 13.22500 0.04400 0.33270 台新中國精選中小基金-美元 0.27920 0.27900 0.00020 0.07168 台新中國精選中小基金-新台幣 8.63000 8.62000 0.01000 0.11601 台新主流基金 21.11000 20.93000 0.18000 0.86001 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.16000 20.51000 -0.35000 -1.70648 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.65670 0.66770 -0.01100 -1.64745 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.81000 15.06000 -0.25000 -1.66003 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48150 0.48960 -0.00810 -1.65441 台新台灣中小基金 30.15000 29.96000 0.19000 0.63418 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.75480 9.77610 -0.02130 -0.21788 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.04060 9.03480 0.00580 0.06420 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.52000 8.52000 0.00000 0.00000 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.17330 10.16670 0.00660 0.06492 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.68650 9.65560 0.03090 0.32002 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.27000 9.25000 0.02000 0.21622 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.56030 10.52660 0.03370 0.32014 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762 台新印度基金 13.74000 13.47000 0.27000 2.00445 台新亞美短期債券基金 10.95350 10.93990 0.01360 0.12432 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.36100 8.34770 0.01330 0.15933 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27620 0.27570 0.00050 0.18136 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.79530 11.77650 0.01880 0.15964 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38430 0.38360 0.00070 0.18248 台新真吉利貨幣市場基金 11.10400 11.10390 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 28.43080 28.28690 0.14390 0.50872 台新智慧生活基金-美元 9.40740 9.27130 0.13610 1.46797 台新智慧生活基金-新台幣 9.69000 9.55000 0.14000 1.46597 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.10640 8.08860 0.01780 0.22006 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.29780 8.28310 0.01470 0.17747 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.84520 8.82580 0.01940 0.21981 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.06350 9.04740 0.01610 0.17795 台新新興市場債券基金(A類型) 10.56940 10.53690 0.03250 0.30844 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33730 0.33620 0.00110 0.32719 台新新興市場債券基金(B類型) 7.77410 7.75020 0.02390 0.30838 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26130 0.26040 0.00090 0.34562 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.19000 5.18000 0.01000 0.19305 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.62000 20.58000 0.04000 0.19436 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 13.57000 13.57000 0.00000 0.00000 未來資產亞洲新富基金 18.54000 18.34000 0.20000 1.09051 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.58310 12.58290 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 9.74000 9.82000 -0.08000 -0.81466 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.19630 11.19530 0.00100 0.00893 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.96630 9.95100 0.01530 0.15375 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.09820 9.10060 -0.00240 -0.02637 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.44940 10.45220 -0.00280 -0.02679 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.67910 7.66960 0.00950 0.12387 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.88090 8.87010 0.01080 0.12176 永豐中小基金 48.09000 48.07000 0.02000 0.04161 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.71310 1.71180 0.00130 0.07594 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.30300 2.30130 0.00170 0.07387 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.79000 7.77300 0.01700 0.21871 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.16100 10.13880 0.02220 0.21896 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.14000 4.11000 0.03000 0.72993 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.57000 18.41000 0.16000 0.86909 永豐主流品牌基金 15.92000 15.79000 0.13000 0.82331 永豐永豐基金 32.11000 31.98000 0.13000 0.40650 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.15830 9.13820 0.02010 0.21996 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.34380 9.32320 0.02060 0.22095 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.05680 9.03920 0.01760 0.19471 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.24070 9.22280 0.01790 0.19408 永豐亞洲民生消費基金 10.38000 10.30000 0.08000 0.77670 永豐南非幣2021保本基金 13.35900 13.35370 0.00530 0.03969 永豐高科技基金 21.80000 21.60000 0.20000 0.92593 永豐貨幣市場基金 13.90060 13.90040 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.08790 2.08910 -0.00120 -0.05744 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.49980 2.50130 -0.00150 -0.05997 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.63910 7.63260 0.00650 0.08516 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.38930 10.38040 0.00890 0.08574 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.85640 6.84210 0.01430 0.20900 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.68870 10.66630 0.02240 0.21001 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 8.93000 8.88000 0.05000 0.56306 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.03000 6.98000 0.05000 0.71633 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.19000 16.08000 0.11000 0.68408 永豐臺灣加權ETF基金 48.95000 48.76000 0.19000 0.38966 永豐領航科技基金 35.55000 35.42000 0.13000 0.36702 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.17000 11.09000 0.08000 0.72137 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.75000 10.68000 0.07000 0.65543 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.07000 8.96000 0.11000 1.22768 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.02000 8.86000 0.16000 1.80587 永豐趨勢平衡基金 38.24000 38.58000 -0.34000 -0.88129 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.69260 11.69150 0.00110 0.00941 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.48070 9.47280 0.00790 0.08340 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.82520 9.81700 0.00820 0.08353 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.48310 9.47880 0.00430 0.04536 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.71610 9.71170 0.00440 0.04531 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.50570 9.49850 0.00720 0.07580 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.97470 9.96710 0.00760 0.07625 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.46450 9.46130 0.00320 0.03382 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.77930 9.77590 0.00340 0.03478 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.82000 8.77000 0.05000 0.57013 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.44000 9.38000 0.06000 0.63966 兆豐國際中小基金 13.76000 13.65000 0.11000 0.80586 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 12.58000 12.53000 0.05000 0.39904 兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.61000 16.49000 0.12000 0.72771 兆豐國際中國A股基金(美金) 16.50000 16.39000 0.11000 0.67114 兆豐國際生命科學基金 15.26000 15.11000 0.15000 0.99272 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.90840 9.88240 0.02600 0.26309 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.12860 10.09850 0.03010 0.29806 兆豐國際全球基金 29.14000 28.85000 0.29000 1.00520 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.33840 10.33770 0.00070 0.00677 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.13440 10.14380 -0.00940 -0.09267 兆豐國際國民基金 20.60000 20.60000 0.00000 0.00000 兆豐國際第一基金 11.83000 11.71000 0.12000 1.02477 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.85370 9.84100 0.01270 0.12905 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.73260 7.72270 0.00990 0.12819 兆豐國際萬全基金 19.08000 18.93000 0.15000 0.79239 兆豐國際電子基金 23.29000 23.22000 0.07000 0.30146 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 19.67000 19.58000 0.09000 0.45965 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.45000 17.52000 -0.07000 -0.39954 兆豐國際豐台灣基金 31.30000 31.21000 0.09000 0.28837 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.51940 12.51920 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.87850 9.85490 0.02360 0.23947 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.80530 9.78380 0.02150 0.21975 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.85940 9.83730 0.02210 0.22466 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.88010 9.85640 0.02370 0.24045 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.81240 9.79080 0.02160 0.22062 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.85840 9.83640 0.02200 0.22366 合庫台灣基金 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441 合庫全球高收益債券基金A類型 10.89320 10.86640 0.02680 0.24663 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.75840 11.72440 0.03400 0.28999 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.51580 10.48660 0.02920 0.27845 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.25870 11.23000 0.02870 0.25557 合庫全球高收益債券基金B類型 7.82100 7.80180 0.01920 0.24610 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.09110 9.06540 0.02570 0.28350 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.69930 8.67510 0.02420 0.27896 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.56010 8.53830 0.02180 0.25532 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 8.91920 8.89430 0.02490 0.27995 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.01000 9.95000 0.06000 0.60302 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.72000 10.65000 0.07000 0.65728 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.10000 9.05000 0.05000 0.55249 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.92000 9.85000 0.07000 0.71066 合庫全球新興市場基金 8.73000 8.60000 0.13000 1.51163 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.72000 8.70000 0.02000 0.22989 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 8.97000 8.94000 0.03000 0.33557 合庫貨幣市場基金 10.14360 10.14340 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.27940 9.26190 0.01750 0.18895 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.51700 9.49850 0.01850 0.19477 合庫新興多重收益基金A類型 9.80400 9.78760 0.01640 0.16756 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.21630 11.19250 0.02380 0.21264 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.63210 13.60610 0.02600 0.19109 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.42430 8.40850 0.01580 0.18791 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.10850 9.09080 0.01770 0.19470 合庫新興多重收益基金B類型 7.58110 7.56840 0.01270 0.16780 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.40790 8.39050 0.01740 0.20738 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.91460 9.89580 0.01880 0.18998 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.27000 9.28000 -0.01000 -0.10776 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.55000 9.48000 0.07000 0.73840 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.47000 9.40000 0.07000 0.74468 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.68000 9.61000 0.07000 0.72841 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.59000 9.52000 0.07000 0.73529 安本標準兩岸價值基金 10.11000 9.93000 0.18000 1.81269 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.39000 9.38000 0.01000 0.10661 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.07790 11.07690 0.00100 0.00903 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.97430 9.95340 0.02090 0.20998 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.84190 9.82540 0.01650 0.16793 安聯中國東協基金 14.61000 14.49000 0.12000 0.82816 安聯中國策略基金-美元 9.54000 9.45000 0.09000 0.95238 安聯中國策略基金-新臺幣 12.38000 12.26000 0.12000 0.97879 安聯中華新思路基金-人民幣 12.21000 12.07000 0.14000 1.15990 安聯中華新思路基金-美元 11.35000 11.19000 0.16000 1.42985 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.66000 10.52000 0.14000 1.33080 安聯台灣大壩基金 25.35000 25.22000 0.13000 0.51546 安聯台灣科技基金 41.14000 41.12000 0.02000 0.04864 安聯台灣貨幣市場基金 12.50890 12.50870 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 27.74000 27.61000 0.13000 0.47084 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.00610 9.99920 0.00690 0.06901 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.82520 14.81710 0.00810 0.05467 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.39940 9.39420 0.00520 0.05535 安聯四季成長組合基金-美元 10.74000 10.68000 0.06000 0.56180 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.02000 10.97000 0.05000 0.45579 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.21010 12.20020 0.00990 0.08115 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.99190 9.98470 0.00720 0.07211 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.01230 12.00450 0.00780 0.06498 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.19210 9.18440 0.00770 0.08384 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.06080 9.05450 0.00630 0.06958 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.70880 8.70320 0.00560 0.06434 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.78000 10.74000 0.04000 0.37244 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.71000 10.68000 0.03000 0.28090 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.05000 9.03000 0.02000 0.22148 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.61000 10.57000 0.04000 0.37843 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.36000 9.32000 0.04000 0.42918 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.98000 8.94000 0.04000 0.44743 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.80720 11.79050 0.01670 0.14164 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.71490 10.69840 0.01650 0.15423 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.37460 10.35920 0.01540 0.14866 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.52860 8.51490 0.01370 0.16089 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.33520 8.32230 0.01290 0.15501 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.04480 8.03290 0.01190 0.14814 安聯全球人口趨勢基金 10.99000 10.88000 0.11000 1.01103 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.09000 8.98000 0.11000 1.22494 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.25000 33.87000 0.38000 1.12194 安聯全球油礦金趨勢基金 7.62000 7.54000 0.08000 1.06101 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.92720 11.92850 -0.00130 -0.01090 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.26200 10.26310 -0.00110 -0.01072 安聯全球新興市場基金 16.21000 16.08000 0.13000 0.80846 安聯全球農金趨勢基金 8.80000 8.79000 0.01000 0.11377 安聯全球綠能趨勢基金 7.97000 7.87000 0.10000 1.27065 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 9.92000 9.86000 0.06000 0.60852 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.66000 9.61000 0.05000 0.52029 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.44000 9.39000 0.05000 0.53248 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.36000 9.30000 0.06000 0.64516 安聯亞洲動態策略基金 20.28000 20.03000 0.25000 1.24813 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.15960 10.15600 0.00360 0.03545 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.86030 9.85680 0.00350 0.03551 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.20170 82.16460 0.03710 0.04515 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.16570 12.14820 0.01750 0.14405 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.56580 63.53780 0.02800 0.04407 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.32280 9.30940 0.01340 0.14394 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.59240 2.59390 -0.00150 -0.05783 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.44510 10.43190 0.01320 0.12653 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19700 2.20020 -0.00320 -0.14544 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.63730 8.62650 0.01080 0.12520 宏利台灣動力基金 27.86000 27.67000 0.19000 0.68666 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.59730 9.56040 0.03690 0.38597 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.42310 9.39080 0.03230 0.34395 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.44280 7.41420 0.02860 0.38575 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.42130 7.39520 0.02610 0.35293 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.22000 10.16000 0.06000 0.59055 宏利全球債券組合基金 12.78680 12.77570 0.01110 0.08688 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.78900 2.78880 0.00020 0.00717 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.66910 11.66990 -0.00080 -0.00686 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.56570 8.56630 -0.00060 -0.00700 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.42000 2.42700 -0.00700 -0.28842 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.84860 10.85210 -0.00350 -0.03225 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.15630 3.12680 0.02950 0.94346 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.50750 0.50330 0.00420 0.83449 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.64000 14.52000 0.12000 0.82645 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.62100 11.59340 0.02760 0.23807 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.27750 10.25260 0.02490 0.24287 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.93130 9.90930 0.02200 0.22201 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.60760 8.58740 0.02020 0.23523 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.21420 8.19430 0.01990 0.24285 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.10930 8.09130 0.01800 0.22246 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.06540 8.04640 0.01900 0.23613 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.73140 2.72400 0.00740 0.27166 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39550 0.39440 0.00110 0.27890 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.98230 11.95170 0.03060 0.25603 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.89890 0.89650 0.00240 0.26771 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.13130 7.11310 0.01820 0.25587 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.98000 1.97460 0.00540 0.27347 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28480 0.28400 0.00080 0.28169 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.71530 8.69300 0.02230 0.25653 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.31580 0.31500 0.00080 0.25397 宏利萬利貨幣市場基金 13.65620 13.65610 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.36000 2.32000 0.04000 1.72414 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.70000 10.56000 0.14000 1.32576 宏利臺灣股息收益基金 23.36000 23.22000 0.14000 0.60293 宏利澳幣保本基金 12.28900 12.29440 -0.00540 -0.04392 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.55000 9.58000 -0.03000 -0.31315 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.49000 10.52000 -0.03000 -0.28517 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.80000 10.76000 0.04000 0.37175 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.36000 10.29000 0.07000 0.68027 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.42000 9.36000 0.06000 0.64103 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.28000 11.20000 0.08000 0.71429 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.84920 9.88000 -0.03080 -0.31174 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.13090 9.11610 0.01480 0.16235 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.60120 8.59090 0.01030 0.11989 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.44800 10.43550 0.01250 0.11978 貝萊德亞美利加收益基金 8.85000 8.82000 0.03000 0.34014 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.66000 9.62000 0.04000 0.41580 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.48000 9.42000 0.06000 0.63694 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.25000 9.15000 0.10000 1.09290 貝萊德新台幣基金 12.94430 12.94420 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 23.49000 23.48000 0.01000 0.04259 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.32480 11.31890 0.00590 0.05213 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.97170 9.93310 0.03860 0.38860 保德信大中華基金-人民幣 8.76000 8.70000 0.06000 0.68966 保德信大中華基金-美元 8.65000 8.55000 0.10000 1.16959 保德信大中華基金-新台幣 25.78000 25.50000 0.28000 1.09804 保德信中小型股基金 40.64000 40.41000 0.23000 0.56917 保德信中國中小基金-人民幣 7.91000 7.92000 -0.01000 -0.12626 保德信中國中小基金-美元 7.62000 7.60000 0.02000 0.26316 保德信中國中小基金-新臺幣 7.37000 7.35000 0.02000 0.27211 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.84800 8.81110 0.03690 0.41879 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.91670 8.88550 0.03120 0.35113 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.97110 8.93860 0.03250 0.36359 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.75920 9.72390 0.03530 0.36302 保德信中國品牌基金-人民幣 8.09000 8.01000 0.08000 0.99875 保德信中國品牌基金-美元 8.08000 8.02000 0.06000 0.74813 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.74000 8.67000 0.07000 0.80738 保德信台商全方位基金 31.46000 31.25000 0.21000 0.67200 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 25.83000 25.43000 0.40000 1.57295 保德信全球消費商機基金 17.48000 17.32000 0.16000 0.92379 保德信全球基礎建設基金 12.05000 11.95000 0.10000 0.83682 保德信全球資源基金 7.11000 7.03000 0.08000 1.13798 保德信全球醫療生化基金-美元 9.98000 9.87000 0.11000 1.11449 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.13000 32.78000 0.35000 1.06772 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.17930 10.10360 0.07570 0.74924 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.17930 10.10360 0.07570 0.74924 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.16640 10.09510 0.07130 0.70628 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.16640 10.09510 0.07130 0.70628 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.39030 9.36410 0.02620 0.27979 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.27520 10.24660 0.02860 0.27912 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.92730 8.90630 0.02100 0.23579 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.75330 9.73030 0.02300 0.23638 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 7.95590 7.94740 0.00850 0.10695 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.62470 10.61330 0.01140 0.10741 保德信亞太基金 19.44000 19.17000 0.27000 1.40845 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.32380 8.32860 -0.00480 -0.05763 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.16780 11.17430 -0.00650 -0.05817 保德信店頭市場基金 29.32000 29.13000 0.19000 0.65225 保德信拉丁美洲基金 6.73000 6.62000 0.11000 1.66163 保德信金平衡基金 28.10000 28.01000 0.09000 0.32131 保德信金滿意基金 38.75000 38.56000 0.19000 0.49274 保德信科技島基金 23.79000 23.69000 0.10000 0.42212 保德信高成長基金 85.29000 84.69000 0.60000 0.70847 保德信第一基金 22.90000 22.81000 0.09000 0.39456 保德信貨幣市場基金 15.79060 15.79040 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.07740 10.03570 0.04170 0.41552 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.25890 10.22070 0.03820 0.37375 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.36690 10.33430 0.03260 0.31545 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.88170 9.85480 0.02690 0.27296 保德信新世紀基金 9.56000 9.52000 0.04000 0.42017 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.78210 7.78210 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 保德信新興趨勢組合基金 10.38000 10.23000 0.15000 1.46628 保德信瑞騰基金 15.55930 15.55980 -0.00050 -0.00321 保德信歐洲組合基金 9.43000 9.27000 0.16000 1.72600 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.68940 9.68200 0.00740 0.07643 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.99670 9.98900 0.00770 0.07708 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.63080 9.62290 0.00790 0.08210 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.78990 9.78120 0.00870 0.08895 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.71280 9.70470 0.00810 0.08346 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.86650 9.85810 0.00840 0.08521 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.57360 9.56680 0.00680 0.07108 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.69750 9.69060 0.00690 0.07120 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.98010 9.97210 0.00800 0.08022 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.00600 9.99030 0.01570 0.15715 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.00450 9.98880 0.01570 0.15718 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.89170 9.88230 0.00940 0.09512 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.89440 9.88490 0.00950 0.09611 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.88660 9.87470 0.01190 0.12051 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.07210 10.06330 0.00880 0.08745 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.76070 9.75300 0.00770 0.07895 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.85580 9.84790 0.00790 0.08022 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.53070 9.50980 0.02090 0.21977 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.35080 9.33020 0.02060 0.22079 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.95660 9.93110 0.02550 0.25677 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.95280 9.92720 0.02560 0.25788 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.05830 10.03690 0.02140 0.21321 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.13540 10.11270 0.02270 0.22447 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.92240 9.90250 0.01990 0.20096 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 9.92290 9.90300 0.01990 0.20095 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.92840 1.92740 0.00100 0.05188 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.67880 2.67750 0.00130 0.04855 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28890 0.28830 0.00060 0.20812 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43500 0.43400 0.00100 0.23041 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.26080 8.24260 0.01820 0.22080 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.68330 11.65980 0.02350 0.20155 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.39320 9.39460 -0.00140 -0.01490 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.65100 11.65160 -0.00060 -0.00515 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.46000 8.44750 0.01250 0.14797 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.54020 10.52460 0.01560 0.14822 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.10060 10.08990 0.01070 0.10605 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.00220 9.98940 0.01280 0.12814 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.09080 10.08360 0.00720 0.07140 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.73170 10.72380 0.00790 0.07367 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.99630 9.98820 0.00810 0.08110 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.70820 9.70140 0.00680 0.07009 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.09120 10.08410 0.00710 0.07041 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.69270 9.68670 0.00600 0.06194 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.93000 9.92050 0.00950 0.09576 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.09430 10.09000 0.00430 0.04262 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.91020 5.89250 0.01770 0.30038 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.38650 10.35540 0.03110 0.30033 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65630 11.65620 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 16.90000 16.82000 0.08000 0.47562 施羅德樂活中小基金-I類型 3872.96000 3856.19000 16.77000 0.43489 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.88170 9.84050 0.04120 0.41868 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.86090 10.81210 0.04880 0.45135 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.10440 10.05880 0.04560 0.45333 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.68790 8.65170 0.03620 0.41841 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.05470 9.01400 0.04070 0.45152 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.89010 8.84990 0.04020 0.45424 柏瑞中國平衡基金-N類型 9.96400 9.92240 0.04160 0.41925 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.45930 10.41230 0.04700 0.45139 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.40740 10.36040 0.04700 0.45365 柏瑞五國金勢力建設基金 6.32000 6.25000 0.07000 1.12000 柏瑞巨人基金 11.54000 11.48000 0.06000 0.52265 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66800 13.66790 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 15.04000 14.94000 0.10000 0.66934 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.18890 13.17030 0.01860 0.14123 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.63310 11.61230 0.02080 0.17912 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.19200 12.17150 0.02050 0.16843 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.42020 8.40840 0.01180 0.14034 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.50430 6.49510 0.00920 0.14165 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.39100 8.37600 0.01500 0.17908 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.15730 8.14660 0.01070 0.13134 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.31380 10.29650 0.01730 0.16802 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.02960 8.01730 0.01230 0.15342 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.80570 11.78460 0.02110 0.17905 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.42590 11.40980 0.01610 0.14111 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.79790 11.78250 0.01540 0.13070 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.09850 11.07990 0.01860 0.16787 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.62030 8.60820 0.01210 0.14056 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.37680 9.36010 0.01670 0.17842 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.32300 9.31080 0.01220 0.13103 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.17190 9.15650 0.01540 0.16819 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.05330 9.03940 0.01390 0.15377 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 9.83360 9.81970 0.01390 0.14155 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.74010 9.72380 0.01630 0.16763 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.59520 9.57920 0.01600 0.16703 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 9.68000 9.66430 0.01570 0.16245 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.40400 9.39080 0.01320 0.14056 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.19710 9.18180 0.01530 0.16663 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 9.93470 9.95390 -0.01920 -0.19289 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.16820 9.15300 0.01520 0.16607 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.25250 9.23750 0.01500 0.16238 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 9.81520 9.80130 0.01390 0.14182 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 9.74020 9.72390 0.01630 0.16763 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.59530 9.57940 0.01590 0.16598 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 9.68010 9.66440 0.01570 0.16245 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.40390 9.39060 0.01330 0.14163 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.19740 9.18200 0.01540 0.16772 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.09360 10.11320 -0.01960 -0.19381 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.16820 9.15300 0.01520 0.16607 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.25280 9.23780 0.01500 0.16238 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.67000 10.66140 0.00860 0.08066 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.91800 11.90740 0.01060 0.08902 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.27760 11.26580 0.01180 0.10474 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.84820 8.84110 0.00710 0.08031 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.53880 9.53030 0.00850 0.08919 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.40810 9.39830 0.00980 0.10427 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.38260 10.37420 0.00840 0.08097 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.09720 11.08730 0.00990 0.08929 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.89530 10.88390 0.01140 0.10474 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.84850 8.84130 0.00720 0.08144 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.53920 9.53070 0.00850 0.08919 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.40860 9.39880 0.00980 0.10427 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.12000 12.00000 0.12000 1.00000 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.91000 12.77000 0.14000 1.09632 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.46000 8.37000 0.09000 1.07527 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.92000 7.83000 0.09000 1.14943 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.72000 8.63000 0.09000 1.04287 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.45000 10.34000 0.11000 1.06383 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.44000 10.33000 0.11000 1.06486 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.68000 10.56000 0.12000 1.13636 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.01000 11.86000 0.15000 1.26476 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.18000 12.02000 0.16000 1.33111 柏瑞拉丁美洲基金 9.44000 9.30000 0.14000 1.50538 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.33470 11.33480 -0.00010 -0.00088 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.33790 7.33800 -0.00010 -0.00136 柏瑞特別股息收益基金-A類型 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 柏瑞特別股息收益基金-B類型 8.90000 8.89000 0.01000 0.11249 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.23000 9.21000 0.02000 0.21716 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.19000 9.18000 0.01000 0.10893 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 柏瑞特別股息收益基金-N類型 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.03000 9.01000 0.02000 0.22198 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.07000 9.05000 0.02000 0.22099 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.26500 11.25300 0.01200 0.10664 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.97530 10.95990 0.01540 0.14051 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.07180 10.05850 0.01330 0.13223 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.10920 8.10050 0.00870 0.10740 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.11940 9.10660 0.01280 0.14056 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.15110 9.13900 0.01210 0.13240 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.55770 10.54290 0.01480 0.14038 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.89250 9.88200 0.01050 0.10625 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.05490 10.04170 0.01320 0.13145 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.44730 9.43400 0.01330 0.14098 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.76190 8.75250 0.00940 0.10740 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.70490 8.70050 0.00440 0.05057 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.17510 9.16300 0.01210 0.13205 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.67450 11.66250 0.01200 0.10289 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.18220 11.16670 0.01550 0.13881 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.58440 10.57050 0.01390 0.13150 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.80850 6.80150 0.00700 0.10292 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.51400 8.50220 0.01180 0.13879 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.10370 9.09180 0.01190 0.13089 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.03580 10.02540 0.01040 0.10374 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.60120 10.58730 0.01390 0.13129 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.21670 9.20390 0.01280 0.13907 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.68410 8.67520 0.00890 0.10259 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.29790 9.28570 0.01220 0.13138 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.13840 11.13580 0.00260 0.02335 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.78470 11.78040 0.00430 0.03650 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.75560 10.75060 0.00500 0.04651 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 8.94780 8.94570 0.00210 0.02347 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.50440 9.50100 0.00340 0.03579 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.48460 9.48010 0.00450 0.04747 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.10770 11.10370 0.00400 0.03602 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.93780 9.93550 0.00230 0.02315 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.24870 10.24390 0.00480 0.04686 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.37810 9.37590 0.00220 0.02346 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.10080 9.09880 0.00200 0.02198 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.72510 9.72160 0.00350 0.03600 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.24670 9.24230 0.00440 0.04761 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.07000 17.02000 0.05000 0.29377 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.72000 15.64000 0.08000 0.51151 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.60070 12.59120 0.00950 0.07545 柏瑞環球多元資產基金-A類型 9.91740 9.84780 0.06960 0.70676 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.89280 10.81600 0.07680 0.71006 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.51430 11.44410 0.07020 0.61342 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.40060 10.32580 0.07480 0.72440 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.87630 8.81400 0.06230 0.70683 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.43370 9.36710 0.06660 0.71100 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.30580 9.24910 0.05670 0.61303 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.33750 9.27030 0.06720 0.72490 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.00520 8.94200 0.06320 0.70678 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.24390 9.17870 0.06520 0.71034 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.04040 10.97310 0.06730 0.61332 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.28290 9.21610 0.06680 0.72482 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.37000 14.63000 -0.26000 -1.77717 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.77000 22.99000 0.78000 3.39278 國泰大中華基金 17.29000 17.26000 0.03000 0.17381 國泰小龍基金-台幣級別 13.77000 13.71000 0.06000 0.43764 國泰中小成長基金-台幣級別 38.08000 37.95000 0.13000 0.34256 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.68550 3.67930 0.00620 0.16851 國泰中國內需增長基金台幣級別 16.56000 16.46000 0.10000 0.60753 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.62320 0.61910 0.00410 0.66225 國泰中國內需增長基金美元級別 0.58580 0.58190 0.00390 0.67022 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.18550 2.19260 -0.00710 -0.32382 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.59820 9.58480 0.01340 0.13980 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 7.98070 7.96960 0.01110 0.13928 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31360 0.31310 0.00050 0.15969 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.61690 11.61580 0.00110 0.00947 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.68610 1.67760 0.00850 0.50668 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.09790 10.06970 0.02820 0.28005 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33240 0.33130 0.00110 0.33203 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.80610 3.79870 0.00740 0.19480 國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.09000 16.98000 0.11000 0.64782 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.54900 0.54520 0.00380 0.69699 國泰中港台基金人民幣級別 2.78730 2.79020 -0.00290 -0.10394 國泰中港台基金台幣級別 12.53000 12.48000 0.05000 0.40064 國泰中港台基金美元級別 0.40700 0.40540 0.00160 0.39467 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.90000 26.64000 0.26000 0.97598 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.66000 12.75000 -0.09000 -0.70588 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 33.84000 33.38000 0.46000 1.37807 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.18220 10.17070 0.01150 0.11307 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 9.90240 9.89120 0.01120 0.11323 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 9.92670 9.91540 0.01130 0.11396 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.32940 0.32890 0.00050 0.15202 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32020 0.31970 0.00050 0.15640 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32090 0.32040 0.00050 0.15605 國泰台灣貨幣市場基金 12.42590 12.42580 0.00010 0.00080 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.34130 2.33590 0.00540 0.23117 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.54000 10.47000 0.07000 0.66858 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34090 0.33850 0.00240 0.70901 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47460 0.47220 0.00240 0.50826 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.48000 12.39000 0.09000 0.72639 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42970 0.42650 0.00320 0.75029 國泰全球資源基金台幣級別 5.06000 5.04000 0.02000 0.39683 國泰全球資源基金美元級別 0.16120 0.16050 0.00070 0.43614 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.39270 0.39070 0.00200 0.51190 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35260 0.35080 0.00180 0.51311 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.41760 0.41550 0.00210 0.50542 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.48000 10.43000 0.05000 0.47939 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.27000 9.23000 0.04000 0.43337 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49170 0.49030 0.00140 0.28554 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.38000 20.46000 -0.08000 -0.39101 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.19000 21.05000 0.14000 0.66508 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.37390 2.35540 0.01850 0.78543 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.68690 10.55480 0.13210 1.25156 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.45200 9.33520 0.11680 1.25118 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.34660 0.34220 0.00440 1.28580 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30650 0.30260 0.00390 1.28883 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47930 0.47420 0.00510 1.07550 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.05000 10.88000 0.17000 1.56250 國泰亞洲成長基金美元級別 0.36960 0.36400 0.00560 1.53846 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.29000 17.14000 0.15000 0.87515 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.55990 0.55470 0.00520 0.93744 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 17.19000 17.04000 0.15000 0.88028 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.77550 0.77010 0.00540 0.70121 國泰科技生化基金 29.37000 29.27000 0.10000 0.34165 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.43000 26.28000 0.15000 0.57078 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.70000 13.78000 -0.08000 -0.58055 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.18320 39.34340 -0.16020 -0.40718 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.59260 19.53930 0.05330 0.27278 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.84630 18.96050 -0.11420 -0.60230 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.41770 38.33700 0.08070 0.21050 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 40.39010 40.25850 0.13160 0.32689 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.71190 42.65330 0.05860 0.13739 國泰紐幣2021保本基金 12.30770 12.31240 -0.00470 -0.03817 國泰紐幣八年期保本基金 12.60560 12.61030 -0.00470 -0.03727 國泰紐幣保本基金 12.53410 12.53800 -0.00390 -0.03111 國泰國泰基金台幣I級別 19.96000 19.81000 0.15000 0.75719 國泰國泰基金台幣級別 19.96000 19.81000 0.15000 0.75719 國泰富時中國A50基金 17.81000 17.48000 0.33000 1.88787 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 40.85290 40.78180 0.07110 0.17434 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33170 0.33140 0.00030 0.09053 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46850 0.46910 -0.00060 -0.12790 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.32990 10.30220 0.02770 0.26887 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.26950 7.25000 0.01950 0.26897 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35010 0.34900 0.00110 0.31519 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.23540 0.23470 0.00070 0.29825 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.16760 2.16780 -0.00020 -0.00923 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.70160 9.65830 0.04330 0.44832 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.31320 0.31170 0.00150 0.48123 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 41.78910 41.71580 0.07330 0.17571 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 17.94000 17.63000 0.31000 1.75837 國泰新興市場基金台幣級別 11.27000 11.18000 0.09000 0.80501 國泰新興市場基金美元級別 0.36510 0.36190 0.00320 0.88422 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.24340 2.25050 -0.00710 -0.31549 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44320 1.44780 -0.00460 -0.31772 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33670 0.33610 0.00060 0.17852 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33300 0.33230 0.00070 0.21065 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21880 0.21840 0.00040 0.18315 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.28250 10.26580 0.01670 0.16268 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.49090 6.48040 0.01050 0.16203 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.85000 14.91000 -0.06000 -0.40241 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 29.94000 29.71000 0.23000 0.77415 國泰價值卓越基金 13.10000 13.09000 0.01000 0.07639 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.37000 9.24000 0.13000 1.40693 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31900 0.31450 0.00450 1.43084 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.97040 38.93820 0.03220 0.08270 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 18.69000 18.44000 0.25000 1.35575 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.31000 18.08000 0.23000 1.27212 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.08000 17.03000 0.05000 0.29360 國泰豐益債券組合基金台幣級別 11.94940 11.94770 0.00170 0.01423 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39330 0.39310 0.00020 0.05088 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.03860 10.03140 0.00720 0.07177 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.97390 9.97500 -0.00110 -0.01103 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.95220 9.95760 -0.00540 -0.05423 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.03820 10.03100 0.00720 0.07178 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.97350 9.97460 -0.00110 -0.01103 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.95220 9.95760 -0.00540 -0.05423 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.28340 11.28240 0.00100 0.00886 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.89440 9.87610 0.01830 0.18530 第一金大中華基金 23.37000 23.33000 0.04000 0.17145 第一金小型精選基金 29.92000 29.73000 0.19000 0.63909 第一金中國世紀基金-人民幣 11.60000 11.54000 0.06000 0.51993 第一金中國世紀基金-美元 7.25030 7.17610 0.07420 1.03399 第一金中國世紀基金-美元-N 7.25070 7.17660 0.07410 1.03252 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.54000 8.45000 0.09000 1.06509 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.53000 8.45000 0.08000 0.94675 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.55000 9.55720 -0.00720 -0.07534 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.19730 8.17670 0.02060 0.25194 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.77590 10.78350 -0.00760 -0.07048 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.37530 9.35180 0.02350 0.25129 第一金中概平衡基金 23.40000 23.38000 0.02000 0.08554 第一金台灣貨幣市場基金 15.27330 15.27310 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.09100 178.08900 0.00200 0.00112 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 12.83170 12.68680 0.14490 1.14213 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 12.83240 12.68750 0.14490 1.14207 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 12.34000 12.20000 0.14000 1.14754 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.34000 12.21000 0.13000 1.06470 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.31960 9.18760 0.13200 1.43672 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.31960 9.18770 0.13190 1.43562 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.50000 9.37000 0.13000 1.38741 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.50000 9.37000 0.13000 1.38741 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 12.29760 12.09710 0.20050 1.65742 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 12.31310 12.11240 0.20070 1.65698 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.62000 11.43000 0.19000 1.66229 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 11.64000 11.46000 0.18000 1.57068 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.42320 9.41200 0.01120 0.11900 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.42470 9.41360 0.01110 0.11791 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.07810 9.07000 0.00810 0.08931 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.10180 9.09360 0.00820 0.09017 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.01690 10.00510 0.01180 0.11794 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.66740 9.65870 0.00870 0.09007 第一金全球大趨勢基金 21.78000 21.54000 0.24000 1.11421 第一金全球不動產證券化基金A 8.09910 8.04390 0.05520 0.68623 第一金全球不動產證券化基金B 5.72970 5.69060 0.03910 0.68710 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.36610 9.23910 0.12700 1.37459 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.36730 9.24030 0.12700 1.37441 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.04000 8.92000 0.12000 1.34529 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.05000 8.92000 0.13000 1.45740 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.88770 9.75360 0.13410 1.37488 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.88920 9.75510 0.13410 1.37467 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.55000 9.42000 0.13000 1.38004 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.55000 9.42000 0.13000 1.38004 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.14740 8.13290 0.01450 0.17829 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.75900 9.74160 0.01740 0.17862 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.17500 9.16120 0.01380 0.15064 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.17380 9.16010 0.01370 0.14956 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.57210 7.55680 0.01530 0.20247 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.57080 7.55550 0.01530 0.20250 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.38350 8.36840 0.01510 0.18044 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.38410 8.36900 0.01510 0.18043 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.89630 10.87990 0.01640 0.15074 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 10.89710 10.88070 0.01640 0.15073 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.69400 9.67430 0.01970 0.20363 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.30770 14.28190 0.02580 0.18065 第一金亞洲科技基金 16.80000 16.51000 0.29000 1.75651 第一金亞洲新興市場基金 12.42000 12.29000 0.13000 1.05777 第一金店頭市場基金 7.85000 7.78000 0.07000 0.89974 第一金創新趨勢基金 19.90000 19.78000 0.12000 0.60667 第一金電子基金 28.70000 28.66000 0.04000 0.13957 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.77000 17.72000 0.05000 0.28217 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.56000 20.63000 -0.07000 -0.33931 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.42000 19.12000 0.30000 1.56904 統一大中華中小基金(人民幣) 7.19000 7.17000 0.02000 0.27894 統一大中華中小基金(美元) 6.57000 6.53000 0.04000 0.61256 統一大中華中小基金(新台幣) 9.71000 9.66000 0.05000 0.51760 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.82000 9.77000 0.05000 0.51177 統一大東協高股息基金(美元) 9.10000 9.04000 0.06000 0.66372 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.39000 9.33000 0.06000 0.64309 統一大滿貫基金-A類型 29.74000 29.68000 0.06000 0.20216 統一大滿貫基金-I類型 29.74000 29.68000 0.06000 0.20216 統一大龍印基金 12.96000 12.85000 0.11000 0.85603 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.22000 8.20000 0.02000 0.24390 統一大龍騰中國基金(美元) 7.51000 7.48000 0.03000 0.40107 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.54000 8.51000 0.03000 0.35253 統一中小基金 22.45000 22.34000 0.11000 0.49239 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.63350 9.63180 0.00170 0.01765 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 8.96350 8.94240 0.02110 0.23595 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.68330 8.66540 0.01790 0.20657 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.67040 11.66830 0.00210 0.01800 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.79480 10.76930 0.02550 0.23678 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.44330 10.42180 0.02150 0.20630 統一台灣動力基金 15.35000 15.37000 -0.02000 -0.13012 統一全天候基金-A類型 101.37000 100.74000 0.63000 0.62537 統一全天候基金-I類型 101.57000 100.94000 0.63000 0.62413 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.06030 8.01690 0.04340 0.54136 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.76890 7.71030 0.05860 0.76002 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.75730 7.70160 0.05570 0.72323 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.46420 8.41860 0.04560 0.54166 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.16530 8.10370 0.06160 0.76015 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.14630 8.08780 0.05850 0.72331 統一全球債券組合基金 11.74870 11.73630 0.01240 0.10566 統一全球新科技基金(人民幣) 14.35000 14.19000 0.16000 1.12755 統一全球新科技基金(美元) 13.48000 13.30000 0.18000 1.35338 統一全球新科技基金(新台幣) 12.93000 12.77000 0.16000 1.25294 統一亞太基金 22.55000 22.34000 0.21000 0.94002 統一亞洲大金磚基金 11.21000 11.14000 0.07000 0.62837 統一奔騰基金 52.00000 51.82000 0.18000 0.34736 統一強棒貨幣市場基金 16.68220 16.68200 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 9.02000 8.97000 0.05000 0.55741 統一強漢基金(美元) 8.11000 8.05000 0.06000 0.74534 統一強漢基金(新台幣) 21.34000 21.20000 0.14000 0.66038 統一統信基金 26.48000 26.35000 0.13000 0.49336 統一黑馬基金 52.67000 52.57000 0.10000 0.19022 統一新亞洲科技能源基金 15.20000 15.05000 0.15000 0.99668 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.73650 7.72790 0.00860 0.11129 統一新興市場企業債券基金-累積型 9.99590 9.98480 0.01110 0.11117 統一經建基金 42.50000 42.28000 0.22000 0.52034 統一龍馬基金 57.61000 57.40000 0.21000 0.36585 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 16.31000 16.16000 0.15000 0.92822 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 41.96000 41.47000 0.49000 1.18158 野村中國機會基金 11.78000 11.71000 0.07000 0.59778 野村巴西基金 5.95000 5.85000 0.10000 1.70940 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.02000 10.80000 0.22000 2.03704 野村台灣高股息基金 23.38000 23.31000 0.07000 0.30030 野村台灣運籌基金 32.27000 32.02000 0.25000 0.78076 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.44890 9.44820 0.00070 0.00741 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.36010 9.35540 0.00470 0.05024 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.41580 9.40920 0.00660 0.07014 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.76640 9.76560 0.00080 0.00819 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.60260 9.59770 0.00490 0.05105 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.51720 9.51370 0.00350 0.03679 野村平衡基金 17.65000 17.56000 0.09000 0.51253 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.99000 9.05000 -0.06000 -0.66298 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.37000 9.46000 -0.09000 -0.95137 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.09000 13.18000 -0.09000 -0.68285 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.85000 10.95000 -0.10000 -0.91324 野村全球生技醫療基金 16.56000 16.45000 0.11000 0.66869 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.93600 9.93930 -0.00330 -0.03320 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.86980 9.87160 -0.00180 -0.01823 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.83380 9.83680 -0.00300 -0.03050 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.98380 9.98720 -0.00340 -0.03404 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.90710 9.90890 -0.00180 -0.01817 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.87130 9.87430 -0.00300 -0.03038 野村全球品牌基金 24.78000 24.60000 0.18000 0.73171 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.30000 12.25000 0.05000 0.40816 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.45000 10.40000 0.05000 0.48077 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.59000 18.51000 0.08000 0.43220 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.67000 11.62000 0.05000 0.43029 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.33960 10.33730 0.00230 0.02225 野村全球短期收益基金-美元計價 10.31480 10.30750 0.00730 0.07082 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.18410 10.17850 0.00560 0.05502 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.96640 8.93030 0.03610 0.40424 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.74290 8.70840 0.03450 0.39617 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.34860 8.31800 0.03060 0.36788 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.87140 10.82760 0.04380 0.40452 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.35020 10.30930 0.04090 0.39673 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.95490 9.91840 0.03650 0.36800 野村成長基金 26.77000 26.61000 0.16000 0.60128 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.19440 8.15520 0.03920 0.48067 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.19540 8.15440 0.04100 0.50280 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.36950 8.33060 0.03890 0.46695 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 8.93370 8.89110 0.04260 0.47913 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.81990 8.77570 0.04420 0.50366 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.00350 8.96170 0.04180 0.46643 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 7.95000 7.85000 0.10000 1.27389 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.50000 11.34000 0.16000 1.41093 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.06510 9.05930 0.00580 0.06402 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.09670 9.09150 0.00520 0.05720 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.20800 9.20510 0.00290 0.03150 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.80090 9.79180 0.00910 0.09293 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.71480 9.70930 0.00550 0.05665 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.83760 9.83450 0.00310 0.03152 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.25280 8.25240 0.00040 0.00485 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.82240 8.82160 0.00080 0.00907 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.68950 8.68720 0.00230 0.02648 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.85460 12.85390 0.00070 0.00545 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.97060 11.96930 0.00130 0.01086 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.71070 9.70800 0.00270 0.02781 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.00590 10.00460 0.00130 0.01299 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.97870 9.97770 0.00100 0.01002 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.98790 9.98770 0.00020 0.00200 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.00420 10.00300 0.00120 0.01200 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.97780 9.97680 0.00100 0.01002 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.00350 10.00330 0.00020 0.00200 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.76560 9.76290 0.00270 0.02766 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.73170 9.73160 0.00010 0.00103 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.74800 9.75100 -0.00300 -0.03077 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.73660 9.71810 0.01850 0.19037 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.80100 9.77960 0.02140 0.21882 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.42230 9.40280 0.01950 0.20739 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.96620 8.94920 0.01700 0.18996 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.94980 10.92920 0.02060 0.18849 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.71640 9.69930 0.01710 0.17630 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.76390 10.74410 0.01980 0.18429 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.24410 10.22340 0.02070 0.20248 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.04410 10.02660 0.01750 0.17454 野村泰國基金 40.45000 40.36000 0.09000 0.22299 野村高科技基金 8.53000 8.45000 0.08000 0.94675 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.77880 9.73870 0.04010 0.41176 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.73940 9.69990 0.03950 0.40722 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.15250 10.11330 0.03920 0.38761 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.12890 9.08820 0.04070 0.44783 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.08470 9.04760 0.03710 0.41005 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 8.94230 8.90220 0.04010 0.45045 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.37390 11.32800 0.04590 0.40519 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.90770 12.86160 0.04610 0.35843 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.32530 10.27930 0.04600 0.44750 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.28240 10.24050 0.04190 0.40916 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.37870 10.33220 0.04650 0.45005 野村貨幣市場基金 16.28970 16.28950 0.00020 0.00123 野村新馬基金 14.71000 14.58000 0.13000 0.89163 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.01680 10.00750 0.00930 0.09293 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.91310 9.87440 0.03870 0.39192 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.96420 9.92940 0.03480 0.35047 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.81950 9.81510 0.00440 0.04483 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.76520 9.76220 0.00300 0.03073 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.74090 9.73870 0.00220 0.02259 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.89870 9.89430 0.00440 0.04447 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.82830 9.82530 0.00300 0.03053 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.92210 9.91990 0.00220 0.02218 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.54930 9.53700 0.01230 0.12897 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.50170 9.48720 0.01450 0.15284 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.45370 9.44030 0.01340 0.14194 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.68500 9.67260 0.01240 0.12820 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.61300 9.59820 0.01480 0.15420 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.56490 9.55140 0.01350 0.14134 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.85050 9.83270 0.01780 0.18103 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.62450 7.61050 0.01400 0.18396 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.46830 11.44730 0.02100 0.18345 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.35000 7.32000 0.03000 0.40984 野村精選貨幣市場基金 12.09010 12.09000 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.62000 10.48000 0.14000 1.33588 野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.86000 9.77000 0.09000 0.92119 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.42000 9.33000 0.09000 0.96463 野村歐洲高股息基金季配型 7.26000 7.21000 0.05000 0.69348 野村歐洲高股息基金累積型 10.33000 10.25000 0.08000 0.78049 野村積極成長基金 11.29000 11.22000 0.07000 0.62389 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.25000 8.18000 0.07000 0.85575 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 30.01000 29.77000 0.24000 0.80618 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.07670 10.05010 0.02660 0.26467 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.29840 8.27390 0.02450 0.29611 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.64670 7.63550 0.01120 0.14668 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.54760 7.52690 0.02070 0.27501 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.50970 11.47520 0.03450 0.30065 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.32060 10.30560 0.01500 0.14555 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.21980 10.19170 0.02810 0.27571 野村環球基金-S類型新臺幣計價 9.98000 9.90000 0.08000 0.80808 野村環球基金-人民幣計價 15.21000 15.09000 0.12000 0.79523 野村環球基金-美元計價 11.83000 11.73000 0.10000 0.85251 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 16.58000 16.46000 0.12000 0.72904 野村鴻利基金 20.41000 20.28000 0.13000 0.64103 野村鴻揚貨幣市場基金 16.87230 16.87210 0.00020 0.00119 野村鴻運基金 17.47000 17.33000 0.14000 0.80785 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.56000 12.40000 0.16000 1.29032 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.32000 9.29000 0.03000 0.32293 野村鑫平衡組合基金-累積類型 13.86000 13.81000 0.05000 0.36206 野村鑫全球債券組合基金-S類型 9.95690 9.94360 0.01330 0.13375 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.05640 13.03910 0.01730 0.13268 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.93180 9.93260 -0.00080 -0.00805 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.87730 9.82920 0.04810 0.48936 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.51090 9.49760 0.01330 0.14004 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.54440 9.52990 0.01450 0.15215 凱基台商天下基金 11.67000 11.56000 0.11000 0.95156 凱基台灣精五門基金 18.41000 18.32000 0.09000 0.49127 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 39.12560 38.98450 0.14110 0.36194 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 39.25130 39.08300 0.16830 0.43062 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 41.42990 41.43000 -0.00010 -0.00024 凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.99000 9.92000 0.07000 0.70565 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.37000 9.30000 0.07000 0.75269 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.23610 10.15760 0.07850 0.77282 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.59000 12.45000 0.14000 1.12450 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.37470 11.19640 0.17830 1.59248 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.23000 11.06000 0.17000 1.53707 凱基凱旋貨幣市場基金 11.55970 11.55950 0.00020 0.00173 凱基開創基金 24.45000 24.33000 0.12000 0.49322 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.31000 20.10000 0.21000 1.04478 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 19.63240 19.42920 0.20320 1.04585 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.19000 16.06000 0.13000 0.80946 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.42700 15.29890 0.12810 0.83732 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.18000 7.10000 0.08000 1.12676 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.17000 11.12000 0.05000 0.44964 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.87630 10.77300 0.10330 0.95888 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.43000 10.34000 0.09000 0.87041 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.65100 11.54440 0.10660 0.92339 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.97000 11.86000 0.11000 0.92749 凱基護城河基金-台幣計價A 12.24000 12.16000 0.08000 0.65789 凱基護城河基金-美元計價B 11.96000 11.87650 0.08350 0.70307 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.63000 14.75000 -0.12000 -0.81356 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 28.63000 28.19000 0.44000 1.56084 富邦NASDAQ-100基金 28.52000 28.28000 0.24000 0.84866 富邦上証180基金 26.99000 26.51000 0.48000 1.81064 富邦大中華成長基金-(美元) 0.16900 0.16720 0.00180 1.07656 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.22000 5.17000 0.05000 0.96712 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.79000 7.92000 -0.13000 -1.64141 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.92000 31.87000 1.05000 3.29463 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.77770 10.74430 0.03340 0.31086 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 9.96760 9.92170 0.04590 0.46262 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.59630 9.52830 0.06800 0.71366 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.30410 9.27520 0.02890 0.31158 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.53300 8.49370 0.03930 0.46270 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.22260 8.16440 0.05820 0.71285 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.75050 20.76670 -0.01620 -0.07801 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.45540 11.45440 0.00100 0.00873 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.49780 10.45190 0.04590 0.43915 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.86670 12.85140 0.01530 0.11905 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.88660 1.88470 0.00190 0.10081 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.16340 9.15250 0.01090 0.11909 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.39120 1.38980 0.00140 0.10073 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.81410 11.81140 0.00270 0.02286 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71790 1.71510 0.00280 0.16326 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.08580 10.08350 0.00230 0.02281 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.48560 1.48310 0.00250 0.16857 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.04060 10.02150 0.01910 0.19059 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 9.99610 9.98340 0.01270 0.12721 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.27000 15.32000 -0.05000 -0.32637 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.28000 20.08000 0.20000 0.99602 富邦日本東証基金 20.82000 20.68000 0.14000 0.67698 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.70000 42.40000 0.30000 0.70755 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 42.47000 42.19000 0.28000 0.66366 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 47.00000 46.78000 0.22000 0.47029 富邦台灣心基金 19.32000 19.11000 0.21000 1.09890 富邦台灣釆吉50基金 42.01000 41.84000 0.17000 0.40631 富邦台灣科技指數基金 49.25000 49.19000 0.06000 0.12198 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 40.30010 40.15860 0.14150 0.35235 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.58200 41.47030 0.11170 0.26935 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29260 0.29270 -0.00010 -0.03416 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.52390 2.53510 -0.01120 -0.44180 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33890 0.33870 0.00020 0.05905 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.50100 10.49070 0.01030 0.09818 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.17860 2.18820 -0.00960 -0.43872 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32290 0.32270 0.00020 0.06198 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.00040 8.99160 0.00880 0.09787 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.12000 21.79000 0.33000 1.51446 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.78000 15.05000 -0.27000 -1.79402 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.14000 27.17000 0.97000 3.57011 富邦吉祥貨幣市場基金 15.66110 15.66090 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.22670 40.13680 0.08990 0.22398 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.42730 39.38820 0.03910 0.09927 富邦長紅基金 54.64000 54.04000 0.60000 1.11029 富邦科技基金 21.26000 21.08000 0.18000 0.85389 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.70770 40.70330 0.00440 0.01081 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.80090 39.92890 -0.12800 -0.32057 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.17370 39.24860 -0.07490 -0.19083 富邦恒生國企ETF基金 20.00000 19.74000 0.26000 1.31712 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.22000 14.41000 -0.19000 -1.31853 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.20000 25.52000 0.68000 2.66458 富邦高成長基金 20.96000 20.74000 0.22000 1.06075 富邦基金A類型 11.79000 11.70000 0.09000 0.76923 富邦基金I類型 11.79000 11.70000 0.09000 0.76923 富邦深証100基金 8.29000 8.11000 0.18000 2.21948 富邦富時歐洲ETF基金 18.64000 18.44000 0.20000 1.08460 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40350 0.40280 0.00070 0.17378 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 11.98410 11.95860 0.02550 0.21324 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.13660 9.11710 0.01950 0.21388 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29410 0.29360 0.00050 0.17030 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.44720 8.42910 0.01810 0.21473 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.34980 9.33510 0.01470 0.15747 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.88660 9.87530 0.01130 0.11443 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.02860 9.01450 0.01410 0.15641 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.54170 9.53070 0.01100 0.11542 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.58000 17.48000 0.10000 0.57208 富邦精準基金 40.53000 40.43000 0.10000 0.24734 富邦精銳中小基金 9.89000 9.81000 0.08000 0.81549 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.96000 15.82000 0.14000 0.88496 富邦臺灣公司治理100基金 19.53000 19.43000 0.10000 0.51467 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.04000 8.07000 -0.03000 -0.37175 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 12.99000 12.89000 0.10000 0.77580 富邦標普美國特別股ETF基金 18.81000 18.81000 0.00000 0.00000 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.81080 9.80580 0.00500 0.05099 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.64520 9.57680 0.06840 0.71423 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.79080 9.72710 0.06370 0.65487 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.46540 9.46060 0.00480 0.05074 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.26350 9.19780 0.06570 0.71430 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.38820 9.32710 0.06110 0.65508 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 28.05000 27.86000 0.19000 0.68198 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.64530 9.58120 0.06410 0.66902 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.55140 9.48790 0.06350 0.66927 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.54850 9.48500 0.06350 0.66948 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.68630 9.62180 0.06450 0.67035 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.59110 9.52730 0.06380 0.66965 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.58780 9.52390 0.06390 0.67094 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.27020 8.26060 0.00960 0.11621 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.76370 8.75300 0.01070 0.12224 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.49210 8.48180 0.01030 0.12144 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.47060 9.46010 0.01050 0.11099 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.44260 9.43100 0.01160 0.12300 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.16010 9.14890 0.01120 0.12242 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.24740 9.23600 0.01140 0.12343 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.15130 8.15610 -0.00480 -0.05885 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.16090 9.16560 -0.00470 -0.05128 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.64710 8.65160 -0.00450 -0.05201 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.37020 10.37710 -0.00690 -0.06649 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.10750 10.11270 -0.00520 -0.05142 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.62450 9.62960 -0.00510 -0.05296 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.79050 8.79500 -0.00450 -0.05117 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.47870 9.48360 -0.00490 -0.05167 富達卓越領航全球組合基金 14.09000 13.87000 0.22000 1.58616 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.37460 8.37580 -0.00120 -0.01433 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.04290 9.04350 -0.00060 -0.00663 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.72920 8.72990 -0.00070 -0.00802 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.72540 9.72700 -0.00160 -0.01645 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.65790 9.65860 -0.00070 -0.00725 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.36380 9.36460 -0.00080 -0.00854 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.82000 8.82060 -0.00060 -0.00680 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.45700 9.45760 -0.00060 -0.00634 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.48000 8.47000 0.01000 0.11806 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.10000 9.04000 0.06000 0.66372 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.01000 7.96000 0.05000 0.62814 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.64000 6.63000 0.01000 0.15083 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.61000 7.56000 0.05000 0.66138 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.45000 7.41000 0.04000 0.53981 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.68460 9.68710 -0.00250 -0.02581 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.14910 9.13900 0.01010 0.11052 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.73570 8.72820 0.00750 0.08593 富蘭克林華美中華基金 10.65000 10.57000 0.08000 0.75686 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 18.68000 18.60000 0.08000 0.43011 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.58000 18.53000 0.05000 0.26983 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.93000 9.79000 0.14000 1.43003 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.65000 9.53000 0.12000 1.25918 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.67520 7.65710 0.01810 0.23638 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.73830 8.71500 0.02330 0.26736 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.53860 9.51320 0.02540 0.26700 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.07870 9.05730 0.02140 0.23627 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.92450 10.89580 0.02870 0.26340 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.46410 8.44180 0.02230 0.26416 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.77990 8.75680 0.02310 0.26379 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.12530 13.09520 0.03010 0.22986 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 9.95450 9.93170 0.02280 0.22957 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 9.96370 9.93580 0.02790 0.28080 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.41190 7.39110 0.02080 0.28142 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.79170 8.76710 0.02460 0.28059 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.53010 10.50370 0.02640 0.25134 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.31510 7.29680 0.01830 0.25079 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.69500 8.67330 0.02170 0.25019 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.24050 10.21220 0.02830 0.27712 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.44770 7.42710 0.02060 0.27736 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 7.90780 7.89690 0.01090 0.13803 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 8.91800 8.90400 0.01400 0.15723 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.75970 9.74430 0.01540 0.15804 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.31990 12.30310 0.01680 0.13655 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.00000 7.92000 0.08000 1.01010 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.23000 8.15000 0.08000 0.98160 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.74000 8.73000 0.01000 0.11455 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.26000 8.34000 -0.08000 -0.95923 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.14000 11.26000 -0.12000 -1.06572 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.70000 8.65000 0.05000 0.57803 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.20000 8.15000 0.05000 0.61350 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.44000 9.39000 0.05000 0.53248 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.07000 9.01000 0.06000 0.66593 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.02000 8.96000 0.06000 0.66964 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.84000 9.77000 0.07000 0.71648 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.77000 8.71000 0.06000 0.68886 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.55000 9.48000 0.07000 0.73840 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.28550 12.21400 0.07150 0.58539 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.31000 9.29000 0.02000 0.21529 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.31000 9.29000 0.02000 0.21529 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.23000 9.21000 0.02000 0.21716 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.23000 9.21000 0.02000 0.21716 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.41000 9.38000 0.03000 0.31983 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.65000 9.61000 0.04000 0.41623 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.15000 9.08000 0.07000 0.77093 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.38000 9.30000 0.08000 0.86022 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 8.95000 8.88000 0.07000 0.78829 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.17000 9.10000 0.07000 0.76923 富蘭克林華美第一富基金 34.42000 34.45000 -0.03000 -0.08708 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.31870 10.31850 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.63000 8.58000 0.05000 0.58275 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.10000 9.05000 0.05000 0.55249 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.84000 8.80000 0.04000 0.45455 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.33000 9.28000 0.05000 0.53879 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.83000 13.81000 0.02000 0.14482 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.87000 12.79000 0.08000 0.62549 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.95000 14.86000 0.09000 0.60565 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.62880 6.59340 0.03540 0.53690 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.92360 9.84860 0.07500 0.76153 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.20880 9.18480 0.02400 0.26130 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.76450 10.73650 0.02800 0.26079 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.54640 6.53380 0.01260 0.19284 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.63780 8.61920 0.01860 0.21580 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.86650 9.84530 0.02120 0.21533 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.23260 10.21290 0.01970 0.19289 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 60.01000 59.73000 0.28000 0.46878 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 61.46000 61.36000 0.10000 0.16297 復華1至5年期高收益債券基金 20.14000 20.10000 0.04000 0.19900 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 復華人民幣貨幣市場基金 11.72560 11.72470 0.00090 0.00768 復華人生目標基金 35.70210 35.66660 0.03550 0.09953 復華大中華中小策略基金 7.91000 7.82000 0.09000 1.15090 復華中小精選基金 61.82000 61.63000 0.19000 0.30829 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.04470 51.95140 0.09330 0.17959 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.10000 8.06000 0.04000 0.49628 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.23000 7.17000 0.06000 0.83682 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.77000 10.75000 0.02000 0.18605 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.41000 9.34000 0.07000 0.74946 復華六年到期新興市場債券基金 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 復華台灣智能基金 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058 復華全方位基金 26.43000 26.21000 0.22000 0.83937 復華全球大趨勢基金-美元 11.80000 11.65000 0.15000 1.28755 復華全球大趨勢基金-新臺幣 18.53000 18.30000 0.23000 1.25683 復華全球平衡基金-美元 8.82000 8.74000 0.08000 0.91533 復華全球平衡基金-新臺幣 18.79000 18.63000 0.16000 0.85883 復華全球物聯網科技基金-美元 14.11000 13.86000 0.25000 1.80375 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.57000 13.34000 0.23000 1.72414 復華全球原物料基金 8.17000 8.08000 0.09000 1.11386 復華全球消費基金-新臺幣 11.79000 11.67000 0.12000 1.02828 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.46010 11.46020 -0.00010 -0.00087 復華全球債券基金 13.39710 13.42240 -0.02530 -0.18849 復華全球債券組合基金 14.48000 14.47000 0.01000 0.06911 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.74000 13.81000 -0.07000 -0.50688 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.59000 9.64000 -0.05000 -0.51867 復華全球戰略配置強基金-美元 9.28000 9.26000 0.02000 0.21598 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175 復華有利貨幣市場基金 13.45410 13.45400 0.00010 0.00074 復華亞太平衡基金 11.09000 11.02000 0.07000 0.63521 復華亞太成長基金 12.39000 12.17000 0.22000 1.80772 復華亞太神龍科技基金-美元 8.06000 7.96000 0.10000 1.25628 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 8.54000 8.44000 0.10000 1.18483 復華東協世紀基金 11.77000 11.70000 0.07000 0.59829 復華南非幣長期收益基金A 12.99000 12.96000 0.03000 0.23148 復華南非幣長期收益基金B 7.81000 7.79000 0.02000 0.25674 復華南非幣短期收益基金A 13.87000 13.86000 0.01000 0.07215 復華南非幣短期收益基金B 8.96000 8.95000 0.01000 0.11173 復華美國新星基金-美元 11.40000 11.24000 0.16000 1.42349 復華美國新星基金-新臺幣 11.54000 11.39000 0.15000 1.31694 復華恒生基金 20.06000 19.82000 0.24000 1.21090 復華恒生單日反向一倍基金 9.01000 9.11000 -0.10000 -1.09769 復華恒生單日正向二倍基金 27.80000 27.21000 0.59000 2.16832 復華神盾基金 23.04230 23.02000 0.02230 0.09687 復華高成長基金 60.49000 60.04000 0.45000 0.74950 復華高益策略組合基金 12.86000 12.85000 0.01000 0.07782 復華貨幣市場基金 14.41580 14.41560 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.29000 18.40000 -0.11000 -0.59783 復華富時台灣高股息低波動基金 48.95000 48.73000 0.22000 0.45147 復華復華基金 18.85000 18.71000 0.14000 0.74826 復華華人世紀基金 14.85000 14.72000 0.13000 0.88315 復華傳家二號基金 28.44960 28.44690 0.00270 0.00949 復華傳家基金 19.85170 19.89060 -0.03890 -0.19557 復華奧林匹克全球組合基金 14.54000 14.56000 -0.02000 -0.13736 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.91000 10.88000 0.03000 0.27574 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.35000 13.31000 0.04000 0.30053 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.04000 9.02000 0.02000 0.22173 復華新興人民幣短期收益基金 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 復華新興人民幣債券基金A 11.76000 11.75000 0.01000 0.08511 復華新興人民幣債券基金B 8.86000 8.86000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.95000 18.88000 0.07000 0.37076 復華新興市場企業債券ETF基金 60.57000 60.31000 0.26000 0.43111 復華新興市場高收益債券基金A 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858 復華新興市場高收益債券基金B 5.26000 5.24000 0.02000 0.38168 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.78000 11.74000 0.04000 0.34072 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.80000 11.76000 0.04000 0.34014 復華新興市場短期收益基金 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.52000 8.50000 0.02000 0.23529 復華滬深300 A股基金 19.76000 19.43000 0.33000 1.69840 復華數位經濟基金 44.96000 44.57000 0.39000 0.87503 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.64230 9.62830 0.01400 0.14540 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.43390 9.42190 0.01200 0.12736 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.79570 9.78150 0.01420 0.14517 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.55030 9.53820 0.01210 0.12686 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.45830 9.44250 0.01580 0.16733 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.96890 9.95640 0.01250 0.12555 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.48500 9.47080 0.01420 0.14993 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.99820 9.98750 0.01070 0.10713 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.48470 9.47050 0.01420 0.14994 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.00030 9.98950 0.01080 0.10811 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.87990 9.87430 0.00560 0.05671 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.87490 9.85550 0.01940 0.19684 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.89920 9.88380 0.01540 0.15581 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.82550 9.82100 0.00450 0.04582 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.63110 10.71760 -0.08650 -0.80708 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.79060 9.77430 0.01630 0.16676 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.82550 9.82100 0.00450 0.04582 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.63070 10.71720 -0.08650 -0.80711 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.79110 9.77480 0.01630 0.16676 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.84950 9.83720 0.01230 0.12504 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 9.95580 9.99260 -0.03680 -0.36827 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 9.97420 9.97440 -0.00020 -0.00201 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 9.98720 9.99160 -0.00440 -0.04404 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.02550 9.03930 -0.01380 -0.15267 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.12770 8.10130 0.02640 0.32587 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.11100 8.08810 0.02290 0.28313 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.43100 11.44850 -0.01750 -0.15286 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.32010 10.28660 0.03350 0.32567 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.41800 10.38860 0.02940 0.28300 景順主流基金 15.37000 15.32000 0.05000 0.32637 景順台灣科技基金 26.68000 26.69000 -0.01000 -0.03747 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.75000 8.74000 0.01000 0.11442 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 景順全球科技基金 20.44000 20.24000 0.20000 0.98814 景順全球康健基金 19.22000 19.03000 0.19000 0.99842 景順貨幣市場基金 15.95450 15.95430 0.00020 0.00125 景順潛力基金 28.24000 28.12000 0.12000 0.42674 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.25000 13.11000 0.14000 1.06789 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.40000 12.27000 0.13000 1.05949 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.30000 10.26000 0.04000 0.38986 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.50000 10.46000 0.04000 0.38241 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.63000 10.56000 0.07000 0.66288 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.82000 10.75000 0.07000 0.65116 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.54000 9.67000 -0.13000 -1.34436 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.71000 9.85000 -0.14000 -1.42132 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.84000 9.96000 -0.12000 -1.20482 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.05000 10.18000 -0.13000 -1.27701 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.51940 8.52770 -0.00830 -0.09733 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.81750 7.79520 0.02230 0.28607 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.06270 11.07060 -0.00790 -0.07136 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.12790 10.09910 0.02880 0.28517 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.17000 7.12000 0.05000 0.70225 華南永昌中國A股基金(美元) 6.84000 6.79000 0.05000 0.73638 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.05000 9.98000 0.07000 0.70140 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.33440 9.32890 0.00550 0.05896 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.53620 9.53470 0.00150 0.01573 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.69250 9.68680 0.00570 0.05884 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.90480 9.90320 0.00160 0.01616 華南永昌永昌基金 17.37000 17.27000 0.10000 0.57904 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 華南永昌全球亨利組合基金 14.07620 14.06200 0.01420 0.10098 華南永昌全球神農水資源基金 9.50000 9.47000 0.03000 0.31679 華南永昌全球新零售基金(美元) 8.91000 8.81000 0.10000 1.13507 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.19000 9.09000 0.10000 1.10011 華南永昌全球精品基金 14.61000 14.42000 0.19000 1.31761 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.07000 11.95000 0.12000 1.00418 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 11.99000 11.88000 0.11000 0.92593 華南永昌物聯網精選基金 10.51000 10.40000 0.11000 1.05769 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.22920 16.22900 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 22.35220 22.22230 0.12990 0.58455 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.95370 11.95350 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.25290 10.24700 0.00590 0.05758 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.17220 10.12020 0.05200 0.51382 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.80460 9.79890 0.00570 0.05817 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.69650 9.64690 0.04960 0.51415 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.01960 10.01040 0.00920 0.09190 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.88560 9.83180 0.05380 0.54720 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.67630 9.66750 0.00880 0.09103 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.53650 9.48460 0.05190 0.54720 華頓中小型基金 20.39000 20.46000 -0.07000 -0.34213 華頓中國多重機會平衡基金 11.06820 11.00240 0.06580 0.59805 華頓台灣基金 22.87000 22.86000 0.01000 0.04374 華頓平安貨幣市場基金 11.53500 11.53490 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 15.59000 15.23000 0.36000 2.36376 華頓全球高收益債券基金A 13.17050 13.15030 0.02020 0.15361 華頓全球高收益債券基金B 7.98460 7.97240 0.01220 0.15303 華頓全球黑鑽油源基金 4.93000 4.91000 0.02000 0.40733 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.37520 2.36990 0.00530 0.22364 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.67790 10.60830 0.06960 0.65609 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.34580 0.34340 0.00240 0.69889 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.06890 11.05920 0.00970 0.08771 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 9.97340 9.97430 -0.00090 -0.00902 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.89280 9.84140 0.05140 0.52228 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.84550 8.79960 0.04590 0.52161 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.08250 10.02590 0.05660 0.56454 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.04300 8.99150 0.05150 0.57276 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.27000 8.24000 0.03000 0.36408 匯豐中國科技精選基金(美元) 8.86000 8.83000 0.03000 0.33975 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.49220 2.49410 -0.00190 -0.07618 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.01280 2.02000 -0.00720 -0.35644 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.68280 11.63830 0.04450 0.38236 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.32740 9.29190 0.03550 0.38205 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36220 0.36070 0.00150 0.41586 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29430 0.29310 0.00120 0.40942 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.08000 3.07000 0.01000 0.32573 匯豐中國動力基金(台幣) 13.86000 13.73000 0.13000 0.94683 匯豐中國動力基金(美元) 0.45000 0.44000 0.01000 2.27273 匯豐台灣精典基金 22.02000 21.90000 0.12000 0.54795 匯豐全球趨勢組合基金 11.68000 11.57000 0.11000 0.95073 匯豐全球關鍵資源基金 7.66000 7.56000 0.10000 1.32275 匯豐安富基金 24.14000 24.07000 0.07000 0.29082 匯豐成功基金 38.88000 38.67000 0.21000 0.54306 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.69000 10.60000 0.09000 0.84906 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.25000 10.19000 0.06000 0.58881 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.84000 9.78000 0.06000 0.61350 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.90000 10.83000 0.07000 0.64635 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.45000 10.38000 0.07000 0.67437 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.47000 10.38000 0.09000 0.86705 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.55780 2.56750 -0.00970 -0.37780 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.29080 2.30060 -0.00980 -0.42598 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.42170 11.41400 0.00770 0.06746 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.68360 7.67580 0.00780 0.10162 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37310 0.37270 0.00040 0.10732 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.32640 0.32600 0.00040 0.12270 匯豐金磚動力基金 13.17000 13.03000 0.14000 1.07444 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.99030 14.99020 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.82000 4.76000 0.06000 1.26050 匯豐新鑽動力基金 10.05000 9.96000 0.09000 0.90361 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.31070 5.26810 0.04260 0.80864 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.00170 8.95920 0.04250 0.47437 匯豐龍鳳基金-A類型 47.35000 47.09000 0.26000 0.55213 匯豐龍鳳基金-I類型 47.35000 47.09000 0.26000 0.55213 匯豐龍騰電子基金 32.17000 31.99000 0.18000 0.56268 匯豐雙高收益債券組合基金 11.96900 11.95350 0.01550 0.12967 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.07000 17.03000 0.04000 0.23488 新光中國成長基金(人民幣) 8.51000 8.42000 0.09000 1.06888 新光中國成長基金(美元) 8.53000 8.42000 0.11000 1.30641 新光中國成長基金(新臺幣) 8.50000 8.40000 0.10000 1.19048 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.41800 10.41420 0.00380 0.03649 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.54010 9.52820 0.01190 0.12489 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.84740 9.84120 0.00620 0.06300 新光台灣富貴基金 21.11000 21.04000 0.07000 0.33270 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 新光全球AI新創產業基金美元 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.62000 8.60000 0.02000 0.23256 新光全球生技醫療基金(美元) 10.85000 10.72000 0.13000 1.21269 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.59000 10.46000 0.13000 1.24283 新光全球債券基金(A累積)美元 9.94690 9.94530 0.00160 0.01609 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.72780 9.73230 -0.00450 -0.04624 新光全球債券基金(B配息)美元 9.50870 9.50720 0.00150 0.01578 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.28640 9.29060 -0.00420 -0.04521 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.47000 8.50000 -0.03000 -0.35294 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.11000 9.12000 -0.01000 -0.10965 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.06000 9.07000 -0.01000 -0.11025 新光吉星貨幣市場基金 15.46340 15.46320 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 8.93000 8.95000 -0.02000 -0.22346 新光多重資產基金(A累積)美元 8.14000 8.14000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.50000 8.51000 -0.01000 -0.11751 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.35000 8.36000 -0.01000 -0.11962 新光亞洲精選基金-美金 20.56000 20.31000 0.25000 1.23092 新光亞洲精選基金-新台幣 20.85000 20.61000 0.24000 1.16448 新光兩岸優勢基金 9.84000 9.73000 0.11000 1.13052 新光店頭基金 21.68000 21.63000 0.05000 0.23116 新光南非幣保本基金 12.16000 12.16000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.35000 10.37000 -0.02000 -0.19286 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.01000 9.04000 -0.03000 -0.33186 新光特選內需收益ETF基金 19.71000 19.56000 0.15000 0.76687 新光創新科技基金 12.83000 12.83000 0.00000 0.00000 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.75600 9.75050 0.00550 0.05641 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.96970 9.97050 -0.00080 -0.00802 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.58240 9.58180 0.00060 0.00626 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.10430 9.09920 0.00510 0.05605 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.30900 9.30980 -0.00080 -0.00859 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 8.94280 8.94230 0.00050 0.00559 新光澳幣八年期保本基金 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488 新光澳幣十年期保本基金 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 新光澳幣保本基金 12.03000 12.03000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.98930 9.98000 0.00930 0.09319 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.35750 9.34860 0.00890 0.09520 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.31260 9.30680 0.00580 0.06232 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.83630 9.83020 0.00610 0.06205 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.80900 9.80040 0.00860 0.08775 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.28290 9.27480 0.00810 0.08733 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.25600 9.25090 0.00510 0.05513 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.77670 9.77130 0.00540 0.05526 瑞銀全球創新趨勢基金 6.57000 6.49000 0.08000 1.23267 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.03000 8.93000 0.10000 1.11982 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.76930 9.75470 0.01460 0.14967 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.10880 9.09550 0.01330 0.14623 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.63820 9.62150 0.01670 0.17357 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.07200 9.05630 0.01570 0.17336 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.14850 9.13350 0.01500 0.16423 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.77420 9.75820 0.01600 0.16396 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.67080 13.65120 0.01960 0.14358 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.22420 8.21230 0.01190 0.14490 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 39.97970 39.98210 -0.00240 -0.00600 群益10年期以上金融債ETF基金 36.52320 36.52880 -0.00560 -0.01533 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 39.29710 39.39190 -0.09480 -0.24066 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.59800 37.53270 0.06530 0.17398 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 40.47070 40.42680 0.04390 0.10859 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 40.54240 40.43660 0.10580 0.26164 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.27910 39.19030 0.08880 0.22659 群益2028 REVERSO美元保本基金 9.93570 9.93670 -0.00100 -0.01006 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 39.98200 39.98410 -0.00210 -0.00525 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.30010 11.29880 0.00130 0.01151 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.04880 10.03010 0.01870 0.18644 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.70510 10.67860 0.02650 0.24816 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.99140 7.95390 0.03750 0.47147 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.28000 8.24000 0.04000 0.48544 群益大印度基金-人民幣 12.41610 12.27690 0.13920 1.13384 群益大印度基金-美元 11.66250 11.50620 0.15630 1.35840 群益大印度基金-新臺幣 11.07000 10.93000 0.14000 1.28088 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.91270 10.80320 0.10950 1.01359 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.51060 10.38200 0.12860 1.23868 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.88000 9.77000 0.11000 1.12590 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.95310 9.85310 0.10000 1.01491 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.74750 8.64050 0.10700 1.23835 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.25000 8.15000 0.10000 1.22699 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 8.75740 8.66950 0.08790 1.01390 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 7.72770 7.63310 0.09460 1.23934 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.18000 8.08000 0.10000 1.23762 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.31220 8.22880 0.08340 1.01351 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.58050 7.48770 0.09280 1.23937 群益中小型股基金 38.05000 38.20000 -0.15000 -0.39267 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.41430 9.41590 -0.00160 -0.01699 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.72930 8.71150 0.01780 0.20433 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.19790 8.18460 0.01330 0.16250 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.18370 8.18520 -0.00150 -0.01833 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.58750 7.57200 0.01550 0.20470 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.12650 7.11500 0.01150 0.16163 群益中國高收益債券基金N-人民幣 9.94950 9.94210 0.00740 0.07443 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.94450 10.93640 0.00810 0.07406 群益中國高收益債券基金-美元 10.56150 10.54470 0.01680 0.15932 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.76990 9.75150 0.01840 0.18869 群益中國新機會基金N-人民幣 7.34480 7.32070 0.02410 0.32920 群益中國新機會基金N-美元 6.73580 6.69890 0.03690 0.55084 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.21000 7.17000 0.04000 0.55788 群益中國新機會基金-人民幣 6.51380 6.49240 0.02140 0.32962 群益中國新機會基金-美元 7.20220 7.16270 0.03950 0.55147 群益中國新機會基金-新臺幣 6.88000 6.84000 0.04000 0.58480 群益平衡王基金 18.59250 18.46360 0.12890 0.69813 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.18000 8.23000 -0.05000 -0.60753 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.88000 5.92000 -0.04000 -0.67568 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.89400 11.00270 -0.10870 -0.98794 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.38550 10.46580 -0.08030 -0.76726 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.86000 9.94000 -0.08000 -0.80483 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.60800 9.70380 -0.09580 -0.98724 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.15860 9.22950 -0.07090 -0.76819 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.69000 8.76000 -0.07000 -0.79909 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.65830 9.65330 0.00500 0.05180 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.43470 9.42920 0.00550 0.05833 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 8.85290 8.84830 0.00460 0.05199 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 8.77470 8.76960 0.00510 0.05816 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 8.75000 8.75000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.71420 9.70920 0.00500 0.05150 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.73060 9.72500 0.00560 0.05758 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.00890 9.00420 0.00470 0.05220 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.38840 9.38290 0.00550 0.05862 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.06630 10.04960 0.01670 0.16618 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.15780 7.14590 0.01190 0.16653 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.02730 10.00430 0.02300 0.22990 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.88630 9.86460 0.02170 0.21998 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.01380 9.99480 0.01900 0.19010 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.68120 9.65890 0.02230 0.23088 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.59330 9.57220 0.02110 0.22043 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.71710 9.69870 0.01840 0.18972 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.02740 10.00430 0.02310 0.23090 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.88630 9.86460 0.02170 0.21998 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.01390 9.99490 0.01900 0.19010 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.68130 9.65900 0.02230 0.23087 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.59320 9.57210 0.02110 0.22043 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.71710 9.69870 0.01840 0.18972 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.46620 9.37630 0.08990 0.95880 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.03000 10.93000 0.10000 0.91491 群益全球關鍵生技基金-美元 15.48920 15.34210 0.14710 0.95880 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.30000 15.16000 0.14000 0.92348 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.74000 10.60000 0.14000 1.32075 群益印度中小基金N-人民幣 10.29270 10.12030 0.17240 1.70351 群益印度中小基金N-美元 8.62950 8.46620 0.16330 1.92885 群益印度中小基金N-新臺幣 8.16000 8.01000 0.15000 1.87266 群益印度中小基金-人民幣 13.93400 13.70060 0.23340 1.70358 群益印度中小基金-美元 12.34260 12.10900 0.23360 1.92914 群益印度中小基金-新臺幣 14.29000 14.02000 0.27000 1.92582 群益多利策略組合基金 11.25000 11.23000 0.02000 0.17809 群益多重收益組合基金 13.37000 13.36000 0.01000 0.07485 群益多重資產組合基金 14.63000 14.59000 0.04000 0.27416 群益安家基金 23.33330 23.27120 0.06210 0.26685 群益安穩貨幣市場基金 16.10730 16.10710 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.54000 21.29000 0.25000 1.17426 群益亞太中小基金 10.39000 10.24000 0.15000 1.46484 群益亞太新趨勢平衡基金 15.13000 15.03000 0.10000 0.66534 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.63580 9.63460 0.00120 0.01246 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.29620 7.29530 0.00090 0.01234 群益店頭市場基金 83.12000 83.11000 0.01000 0.01203 群益東方盛世基金 8.17000 8.04000 0.13000 1.61692 群益東協成長基金-人民幣 12.54150 12.47760 0.06390 0.51212 群益東協成長基金-美元 10.99450 10.91430 0.08020 0.73482 群益東協成長基金-新臺幣 10.88000 10.81000 0.07000 0.64755 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.78620 10.74810 0.03810 0.35448 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.18740 10.15250 0.03490 0.34376 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.66070 9.63060 0.03010 0.31255 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.22270 9.19020 0.03250 0.35364 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.71360 8.68370 0.02990 0.34432 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.26130 8.23550 0.02580 0.31328 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.02550 8.99360 0.03190 0.35470 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 8.86860 8.83820 0.03040 0.34396 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.22900 9.20020 0.02880 0.31304 群益長安基金 24.41000 24.81000 -0.40000 -1.61225 群益美國新創亮點基金N-美元 9.49500 9.40510 0.08990 0.95586 群益美國新創亮點基金-美元 14.36360 14.22740 0.13620 0.95731 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.88000 13.76000 0.12000 0.87209 群益真善美基金 15.58900 15.51720 0.07180 0.46271 群益馬拉松基金 106.37000 106.20000 0.17000 0.16008 群益馬拉松基金I類型 106.64000 106.46000 0.18000 0.16908 群益深証中小板基金 10.58000 10.43000 0.15000 1.43816 群益創新科技基金 29.12000 29.05000 0.07000 0.24096 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.49740 8.46240 0.03500 0.41359 群益華夏盛世基金N-美元 7.81070 7.76120 0.04950 0.63779 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.15000 8.10000 0.05000 0.61728 群益華夏盛世基金-人民幣 9.25360 9.21540 0.03820 0.41452 群益華夏盛世基金-美元 8.61240 8.55780 0.05460 0.63801 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.22000 14.13000 0.09000 0.63694 群益奧斯卡基金 25.16000 25.20000 -0.04000 -0.15873 群益新興金鑽基金-美元 10.80580 10.67750 0.12830 1.20159 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.26000 8.17000 0.09000 1.10159 群益葛萊美基金 21.54000 21.46000 0.08000 0.37279 群益道瓊美國地產ETF基金 19.86000 20.21000 -0.35000 -1.73182 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.77000 8.81000 -0.04000 -0.45403 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.43000 11.34000 0.09000 0.79365 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.02500 10.03530 -0.01030 -0.10264 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 9.99180 9.97990 0.01190 0.11924 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.01590 10.00820 0.00770 0.07694 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.02490 10.03530 -0.01040 -0.10363 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 9.99180 9.97990 0.01190 0.11924 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.01590 10.00820 0.00770 0.07694 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.02500 10.03530 -0.01030 -0.10264 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 9.99180 9.97990 0.01190 0.11924 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.02490 10.03520 -0.01030 -0.10264 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 9.99180 9.97990 0.01190 0.11924 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.61870 11.58970 0.02900 0.25022 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.86890 10.83630 0.03260 0.30084 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.81680 10.78570 0.03110 0.28834 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.21780 8.19730 0.02050 0.25008 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.59890 8.57310 0.02580 0.30094 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 7.91000 7.89000 0.02000 0.25349 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.21420 8.19070 0.02350 0.28691 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.74840 9.71920 0.02920 0.30044 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.51260 9.48410 0.02850 0.30050 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.70000 8.67000 0.03000 0.34602 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.29000 9.25000 0.04000 0.43243 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 25.79000 25.66000 0.13000 0.50663 德信中國精選成長基金 10.22000 10.17000 0.05000 0.49164 德信台灣主流中小基金 16.94000 16.91000 0.03000 0.17741 德信新興股票組合基金 10.21000 10.14000 0.07000 0.69034 德信萬保貨幣市場基金 11.94870 11.94860 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.78040 10.78750 -0.00710 -0.06582 德信數位時代基金 26.32000 26.15000 0.17000 0.65010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 9.96680 9.95130 0.01550 0.15576 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 9.89860 9.88610 0.01250 0.12644 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.67770 11.67750 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.69000 13.65000 0.04000 0.29304 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.91000 16.73000 0.18000 1.07591 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.27980 10.32620 -0.04640 -0.44934 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.99910 15.06860 -0.06950 -0.46122 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.03120 8.03110 0.00010 0.00125 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.82000 10.81530 0.00470 0.04346 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.34780 11.34290 0.00490 0.04320 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.13640 13.13630 0.00010 0.00076 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 15.80000 15.48000 0.32000 2.06718 摩根中小基金 19.96000 19.81000 0.15000 0.75719 摩根中國A股基金 11.88000 11.81000 0.07000 0.59272 摩根中國A股基金(美元) 9.32000 9.26000 0.06000 0.64795 摩根中國亮點基金 11.59000 11.44000 0.15000 1.31119 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.35660 10.29910 0.05750 0.55830 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.46390 11.42430 0.03960 0.34663 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.78650 8.73500 0.05150 0.58958 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.78380 11.71830 0.06550 0.55895 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.56720 13.52020 0.04700 0.34763 摩根台灣金磚基金-累積型 17.41000 17.30000 0.11000 0.63584 摩根台灣金磚基金-機構法人型 17.41000 17.30000 0.11000 0.63584 摩根台灣增長基金 45.16000 44.93000 0.23000 0.51191 摩根平衡基金 26.20000 26.13000 0.07000 0.26789 摩根全球α基金 17.49000 17.29000 0.20000 1.15674 摩根全球平衡基金 14.66640 14.57420 0.09220 0.63262 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.27040 9.26620 0.00420 0.04533 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.26380 10.26570 -0.00190 -0.01851 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.68920 9.68340 0.00580 0.05990 摩根多元入息成長基金-累積型 11.06070 11.05570 0.00500 0.04523 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.76260 9.75680 0.00580 0.05945 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.18160 10.11200 0.06960 0.68829 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.15490 13.06490 0.09000 0.68887 摩根亞洲基金 53.12000 52.38000 0.74000 1.41275 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.21940 8.22180 -0.00240 -0.02919 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.60460 9.60720 -0.00260 -0.02706 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.50190 8.50240 -0.00050 -0.00588 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.13240 12.13580 -0.00340 -0.02802 摩根東方內需機會基金 16.82000 16.59000 0.23000 1.38638 摩根東方科技基金 29.58000 28.97000 0.61000 2.10563 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.29000 9.19000 0.10000 1.08814 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.57000 9.47000 0.10000 1.05597 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.04000 8.94000 0.10000 1.11857 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.04000 10.93000 0.11000 1.00640 摩根金龍收成基金 19.02000 18.76000 0.26000 1.38593 摩根第一貨幣市場基金 15.09550 15.09530 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 13.02000 12.65000 0.37000 2.92490 摩根新金磚五國基金 11.01000 10.87000 0.14000 1.28795 摩根新絲路基金 8.92000 8.84000 0.08000 0.90498 摩根新興35基金 12.30000 12.13000 0.17000 1.40148 摩根新興日本基金 22.30000 21.87000 0.43000 1.96616 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.00060 6.99570 0.00490 0.07004 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.19630 9.19670 -0.00040 -0.00435 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 8.97500 8.96740 0.00760 0.08475 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.33660 10.32940 0.00720 0.06970 摩根新興科技基金 46.65000 46.26000 0.39000 0.84306 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.13130 8.12680 0.00450 0.05537 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.42810 10.42230 0.00580 0.05565 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.24160 8.18170 0.05990 0.73212 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.93530 8.87210 0.06320 0.71235 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.41310 8.34890 0.06420 0.76896 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.58370 9.51400 0.06970 0.73260 摩根龍揚基金 28.38000 28.00000 0.38000 1.35714 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.81000 9.73000 0.08000 0.82220 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.43000 10.34000 0.09000 0.87041 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.21000 10.12000 0.09000 0.88933 摩根環球股票收益基金-累積型 10.99000 10.90000 0.09000 0.82569 摩根總收益組合基金-月配息型 9.12820 9.12280 0.00540 0.05919 摩根總收益組合基金-累積型 11.11410 11.10740 0.00670 0.06032 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 22.62000 22.58000 0.04000 0.17715 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.70080 11.68590 0.01490 0.12750 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.91010 10.89380 0.01630 0.14963 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.90990 9.89830 0.01160 0.11719 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.01520 10.00250 0.01270 0.12697 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.39230 9.37840 0.01390 0.14821 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.52560 8.51560 0.01000 0.11743 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.77450 9.73580 0.03870 0.39750 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.84570 9.81090 0.03480 0.35471 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.32340 9.30800 0.01540 0.16545 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.48000 9.46830 0.01170 0.12357 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.02550 9.01050 0.01500 0.16647 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.17620 9.16490 0.01130 0.12330 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.91420 10.88920 0.02500 0.22959 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.66960 10.64730 0.02230 0.20944 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.88950 9.87260 0.01690 0.17118 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.27520 10.25170 0.02350 0.22923 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.02930 10.00830 0.02100 0.20983 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.29880 9.28280 0.01600 0.17236 聯邦金鑽平衡基金 21.40100 21.50090 -0.09990 -0.46463 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.86380 8.81120 0.05260 0.59697 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.16560 9.11500 0.05060 0.55513 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.84300 8.79060 0.05240 0.59609 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.15010 9.09960 0.05050 0.55497 聯邦貨幣市場基金 13.18070 13.18050 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 11.58000 11.55000 0.03000 0.25974 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.88780 15.87570 0.01210 0.07622 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.73560 11.68930 0.04630 0.39609 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.30050 11.25790 0.04260 0.37840 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.81780 10.77700 0.04080 0.37858 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.74640 11.74560 0.00080 0.00681 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.96830 10.97300 -0.00470 -0.04283 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.35160 10.35080 0.00080 0.00773 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.46530 8.46890 -0.00360 -0.04251 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 31.96000 31.79000 0.17000 0.53476 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 14.60000 14.54000 0.06000 0.41265 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 14.67000 14.57000 0.10000 0.68634 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 9.71000 9.65000 0.06000 0.62176 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.21000 15.17000 0.04000 0.26368 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.88000 11.85000 0.03000 0.25316 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.55000 12.52000 0.03000 0.23962 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.76000 11.74000 0.02000 0.17036 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.52000 7.51000 0.01000 0.13316 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.40000 11.38000 0.02000 0.17575 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.23000 14.14000 0.09000 0.63649 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.26000 10.20000 0.06000 0.58824 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.45000 8.40000 0.05000 0.59524 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.74000 10.65000 0.09000 0.84507 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 13.35000 13.20000 0.15000 1.13636 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 13.73000 13.57000 0.16000 1.17907 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 13.68000 13.53000 0.15000 1.10865 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.89000 8.82000 0.07000 0.79365 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.47000 14.33000 0.14000 0.97697 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.56000 9.48000 0.08000 0.84388 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.43000 19.30000 0.13000 0.67358 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 17.59000 17.48000 0.11000 0.62929 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.14000 12.06000 0.08000 0.66335 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.36000 14.27000 0.09000 0.63069 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.09000 15.00000 0.09000 0.60000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.18000 14.09000 0.09000 0.63875 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.41000 9.35000 0.06000 0.64171 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.31000 14.21000 0.10000 0.70373 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.67000 12.59000 0.08000 0.63542 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.69000 12.60000 0.09000 0.71429 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.63000 8.58000 0.05000 0.58275 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.27000 13.18000 0.09000 0.68285 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.20000 18.18000 0.02000 0.11001 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.01000 17.00000 0.01000 0.05882 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 12.89000 12.88000 0.01000 0.07764 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 13.72000 13.71000 0.01000 0.07294 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 12.76000 12.75000 0.01000 0.07843 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.80000 7.80000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.66000 12.65000 0.01000 0.07905 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 13.85000 13.82000 0.03000 0.21708 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 13.84000 13.81000 0.03000 0.21723 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.22000 9.20000 0.02000 0.21739 聯博貨幣市場基金 15.00910 15.00900 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.24100 10.24050 0.00050 0.00488 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.24070 13.23650 0.00420 0.03173 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.23900 7.23870 0.00030 0.00414 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.66000 13.65000 0.01000 0.07326 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.71000 13.70000 0.01000 0.07299 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.04000 9.03000 0.01000 0.11074 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 19.76000 19.57000 0.19000 0.97087 瀚亞中國A股基金-人民幣 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 瀚亞中國A股基金-新台幣 10.83000 10.77000 0.06000 0.55710 瀚亞巴西基金 5.22000 5.13000 0.09000 1.75439 瀚亞外銷基金 37.83000 37.52000 0.31000 0.82623 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.25000 11.24000 0.01000 0.08897 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 10.69000 10.64000 0.05000 0.46992 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.26000 9.21000 0.05000 0.54289 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 8.89000 8.86000 0.03000 0.33860 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.00000 8.96000 0.04000 0.44643 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.29000 9.25000 0.04000 0.43243 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.48390 10.47430 0.00960 0.09165 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.14040 10.11740 0.02300 0.22733 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.98280 11.95860 0.02420 0.20236 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.98200 9.98200 0.00000 0.00000 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.16200 7.15560 0.00640 0.08944 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.71150 7.69400 0.01750 0.22745 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 7.82730 7.81150 0.01580 0.20227 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 6.85730 6.85720 0.00010 0.00146 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.50010 8.48300 0.01710 0.20158 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.81070 8.80280 0.00790 0.08974 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.01720 8.99670 0.02050 0.22786 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 8.86000 8.84210 0.01790 0.20244 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.23000 11.22000 0.01000 0.08913 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.88000 10.83000 0.05000 0.46168 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.57000 10.53000 0.04000 0.37987 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 9.83000 9.79000 0.04000 0.40858 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 9.90530 9.89970 0.00560 0.05657 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.71320 9.73720 -0.02400 -0.24648 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.60750 9.59830 0.00920 0.09585 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.66890 9.66340 0.00550 0.05692 瀚亞印度基金-人民幣 13.36000 13.17000 0.19000 1.44267 瀚亞印度基金-美元 12.58000 12.36000 0.22000 1.77994 瀚亞印度基金-新台幣 27.94000 27.47000 0.47000 1.71096 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 10.03000 9.98000 0.05000 0.50100 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.09000 10.03000 0.06000 0.59821 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 10.03000 9.98000 0.05000 0.50100 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 10.09000 10.03000 0.06000 0.59821 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 10.03000 9.98000 0.05000 0.50100 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.44000 9.52000 -0.08000 -0.84034 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.03000 11.89000 0.14000 1.17746 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.90000 9.78000 0.12000 1.22699 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.99000 10.88000 0.11000 1.01103 瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.84000 9.71000 0.13000 1.33883 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.89000 13.70000 0.19000 1.38686 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.59000 8.50000 0.09000 1.05882 瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.35000 8.23000 0.12000 1.45808 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.38000 8.27000 0.11000 1.33011 瀚亞亞太基礎建設基金 11.21000 11.08000 0.13000 1.17329 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.52600 11.47360 0.05240 0.45670 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.19340 13.25670 -0.06330 -0.47749 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.51680 10.44250 0.07430 0.71152 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.31750 10.24780 0.06970 0.68015 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.52230 11.46710 0.05520 0.48138 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 8.71350 8.67310 0.04040 0.46581 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.44060 9.47060 -0.03000 -0.31677 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.62110 8.56020 0.06090 0.71143 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.44510 8.38810 0.05700 0.67953 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 8.81520 8.77340 0.04180 0.47644 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.91560 13.87970 0.03590 0.25865 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.32160 10.32580 -0.00420 -0.04067 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.13000 10.10010 0.02990 0.29604 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 11.99840 11.96740 0.03100 0.25904 瀚亞非洲基金-南非幣 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 瀚亞非洲基金-新臺幣 18.44000 18.20000 0.24000 1.31868 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.58150 13.58140 0.00010 0.00074 瀚亞美國高科技基金 24.78000 24.51000 0.27000 1.10159 瀚亞高科技基金 53.93000 53.26000 0.67000 1.25798 瀚亞理財通基金 25.29000 25.15000 0.14000 0.55666 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.31000 9.24000 0.07000 0.75758 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 8.67000 8.63000 0.04000 0.46350 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.39000 8.33000 0.06000 0.72029 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 8.58000 8.51000 0.07000 0.82256 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.62000 8.58000 0.04000 0.46620 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.43000 8.37000 0.06000 0.71685 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 8.59000 8.52000 0.07000 0.82160 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.16000 9.15000 0.01000 0.10929 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 8.72000 8.74000 -0.02000 -0.22883 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.44000 8.42000 0.02000 0.23753 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.62000 8.61000 0.01000 0.11614 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.71000 8.72000 -0.01000 -0.11468 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.55000 8.54000 0.01000 0.11710 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 8.70000 8.69000 0.01000 0.11507 瀚亞菁華基金 20.40000 20.17000 0.23000 1.14031 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 13.00680 12.98770 0.01910 0.14706 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 8.95580 8.94270 0.01310 0.14649 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.11340 10.10120 0.01220 0.12078 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.62020 10.70980 -0.08960 -0.83662 瀚亞新興豐收基金A-美元 9.94230 9.89650 0.04580 0.46279 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.40750 9.36810 0.03940 0.42058 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.69200 9.66960 0.02240 0.23165 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 7.87330 7.86380 0.00950 0.12081 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 7.80660 7.87250 -0.06590 -0.83709 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.38660 8.34800 0.03860 0.46239 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 7.82810 7.79520 0.03290 0.42205 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.49230 7.47500 0.01730 0.23144 瀚亞電通網基金 13.66000 13.51000 0.15000 1.11029 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.31800 13.31390 0.00410 0.03079 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.14530 10.17430 -0.02900 -0.28503 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.46420 9.45890 0.00530 0.05603 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.07890 11.07550 0.00340 0.03070 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞歐洲基金 10.38000 10.29000 0.09000 0.87464 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------