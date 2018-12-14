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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/12/13  107/12/12  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.65910   10.65840   0.00070    0.00657
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.85930    9.83380   0.02550    0.25931
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.86190    9.83650   0.02540    0.25822
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.78500    9.76870   0.01630    0.16686
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.78510    9.76880   0.01630    0.16686
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    21.58000   21.28000   0.30000    1.40977
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         22.40000   21.83000   0.57000    2.61109
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.13640    9.12090   0.01550    0.16994
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.47120    9.45510   0.01610    0.17028
中國信託台灣活力基金                                               13.28000   13.23000   0.05000    0.37793
中國信託台灣優勢基金                                               15.26000   15.21000   0.05000    0.32873
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                  9.96000   10.06000  -0.10000   -0.99404
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.59000    9.64000  -0.05000   -0.51867
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    8.89000    8.94000  -0.05000   -0.55928
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.29000    9.34000  -0.05000   -0.53533
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.10000    8.01000   0.09000    1.12360
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     8.68000    8.58000   0.10000    1.16550
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.81750    9.81080   0.00670    0.06829
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.07240    9.06620   0.00620    0.06839
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.17290   10.16220   0.01070    0.10529
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.36870    9.35890   0.00980    0.10471
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.24890   10.15550   0.09340    0.91970
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     8.85760    8.77690   0.08070    0.91946
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.63630   10.62850   0.00780    0.07339
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.48890    9.48200   0.00690    0.07277
中國信託智能運動基金-台幣                                           9.88000    9.83000   0.05000    0.50865
中國信託智能運動基金-美元                                           9.58000    9.53000   0.05000    0.52466
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       8.86000    8.72000   0.14000    1.60550
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       8.72000    8.58000   0.14000    1.63170
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.00180   11.00170   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.39850    9.38290   0.01560    0.16626
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  8.93690    8.92200   0.01490    0.16700
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.56300    9.54590   0.01710    0.17913
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.08820    9.07200   0.01620    0.17857
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.74000   10.69000   0.05000    0.46773
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.33000   10.28000   0.05000    0.48638
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     10.87000   10.81000   0.06000    0.55504
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.52000   10.46000   0.06000    0.57361
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元大2001基金                                                       54.11000   53.51000   0.60000    1.12129
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          39.61530   39.50360   0.11170    0.28276
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             37.61260   37.52480   0.08780    0.23398
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       17.32000   17.20000   0.12000    0.69767
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.52090   11.51990   0.00100    0.00868
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.64510   10.59580   0.04930    0.46528
元大上證50基金                                                     27.91000   27.46000   0.45000    1.63875
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
元大大中華TMT基金-新台幣                                            8.94000    8.92000   0.02000    0.22422
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.72000   12.59000   0.13000    1.03257
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.92400   11.74300   0.18100    1.54134
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.11800   15.88000   0.23800    1.49874
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.54000    9.52400   0.01600    0.16800
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.19700    9.14000   0.05700    0.62363
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.82000    2.82000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.62000   12.55000   0.07000    0.55777
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      46.51870   46.40650   0.11220    0.24178
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.50990   10.52180  -0.01190   -0.11310
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.66420    9.67510  -0.01090   -0.11266
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.69080    9.65770   0.03310    0.34273
元大巴西指數基金                                                    6.24000    6.13000   0.11000    1.79445
元大巴菲特基金                                                     24.03000   23.94000   0.09000    0.37594
元大日經225基金                                                    27.44000   27.19000   0.25000    0.91946
元大台商收成基金                                                   19.93000   19.74000   0.19000    0.96251
元大台灣50單日反向1倍基金                                          13.11000   13.16000  -0.05000   -0.37994
元大台灣50單日正向2倍基金                                          32.42000   32.19000   0.23000    0.71451
元大台灣中型100基金                                                29.27000   29.11000   0.16000    0.54964
元大台灣加權股價指數基金                                           23.20700   23.11200   0.09500    0.41104
元大台灣卓越50基金                                                 76.22000   75.93000   0.29000    0.38193
元大台灣金融基金                                                   16.73000   16.61000   0.12000    0.72246
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        28.10000   27.94000   0.16000    0.57266
元大台灣高股息基金                                                 24.44000   24.29000   0.15000    0.61754
元大台灣電子科技基金                                               31.39000   31.32000   0.07000    0.22350
元大全球ETF成長組合基金                                            10.13000   10.10000   0.03000    0.29703
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.19000   14.15000   0.04000    0.28269
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.86000   12.97000  -0.11000   -0.84811
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  8.95000    9.04000  -0.09000   -0.99558
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.60000   12.77000  -0.17000   -1.33125
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.84000   11.93900  -0.09900   -0.82922
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.54000    8.49000   0.05000    0.58893
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.49000    6.45000   0.04000    0.62016
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.14000    8.11000   0.03000    0.36991
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.35000    6.33000   0.02000    0.31596
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.65000    8.59500   0.05500    0.63991
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.77000    9.68000   0.09000    0.92975
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.58000    8.53000   0.05000    0.58617
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.59000   12.46000   0.13000    1.04334
元大全球農業商機基金                                               16.20000   16.14000   0.06000    0.37175
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
元大印尼指數基金                                                    9.11200    9.02700   0.08500    0.94162
元大印度指數基金                                                    9.30000    9.08200   0.21800    2.40035
元大印度基金                                                       11.81000   11.58000   0.23000    1.98618
元大多多基金                                                       15.71000   15.63000   0.08000    0.51184
元大多福基金                                                       47.64000   47.37000   0.27000    0.56998
元大亞太成長基金                                                    8.55000    8.43000   0.12000    1.42349
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.67360    8.66010   0.01350    0.15589
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.06090    7.04990   0.01100    0.15603
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.82400    8.69700   0.12700    1.46027
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.37000    9.24000   0.13000    1.40693
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.03000    8.90000   0.13000    1.46067
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.37000    9.24000   0.13000    1.40693
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.39300    9.27500   0.11800    1.27224
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                        9.98810    9.99150  -0.00340   -0.03403
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.00070   10.00040   0.00030    0.00300
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.00070   10.00040   0.00030    0.00300
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.00050   10.00440  -0.00390   -0.03898
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.00050   10.00440  -0.00390   -0.03898
元大卓越基金                                                       40.55000   40.38000   0.17000    0.42100
元大店頭基金                                                        7.46000    7.41000   0.05000    0.67476
元大泛歐成長基金                                                    8.28000    8.14000   0.14000    1.71990
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.33090   10.33030   0.00060    0.00581
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.66490    9.67410  -0.00920   -0.09510
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.88630   31.88620   0.00010    0.00031
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   37.58320   37.70880  -0.12560   -0.33308
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.16240   19.10610   0.05630    0.29467
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        18.53100   18.64270  -0.11170   -0.59916
元大美國政府7至10年期債券基金                                      39.37880   39.45070  -0.07190   -0.18225
元大高科技基金                                                     17.12000   17.02000   0.10000    0.58754
元大得利貨幣市場基金                                               16.27720   16.27700   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.99840   11.99830   0.00010    0.00083
元大富櫃50基金                                                     11.24000   11.18000   0.06000    0.53667
元大華夏中小基金                                                    6.28000    6.25000   0.03000    0.48000
元大新中國基金-人民幣                                               8.26000    8.26000   0.00000    0.00000
元大新中國基金-美元                                                 7.74900    7.70800   0.04100    0.53191
元大新中國基金-新台幣                                               7.73000    7.69000   0.04000    0.52016
元大新主流基金                                                     21.66000   21.55000   0.11000    0.51044
元大新東協平衡基金-美元                                             9.03300    8.98900   0.04400    0.48949
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.82000    8.78000   0.04000    0.45558
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.10270   10.12600  -0.02330   -0.23010
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.35440    9.32960   0.02480    0.26582
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.25740   10.23450   0.02290    0.22375
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.74720    8.72760   0.01960    0.22457
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.76300    9.76340  -0.00040   -0.00410
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.25020    9.25060  -0.00040   -0.00432
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.92620    9.93080  -0.00460   -0.04632
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.41020    9.41450  -0.00430   -0.04567
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.45300    9.45410  -0.00110   -0.01164
元大新興亞洲基金                                                   10.51000   10.39000   0.12000    1.15496
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          8.97200    8.93490   0.03710    0.41523
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.63110    8.59540   0.03570    0.41534
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.23240    9.19810   0.03430    0.37290
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.88540    8.85240   0.03300    0.37278
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.12240   15.12220   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       33.22000   33.05000   0.17000    0.51437
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.94000    8.96000  -0.02000   -0.22321
元大實質多重資產基金-美元                                           8.22800    8.20700   0.02100    0.25588
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.69000    8.67000   0.02000    0.23068
元大滬深300單日反向1倍基金                                         15.72000   16.00000  -0.28000   -1.75000
元大滬深300單日正向2倍基金                                         12.49000   12.08000   0.41000    3.39404
元大摩臺基金                                                       35.37000   35.20000   0.17000    0.48295
元大標普500基金                                                    24.70000   24.57000   0.13000    0.52910
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.83000   13.89000  -0.06000   -0.43197
元大標普500單日正向2倍基金                                         29.58000   29.34000   0.24000    0.81800
元大標智滬深300基金                                                15.19000   15.01000   0.18000    1.19920
元大歐洲50基金                                                     22.34000   21.95000   0.39000    1.77677
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.53860    9.50380   0.03480    0.36617
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.22360   10.22320   0.00040    0.00391
元大績效基金                                                       45.16000   44.96000   0.20000    0.44484
元大韓國KOSPI200基金                                               20.55000   20.31000   0.24000    1.18168
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    13.89000   13.84000   0.05000    0.36127
日盛上選基金                                                       28.76000   28.82000  -0.06000   -0.20819
日盛小而美基金                                                     15.89000   15.87000   0.02000    0.12602
日盛中國內需動力基金                                                8.52000    8.47000   0.05000    0.59032
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.58670   11.60370  -0.01700   -0.14650
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.57420    9.58830  -0.01410   -0.14705
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.65440   11.64400   0.01040    0.08932
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.62480    9.61620   0.00860    0.08943
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.53810   10.53130   0.00680    0.06457
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.68720    8.68160   0.00560    0.06450
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.06000    9.03000   0.03000    0.33223
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           8.61000    8.56000   0.05000    0.58411
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         8.91000    8.86000   0.05000    0.56433
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.71000    9.69000   0.02000    0.20640
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.57000    9.53000   0.04000    0.41973
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.64000    9.61000   0.03000    0.31217
日盛日盛基金                                                       11.97000   12.03000  -0.06000   -0.49875
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.11000    9.09000   0.02000    0.22002
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.07000    9.05000   0.02000    0.22099
日盛全球抗暖化基金                                                  9.86000    9.79000   0.07000    0.71502
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                      9.94440    9.92070   0.02370    0.23889
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.20120    9.17930   0.02190    0.23858
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.74750    9.72660   0.02090    0.21487
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.02010    9.00070   0.01940    0.21554
日盛全球智能車基金(美元)                                            9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                          9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.38130    2.38420  -0.00290   -0.12163
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.62720    1.62920  -0.00200   -0.12276
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36160    0.36120   0.00040    0.11074
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.24780    0.24750   0.00030    0.12121
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    11.97550   11.96540   0.01010    0.08441
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.07620    8.06930   0.00690    0.08551
日盛亞洲機會基金                                                    6.25000    6.18000   0.07000    1.13269
日盛首選基金                                                       15.17000   15.13000   0.04000    0.26438
日盛高科技基金                                                     16.00000   16.04000  -0.04000   -0.24938
日盛貨幣市場基金                                                   14.79050   14.79030   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     35.32000   35.49000  -0.17000   -0.47901
日盛精選五虎基金                                                   33.00000   32.94000   0.06000    0.18215
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.50450   13.50430   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 27.55000   27.27000   0.28000    1.02677
台新MSCI中國基金                                                   18.82000   18.55000   0.27000    1.45553
台新大眾貨幣市場基金                                               14.18160   14.18140   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.46160   10.49220  -0.03060   -0.29165
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.53900   10.51750   0.02150    0.20442
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.13220   10.11580   0.01640    0.16212
台新中國通基金                                                     38.35000   38.17000   0.18000    0.47157
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.43040    0.42870   0.00170    0.39655
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              13.26900   13.22500   0.04400    0.33270
台新中國精選中小基金-美元                                           0.27920    0.27900   0.00020    0.07168
台新中國精選中小基金-新台幣                                         8.63000    8.62000   0.01000    0.11601
台新主流基金                                                       21.11000   20.93000   0.18000    0.86001
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      20.16000   20.51000  -0.35000   -1.70648
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.65670    0.66770  -0.01100   -1.64745
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      14.81000   15.06000  -0.25000   -1.66003
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.48150    0.48960  -0.00810   -1.65441
台新台灣中小基金                                                   30.15000   29.96000   0.19000    0.63418
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.75480    9.77610  -0.02130   -0.21788
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.04060    9.03480   0.00580    0.06420
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.52000    8.52000   0.00000    0.00000
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.17330   10.16670   0.00660    0.06492
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.68650    9.65560   0.03090    0.32002
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.27000    9.25000   0.02000    0.21622
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.56030   10.52660   0.03370    0.32014
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.11000   10.08000   0.03000    0.29762
台新印度基金                                                       13.74000   13.47000   0.27000    2.00445
台新亞美短期債券基金                                               10.95350   10.93990   0.01360    0.12432
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.36100    8.34770   0.01330    0.15933
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.27620    0.27570   0.00050    0.18136
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.79530   11.77650   0.01880    0.15964
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38430    0.38360   0.00070    0.18248
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.10400   11.10390   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 28.43080   28.28690   0.14390    0.50872
台新智慧生活基金-美元                                               9.40740    9.27130   0.13610    1.46797
台新智慧生活基金-新台幣                                             9.69000    9.55000   0.14000    1.46597
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.10640    8.08860   0.01780    0.22006
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.29780    8.28310   0.01470    0.17747
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.84520    8.82580   0.01940    0.21981
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.06350    9.04740   0.01610    0.17795
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.56940   10.53690   0.03250    0.30844
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33730    0.33620   0.00110    0.32719
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.77410    7.75020   0.02390    0.30838
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26130    0.26040   0.00090    0.34562
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.19000    5.18000   0.01000    0.19305
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.62000   20.58000   0.04000    0.19436
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             13.57000   13.57000   0.00000    0.00000
未來資產亞洲新富基金                                               18.54000   18.34000   0.20000    1.09051
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.58310   12.58290   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                                  9.74000    9.82000  -0.08000   -0.81466
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.19630   11.19530   0.00100    0.00893
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.96630    9.95100   0.01530    0.15375
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.09820    9.10060  -0.00240   -0.02637
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.44940   10.45220  -0.00280   -0.02679
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.67910    7.66960   0.00950    0.12387
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.88090    8.87010   0.01080    0.12176
永豐中小基金                                                       48.09000   48.07000   0.02000    0.04161
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.71310    1.71180   0.00130    0.07594
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.30300    2.30130   0.00170    0.07387
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.79000    7.77300   0.01700    0.21871
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.16100   10.13880   0.02220    0.21896
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.14000    4.11000   0.03000    0.72993
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    18.57000   18.41000   0.16000    0.86909
永豐主流品牌基金                                                   15.92000   15.79000   0.13000    0.82331
永豐永豐基金                                                       32.11000   31.98000   0.13000    0.40650
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.15830    9.13820   0.02010    0.21996
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.34380    9.32320   0.02060    0.22095
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.05680    9.03920   0.01760    0.19471
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.24070    9.22280   0.01790    0.19408
永豐亞洲民生消費基金                                               10.38000   10.30000   0.08000    0.77670
永豐南非幣2021保本基金                                             13.35900   13.35370   0.00530    0.03969
永豐高科技基金                                                     21.80000   21.60000   0.20000    0.92593
永豐貨幣市場基金                                                   13.90060   13.90040   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.08790    2.08910  -0.00120   -0.05744
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.49980    2.50130  -0.00150   -0.05997
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.63910    7.63260   0.00650    0.08516
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.38930   10.38040   0.00890    0.08574
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    6.85640    6.84210   0.01430    0.20900
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.68870   10.66630   0.02240    0.21001
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  8.93000    8.88000   0.05000    0.56306
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.03000    6.98000   0.05000    0.71633
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.19000   16.08000   0.11000    0.68408
永豐臺灣加權ETF基金                                                48.95000   48.76000   0.19000    0.38966
永豐領航科技基金                                                   35.55000   35.42000   0.13000    0.36702
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.17000   11.09000   0.08000    0.72137
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.75000   10.68000   0.07000    0.65543
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.07000    8.96000   0.11000    1.22768
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.02000    8.86000   0.16000    1.80587
永豐趨勢平衡基金                                                   38.24000   38.58000  -0.34000   -0.88129
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.69260   11.69150   0.00110    0.00941
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.48070    9.47280   0.00790    0.08340
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.82520    9.81700   0.00820    0.08353
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.48310    9.47880   0.00430    0.04536
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.71610    9.71170   0.00440    0.04531
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.50570    9.49850   0.00720    0.07580
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.97470    9.96710   0.00760    0.07625
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.46450    9.46130   0.00320    0.03382
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.77930    9.77590   0.00340    0.03478
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.04000   10.01000   0.03000    0.29970
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        8.82000    8.77000   0.05000    0.57013
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.44000    9.38000   0.06000    0.63966
兆豐國際中小基金                                                   13.76000   13.65000   0.11000    0.80586
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        12.58000   12.53000   0.05000    0.39904
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          16.61000   16.49000   0.12000    0.72771
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          16.50000   16.39000   0.11000    0.67114
兆豐國際生命科學基金                                               15.26000   15.11000   0.15000    0.99272
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                   9.90840    9.88240   0.02600    0.26309
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.12860   10.09850   0.03010    0.29806
兆豐國際全球基金                                                   29.14000   28.85000   0.29000    1.00520
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.33840   10.33770   0.00070    0.00677
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.13440   10.14380  -0.00940   -0.09267
兆豐國際國民基金                                                   20.60000   20.60000   0.00000    0.00000
兆豐國際第一基金                                                   11.83000   11.71000   0.12000    1.02477
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.85370    9.84100   0.01270    0.12905
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.73260    7.72270   0.00990    0.12819
兆豐國際萬全基金                                                   19.08000   18.93000   0.15000    0.79239
兆豐國際電子基金                                                   23.29000   23.22000   0.07000    0.30146
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          19.67000   19.58000   0.09000    0.45965
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              17.45000   17.52000  -0.07000   -0.39954
兆豐國際豐台灣基金                                                 31.30000   31.21000   0.09000    0.28837
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.51940   12.51920   0.00020    0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.87850    9.85490   0.02360    0.23947
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.80530    9.78380   0.02150    0.21975
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.85940    9.83730   0.02210    0.22466
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.88010    9.85640   0.02370    0.24045
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.81240    9.79080   0.02160    0.22062
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.85840    9.83640   0.02200    0.22366
合庫台灣基金                                                       10.22000   10.19000   0.03000    0.29441
合庫全球高收益債券基金A類型                                        10.89320   10.86640   0.02680    0.24663
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.75840   11.72440   0.03400    0.28999
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.51580   10.48660   0.02920    0.27845
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.25870   11.23000   0.02870    0.25557
合庫全球高收益債券基金B類型                                         7.82100    7.80180   0.01920    0.24610
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.09110    9.06540   0.02570    0.28350
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.69930    8.67510   0.02420    0.27896
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.56010    8.53830   0.02180    0.25532
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   8.91920    8.89430   0.02490    0.27995
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.01000    9.95000   0.06000    0.60302
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.72000   10.65000   0.07000    0.65728
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.10000    9.05000   0.05000    0.55249
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                        9.92000    9.85000   0.07000    0.71066
合庫全球新興市場基金                                                8.73000    8.60000   0.13000    1.51163
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.44000    9.42000   0.02000    0.21231
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                 9.70000    9.67000   0.03000    0.31024
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.72000    8.70000   0.02000    0.22989
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   8.97000    8.94000   0.03000    0.33557
合庫貨幣市場基金                                                   10.14360   10.14340   0.00020    0.00197
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.27940    9.26190   0.01750    0.18895
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.51700    9.49850   0.01850    0.19477
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.80400    9.78760   0.01640    0.16756
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.21630   11.19250   0.02380    0.21264
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.63210   13.60610   0.02600    0.19109
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.42430    8.40850   0.01580    0.18791
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.10850    9.09080   0.01770    0.19470
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.58110    7.56840   0.01270    0.16780
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.40790    8.39050   0.01740    0.20738
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.91460    9.89580   0.01880    0.18998
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                          9.66000    9.67000  -0.01000   -0.10341
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                          9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.55000    9.56000  -0.01000   -0.10460
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.29000    9.30000  -0.01000   -0.10753
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.27000    9.28000  -0.01000   -0.10776
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.55000    9.48000   0.07000    0.73840
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.47000    9.40000   0.07000    0.74468
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             9.68000    9.61000   0.07000    0.72841
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.59000    9.52000   0.07000    0.73529
安本標準兩岸價值基金                                               10.11000    9.93000   0.18000    1.81269
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.60000    9.57000   0.03000    0.31348
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                    9.82000    9.79000   0.03000    0.30644
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.39000    9.38000   0.01000    0.10661
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.07790   11.07690   0.00100    0.00903
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.97430    9.95340   0.02090    0.20998
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.84190    9.82540   0.01650    0.16793
安聯中國東協基金                                                   14.61000   14.49000   0.12000    0.82816
安聯中國策略基金-美元                                               9.54000    9.45000   0.09000    0.95238
安聯中國策略基金-新臺幣                                            12.38000   12.26000   0.12000    0.97879
安聯中華新思路基金-人民幣                                          12.21000   12.07000   0.14000    1.15990
安聯中華新思路基金-美元                                            11.35000   11.19000   0.16000    1.42985
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          10.66000   10.52000   0.14000    1.33080
安聯台灣大壩基金                                                   25.35000   25.22000   0.13000    0.51546
安聯台灣科技基金                                                   41.14000   41.12000   0.02000    0.04864
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.50890   12.50870   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   27.74000   27.61000   0.13000    0.47084
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.00610    9.99920   0.00690    0.06901
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        14.82520   14.81710   0.00810    0.05467
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.39940    9.39420   0.00520    0.05535
安聯四季成長組合基金-美元                                          10.74000   10.68000   0.06000    0.56180
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.02000   10.97000   0.05000    0.45579
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.21010   12.20020   0.00990    0.08115
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                           9.99190    9.98470   0.00720    0.07211
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.01230   12.00450   0.00780    0.06498
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.19210    9.18440   0.00770    0.08384
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.06080    9.05450   0.00630    0.06958
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.70880    8.70320   0.00560    0.06434
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          10.78000   10.74000   0.04000    0.37244
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.71000   10.68000   0.03000    0.28090
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.60000    9.57000   0.03000    0.31348
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.05000    9.03000   0.02000    0.22148
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              10.61000   10.57000   0.04000    0.37843
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.16000   10.12000   0.04000    0.39526
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.36000    9.32000   0.04000    0.42918
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           8.98000    8.94000   0.04000    0.44743
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                11.80720   11.79050   0.01670    0.14164
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.71490   10.69840   0.01650    0.15423
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.37460   10.35920   0.01540    0.14866
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.52860    8.51490   0.01370    0.16089
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.33520    8.32230   0.01290    0.15501
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.04480    8.03290   0.01190    0.14814
安聯全球人口趨勢基金                                               10.99000   10.88000   0.11000    1.01103
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.09000    8.98000   0.11000    1.22494
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        34.25000   33.87000   0.38000    1.12194
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.62000    7.54000   0.08000    1.06101
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.92720   11.92850  -0.00130   -0.01090
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.26200   10.26310  -0.00110   -0.01072
安聯全球新興市場基金                                               16.21000   16.08000   0.13000    0.80846
安聯全球農金趨勢基金                                                8.80000    8.79000   0.01000    0.11377
安聯全球綠能趨勢基金                                                7.97000    7.87000   0.10000    1.27065
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                         9.92000    9.86000   0.06000    0.60852
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                         9.66000    9.61000   0.05000    0.52029
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.44000    9.39000   0.05000    0.53248
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.36000    9.30000   0.06000    0.64516
安聯亞洲動態策略基金                                               20.28000   20.03000   0.25000    1.24813
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.15960   10.15600   0.00360    0.03545
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.86030    9.85680   0.00350    0.03551
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               82.20170   82.16460   0.03710    0.04515
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.16570   12.14820   0.01750    0.14405
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               63.56580   63.53780   0.02800    0.04407
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.32280    9.30940   0.01340    0.14394
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.59240    2.59390  -0.00150   -0.05783
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.44510   10.43190   0.01320    0.12653
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.19700    2.20020  -0.00320   -0.14544
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.63730    8.62650   0.01080    0.12520
宏利台灣動力基金                                                   27.86000   27.67000   0.19000    0.68666
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.59730    9.56040   0.03690    0.38597
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.42310    9.39080   0.03230    0.34395
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.44280    7.41420   0.02860    0.38575
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.42130    7.39520   0.02610    0.35293
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.22000   10.16000   0.06000    0.59055
宏利全球債券組合基金                                               12.78680   12.77570   0.01110    0.08688
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.78900    2.78880   0.00020    0.00717
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.66910   11.66990  -0.00080   -0.00686
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.56570    8.56630  -0.00060   -0.00700
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.42000    2.42700  -0.00700   -0.28842
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.84860   10.85210  -0.00350   -0.03225
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.15630    3.12680   0.02950    0.94346
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.50750    0.50330   0.00420    0.83449
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.64000   14.52000   0.12000    0.82645
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.62100   11.59340   0.02760    0.23807
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.27750   10.25260   0.02490    0.24287
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                                9.93130    9.90930   0.02200    0.22201
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.60760    8.58740   0.02020    0.23523
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.21420    8.19430   0.01990    0.24285
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.10930    8.09130   0.01800    0.22246
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.06540    8.04640   0.01900    0.23613
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                              9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.60000    9.58000   0.02000    0.20877
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.66000    9.64000   0.02000    0.20747
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                              9.73000    9.70000   0.03000    0.30928
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.48000    9.46000   0.02000    0.21142
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.54000    9.52000   0.02000    0.21008
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.73140    2.72400   0.00740    0.27166
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39550    0.39440   0.00110    0.27890
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           11.98230   11.95170   0.03060    0.25603
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.89890    0.89650   0.00240    0.26771
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.13130    7.11310   0.01820    0.25587
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        1.98000    1.97460   0.00540    0.27347
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.28480    0.28400   0.00080    0.28169
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.71530    8.69300   0.02230    0.25653
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.31580    0.31500   0.00080    0.25397
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.65620   13.65610   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.36000    2.32000   0.04000    1.72414
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.70000   10.56000   0.14000    1.32576
宏利臺灣股息收益基金                                               23.36000   23.22000   0.14000    0.60293
宏利澳幣保本基金                                                   12.28900   12.29440  -0.00540   -0.04392
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.55000    9.58000  -0.03000   -0.31315
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.45000    9.43000   0.02000    0.21209
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                          9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.49000   10.52000  -0.03000   -0.28517
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.56000   10.54000   0.02000    0.18975
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.80000   10.76000   0.04000    0.37175
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.36000   10.29000   0.07000    0.68027
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.42000    9.36000   0.06000    0.64103
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.28000   11.20000   0.08000    0.71429
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                            9.84920    9.88000  -0.03080   -0.31174
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.13090    9.11610   0.01480    0.16235
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.60120    8.59090   0.01030    0.11989
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.44800   10.43550   0.01250    0.11978
貝萊德亞美利加收益基金                                              8.85000    8.82000   0.03000    0.34014
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.66000    9.62000   0.04000    0.41580
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.48000    9.42000   0.06000    0.63694
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.25000    9.15000   0.10000    1.09290
貝萊德新台幣基金                                                   12.94430   12.94420   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     23.49000   23.48000   0.01000    0.04259
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.32480   11.31890   0.00590    0.05213
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.97170    9.93310   0.03860    0.38860
保德信大中華基金-人民幣                                             8.76000    8.70000   0.06000    0.68966
保德信大中華基金-美元                                               8.65000    8.55000   0.10000    1.16959
保德信大中華基金-新台幣                                            25.78000   25.50000   0.28000    1.09804
保德信中小型股基金                                                 40.64000   40.41000   0.23000    0.56917
保德信中國中小基金-人民幣                                           7.91000    7.92000  -0.01000   -0.12626
保德信中國中小基金-美元                                             7.62000    7.60000   0.02000    0.26316
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.37000    7.35000   0.02000    0.27211
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 8.84800    8.81110   0.03690    0.41879
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   8.91670    8.88550   0.03120    0.35113
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 8.97110    8.93860   0.03250    0.36359
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.75920    9.72390   0.03530    0.36302
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.09000    8.01000   0.08000    0.99875
保德信中國品牌基金-美元                                             8.08000    8.02000   0.06000    0.74813
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           8.74000    8.67000   0.07000    0.80738
保德信台商全方位基金                                               31.46000   31.25000   0.21000    0.67200
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          25.83000   25.43000   0.40000    1.57295
保德信全球消費商機基金                                             17.48000   17.32000   0.16000    0.92379
保德信全球基礎建設基金                                             12.05000   11.95000   0.10000    0.83682
保德信全球資源基金                                                  7.11000    7.03000   0.08000    1.13798
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.98000    9.87000   0.11000    1.11449
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.13000   32.78000   0.35000    1.06772
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.17930   10.10360   0.07570    0.74924
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.17930   10.10360   0.07570    0.74924
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.16640   10.09510   0.07130    0.70628
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.16640   10.09510   0.07130    0.70628
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.39030    9.36410   0.02620    0.27979
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.27520   10.24660   0.02860    0.27912
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 8.92730    8.90630   0.02100    0.23579
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.75330    9.73030   0.02300    0.23638
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    7.95590    7.94740   0.00850    0.10695
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.62470   10.61330   0.01140    0.10741
保德信亞太基金                                                     19.44000   19.17000   0.27000    1.40845
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.32380    8.32860  -0.00480   -0.05763
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.16780   11.17430  -0.00650   -0.05817
保德信店頭市場基金                                                 29.32000   29.13000   0.19000    0.65225
保德信拉丁美洲基金                                                  6.73000    6.62000   0.11000    1.66163
保德信金平衡基金                                                   28.10000   28.01000   0.09000    0.32131
保德信金滿意基金                                                   38.75000   38.56000   0.19000    0.49274
保德信科技島基金                                                   23.79000   23.69000   0.10000    0.42212
保德信高成長基金                                                   85.29000   84.69000   0.60000    0.70847
保德信第一基金                                                     22.90000   22.81000   0.09000    0.39456
保德信貨幣市場基金                                                 15.79060   15.79040   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.07740   10.03570   0.04170    0.41552
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.25890   10.22070   0.03820    0.37375
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.36690   10.33430   0.03260    0.31545
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                    9.88170    9.85480   0.02690    0.27296
保德信新世紀基金                                                    9.56000    9.52000   0.04000    0.42017
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.78210    7.78210   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.69000   10.69000   0.00000    0.00000
保德信新興趨勢組合基金                                             10.38000   10.23000   0.15000    1.46628
保德信瑞騰基金                                                     15.55930   15.55980  -0.00050   -0.00321
保德信歐洲組合基金                                                  9.43000    9.27000   0.16000    1.72600
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.68940    9.68200   0.00740    0.07643
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.99670    9.98900   0.00770    0.07708
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.63080    9.62290   0.00790    0.08210
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.78990    9.78120   0.00870    0.08895
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.71280    9.70470   0.00810    0.08346
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.86650    9.85810   0.00840    0.08521
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.57360    9.56680   0.00680    0.07108
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.69750    9.69060   0.00690    0.07120
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                   9.98010    9.97210   0.00800    0.08022
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.00600    9.99030   0.01570    0.15715
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.00450    9.98880   0.01570    0.15718
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.89170    9.88230   0.00940    0.09512
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                 9.89440    9.88490   0.00950    0.09611
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.88660    9.87470   0.01190    0.12051
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.07210   10.06330   0.00880    0.08745
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.76070    9.75300   0.00770    0.07895
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.85580    9.84790   0.00790    0.08022
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.53070    9.50980   0.02090    0.21977
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.35080    9.33020   0.02060    0.22079
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.95660    9.93110   0.02550    0.25677
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型               9.95280    9.92720   0.02560    0.25788
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.05830   10.03690   0.02140    0.21321
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.13540   10.11270   0.02270    0.22447
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                 9.92240    9.90250   0.01990    0.20096
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                 9.92290    9.90300   0.01990    0.20095
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.92840    1.92740   0.00100    0.05188
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.67880    2.67750   0.00130    0.04855
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28890    0.28830   0.00060    0.20812
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43500    0.43400   0.00100    0.23041
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.26080    8.24260   0.01820    0.22080
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.68330   11.65980   0.02350    0.20155
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.39320    9.39460  -0.00140   -0.01490
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.65100   11.65160  -0.00060   -0.00515
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.46000    8.44750   0.01250    0.14797
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.54020   10.52460   0.01560    0.14822
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.10060   10.08990   0.01070    0.10605
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.00220    9.98940   0.01280    0.12814
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.09080   10.08360   0.00720    0.07140
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.73170   10.72380   0.00790    0.07367
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.99630    9.98820   0.00810    0.08110
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.70820    9.70140   0.00680    0.07009
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.09120   10.08410   0.00710    0.07041
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.69270    9.68670   0.00600    0.06194
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.93000    9.92050   0.00950    0.09576
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.09430   10.09000   0.00430    0.04262
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.91020    5.89250   0.01770    0.30038
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.38650   10.35540   0.03110    0.30033
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65630   11.65620   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                           16.90000   16.82000   0.08000    0.47562
施羅德樂活中小基金-I類型                                         3872.96000 3856.19000  16.77000    0.43489
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柏瑞中國平衡基金-A類型                                              9.88170    9.84050   0.04120    0.41868
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     10.86090   10.81210   0.04880    0.45135
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.10440   10.05880   0.04560    0.45333
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.68790    8.65170   0.03620    0.41841
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.05470    9.01400   0.04070    0.45152
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        8.89010    8.84990   0.04020    0.45424
柏瑞中國平衡基金-N類型                                              9.96400    9.92240   0.04160    0.41925
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.45930   10.41230   0.04700    0.45139
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.40740   10.36040   0.04700    0.45365
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.32000    6.25000   0.07000    1.12000
柏瑞巨人基金                                                       11.54000   11.48000   0.06000    0.52265
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.66800   13.66790   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               15.04000   14.94000   0.10000    0.66934
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.18890   13.17030   0.01860    0.14123
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.63310   11.61230   0.02080    0.17912
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.19200   12.17150   0.02050    0.16843
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.42020    8.40840   0.01180    0.14034
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.50430    6.49510   0.00920    0.14165
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.39100    8.37600   0.01500    0.17908
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.15730    8.14660   0.01070    0.13134
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.31380   10.29650   0.01730    0.16802
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.02960    8.01730   0.01230    0.15342
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.80570   11.78460   0.02110    0.17905
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.42590   11.40980   0.01610    0.14111
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.79790   11.78250   0.01540    0.13070
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.09850   11.07990   0.01860    0.16787
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.62030    8.60820   0.01210    0.14056
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.37680    9.36010   0.01670    0.17842
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.32300    9.31080   0.01220    0.13103
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.17190    9.15650   0.01540    0.16819
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.05330    9.03940   0.01390    0.15377
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                      9.83360    9.81970   0.01390    0.14155
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                              9.74010    9.72380   0.01630    0.16763
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                                9.59520    9.57920   0.01600    0.16703
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                                9.68000    9.66430   0.01570    0.16245
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.40400    9.39080   0.01320    0.14056
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.19710    9.18180   0.01530    0.16663
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                              9.93470    9.95390  -0.01920   -0.19289
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.16820    9.15300   0.01520    0.16607
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.25250    9.23750   0.01500    0.16238
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                     9.81520    9.80130   0.01390    0.14182
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                             9.74020    9.72390   0.01630    0.16763
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                               9.59530    9.57940   0.01590    0.16598
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                               9.68010    9.66440   0.01570    0.16245
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.40390    9.39060   0.01330    0.14163
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.19740    9.18200   0.01540    0.16772
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.09360   10.11320  -0.01960   -0.19381
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.16820    9.15300   0.01520    0.16607
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.25280    9.23780   0.01500    0.16238
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.67000   10.66140   0.00860    0.08066
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.91800   11.90740   0.01060    0.08902
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.27760   11.26580   0.01180    0.10474
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.84820    8.84110   0.00710    0.08031
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.53880    9.53030   0.00850    0.08919
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.40810    9.39830   0.00980    0.10427
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.38260   10.37420   0.00840    0.08097
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.09720   11.08730   0.00990    0.08929
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.89530   10.88390   0.01140    0.10474
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.84850    8.84130   0.00720    0.08144
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.53920    9.53070   0.00850    0.08919
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.40860    9.39880   0.00980    0.10427
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.12000   12.00000   0.12000    1.00000
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   12.91000   12.77000   0.14000    1.09632
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.46000    8.37000   0.09000    1.07527
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            7.92000    7.83000   0.09000    1.14943
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.72000    8.63000   0.09000    1.04287
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.45000   10.34000   0.11000    1.06383
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.44000   10.33000   0.11000    1.06486
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.68000   10.56000   0.12000    1.13636
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.01000   11.86000   0.15000    1.26476
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.18000   12.02000   0.16000    1.33111
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.44000    9.30000   0.14000    1.50538
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.33470   11.33480  -0.00010   -0.00088
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.33790    7.33800  -0.00010   -0.00136
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                          9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.42000   10.40000   0.02000    0.19231
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          8.90000    8.89000   0.01000    0.11249
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.23000    9.21000   0.02000    0.21716
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.19000    9.18000   0.01000    0.10893
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.14000    9.12000   0.02000    0.21930
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                         9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                   9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          8.98000    8.97000   0.01000    0.11148
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.03000    9.01000   0.02000    0.22198
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.07000    9.05000   0.02000    0.22099
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.14000    9.12000   0.02000    0.21930
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.26500   11.25300   0.01200    0.10664
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         10.97530   10.95990   0.01540    0.14051
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.07180   10.05850   0.01330    0.13223
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.10920    8.10050   0.00870    0.10740
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.11940    9.10660   0.01280    0.14056
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.15110    9.13900   0.01210    0.13240
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.55770   10.54290   0.01480    0.14038
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.89250    9.88200   0.01050    0.10625
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.05490   10.04170   0.01320    0.13145
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.44730    9.43400   0.01330    0.14098
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.76190    8.75250   0.00940    0.10740
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.70490    8.70050   0.00440    0.05057
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.17510    9.16300   0.01210    0.13205
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.67450   11.66250   0.01200    0.10289
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.18220   11.16670   0.01550    0.13881
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.58440   10.57050   0.01390    0.13150
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.80850    6.80150   0.00700    0.10292
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.51400    8.50220   0.01180    0.13879
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.10370    9.09180   0.01190    0.13089
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.03580   10.02540   0.01040    0.10374
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.60120   10.58730   0.01390    0.13129
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.21670    9.20390   0.01280    0.13907
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.68410    8.67520   0.00890    0.10259
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.29790    9.28570   0.01220    0.13138
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.13840   11.13580   0.00260    0.02335
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.78470   11.78040   0.00430    0.03650
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.75560   10.75060   0.00500    0.04651
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      8.94780    8.94570   0.00210    0.02347
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.50440    9.50100   0.00340    0.03579
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.48460    9.48010   0.00450    0.04747
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.10770   11.10370   0.00400    0.03602
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.93780    9.93550   0.00230    0.02315
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.24870   10.24390   0.00480    0.04686
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.37810    9.37590   0.00220    0.02346
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.10080    9.09880   0.00200    0.02198
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.72510    9.72160   0.00350    0.03600
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.24670    9.24230   0.00440    0.04761
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           17.07000   17.02000   0.05000    0.29377
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           15.72000   15.64000   0.08000    0.51151
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.60070   12.59120   0.00950    0.07545
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                          9.91740    9.84780   0.06960    0.70676
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 10.89280   10.81600   0.07680    0.71006
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 11.51430   11.44410   0.07020    0.61342
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.40060   10.32580   0.07480    0.72440
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.87630    8.81400   0.06230    0.70683
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.43370    9.36710   0.06660    0.71100
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.30580    9.24910   0.05670    0.61303
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.33750    9.27030   0.06720    0.72490
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.00520    8.94200   0.06320    0.70678
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.24390    9.17870   0.06520    0.71034
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.04040   10.97310   0.06730    0.61332
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.28290    9.21610   0.06680    0.72482
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.37000   14.63000  -0.26000   -1.77717
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        23.77000   22.99000   0.78000    3.39278
國泰大中華基金                                                     17.29000   17.26000   0.03000    0.17381
國泰小龍基金-台幣級別                                              13.77000   13.71000   0.06000    0.43764
國泰中小成長基金-台幣級別                                          38.08000   37.95000   0.13000    0.34256
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.68550    3.67930   0.00620    0.16851
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       16.56000   16.46000   0.10000    0.60753
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.62320    0.61910   0.00410    0.66225
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.58580    0.58190   0.00390    0.67022
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.18550    2.19260  -0.00710   -0.32382
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.59820    9.58480   0.01340    0.13980
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   7.98070    7.96960   0.01110    0.13928
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31360    0.31310   0.00050    0.15969
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.61690   11.61580   0.00110    0.00947
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.68610    1.67760   0.00850    0.50668
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                         10.09790   10.06970   0.02820    0.28005
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.33240    0.33130   0.00110    0.33203
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      3.80610    3.79870   0.00740    0.19480
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       17.09000   16.98000   0.11000    0.64782
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.54900    0.54520   0.00380    0.69699
國泰中港台基金人民幣級別                                            2.78730    2.79020  -0.00290   -0.10394
國泰中港台基金台幣級別                                             12.53000   12.48000   0.05000    0.40064
國泰中港台基金美元級別                                              0.40700    0.40540   0.00160    0.39467
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.90000   26.64000   0.26000    0.97598
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.66000   12.75000  -0.09000   -0.70588
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       33.84000   33.38000   0.46000    1.37807
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.18220   10.17070   0.01150    0.11307
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                          9.90240    9.89120   0.01120    0.11323
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                         9.92670    9.91540   0.01130    0.11396
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.32940    0.32890   0.00050    0.15202
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.32020    0.31970   0.00050    0.15640
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.32090    0.32040   0.00050    0.15605
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.42590   12.42580   0.00010    0.00080
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.34130    2.33590   0.00540    0.23117
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.54000   10.47000   0.07000    0.66858
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.34090    0.33850   0.00240    0.70901
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.47460    0.47220   0.00240    0.50826
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       12.48000   12.39000   0.09000    0.72639
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.42970    0.42650   0.00320    0.75029
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.06000    5.04000   0.02000    0.39683
國泰全球資源基金美元級別                                            0.16120    0.16050   0.00070    0.43614
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.39270    0.39070   0.00200    0.51190
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.35260    0.35080   0.00180    0.51311
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.41760    0.41550   0.00210    0.50542
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.48000   10.43000   0.05000    0.47939
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.27000    9.23000   0.04000    0.43337
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.49170    0.49030   0.00140    0.28554
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.38000   20.46000  -0.08000   -0.39101
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.19000   21.05000   0.14000    0.66508
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.37390    2.35540   0.01850    0.78543
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           10.68690   10.55480   0.13210    1.25156
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.45200    9.33520   0.11680    1.25118
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.34660    0.34220   0.00440    1.28580
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.30650    0.30260   0.00390    1.28883
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.47930    0.47420   0.00510    1.07550
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.05000   10.88000   0.17000    1.56250
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.36960    0.36400   0.00560    1.53846
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    17.29000   17.14000   0.15000    0.87515
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.55990    0.55470   0.00520    0.93744
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             17.19000   17.04000   0.15000    0.88028
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.77550    0.77010   0.00540    0.70121
國泰科技生化基金                                                   29.37000   29.27000   0.10000    0.34165
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          26.43000   26.28000   0.15000    0.57078
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.70000   13.78000  -0.08000   -0.58055
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    39.18320   39.34340  -0.16020   -0.40718
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.59260   19.53930   0.05330    0.27278
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    18.84630   18.96050  -0.11420   -0.60230
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   38.41770   38.33700   0.08070    0.21050
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   40.39010   40.25850   0.13160    0.32689
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.71190   42.65330   0.05860    0.13739
國泰紐幣2021保本基金                                               12.30770   12.31240  -0.00470   -0.03817
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.60560   12.61030  -0.00470   -0.03727
國泰紐幣保本基金                                                   12.53410   12.53800  -0.00390   -0.03111
國泰國泰基金台幣I級別                                              19.96000   19.81000   0.15000    0.75719
國泰國泰基金台幣級別                                               19.96000   19.81000   0.15000    0.75719
國泰富時中國A50基金                                                17.81000   17.48000   0.33000    1.88787
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   40.85290   40.78180   0.07110    0.17434
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                 9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33170    0.33140   0.00030    0.09053
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.46850    0.46910  -0.00060   -0.12790
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.32990   10.30220   0.02770    0.26887
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.26950    7.25000   0.01950    0.26897
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35010    0.34900   0.00110    0.31519
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.23540    0.23470   0.00070    0.29825
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.16760    2.16780  -0.00020   -0.00923
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.70160    9.65830   0.04330    0.44832
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.31320    0.31170   0.00150    0.48123
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       41.78910   41.71580   0.07330    0.17571
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            17.94000   17.63000   0.31000    1.75837
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.27000   11.18000   0.09000    0.80501
國泰新興市場基金美元級別                                            0.36510    0.36190   0.00320    0.88422
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.24340    2.25050  -0.00710   -0.31549
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.44320    1.44780  -0.00460   -0.31772
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33670    0.33610   0.00060    0.17852
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33300    0.33230   0.00070    0.21065
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.21880    0.21840   0.00040    0.18315
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.28250   10.26580   0.01670    0.16268
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.49090    6.48040   0.01050    0.16203
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   14.85000   14.91000  -0.06000   -0.40241
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   29.94000   29.71000   0.23000    0.77415
國泰價值卓越基金                                                   13.10000   13.09000   0.01000    0.07639
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                           9.37000    9.24000   0.13000    1.40693
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.31900    0.31450   0.00450    1.43084
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.97040   38.93820   0.03220    0.08270
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              18.69000   18.44000   0.25000    1.35575
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.31000   18.08000   0.23000    1.27212
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.08000   17.03000   0.05000    0.29360
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       11.94940   11.94770   0.00170    0.01423
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39330    0.39310   0.00020    0.05088
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.03860   10.03140   0.00720    0.07177
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.97390    9.97500  -0.00110   -0.01103
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.95220    9.95760  -0.00540   -0.05423
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.03820   10.03100   0.00720    0.07178
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.97350    9.97460  -0.00110   -0.01103
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.95220    9.95760  -0.00540   -0.05423
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.28340   11.28240   0.00100    0.00886
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.89440    9.87610   0.01830    0.18530
第一金大中華基金                                                   23.37000   23.33000   0.04000    0.17145
第一金小型精選基金                                                 29.92000   29.73000   0.19000    0.63909
第一金中國世紀基金-人民幣                                          11.60000   11.54000   0.06000    0.51993
第一金中國世紀基金-美元                                             7.25030    7.17610   0.07420    1.03399
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.25070    7.17660   0.07410    1.03252
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.54000    8.45000   0.09000    1.06509
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.53000    8.45000   0.08000    0.94675
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.55000    9.55720  -0.00720   -0.07534
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.19730    8.17670   0.02060    0.25194
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            10.77590   10.78350  -0.00760   -0.07048
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.37530    9.35180   0.02350    0.25129
第一金中概平衡基金                                                 23.40000   23.38000   0.02000    0.08554
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.27330   15.27310   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.09100  178.08900   0.00200    0.00112
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              12.83170   12.68680   0.14490    1.14213
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            12.83240   12.68750   0.14490    1.14207
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            12.34000   12.20000   0.14000    1.14754
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          12.34000   12.21000   0.13000    1.06470
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.31960    9.18760   0.13200    1.43672
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.31960    9.18770   0.13190    1.43562
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.50000    9.37000   0.13000    1.38741
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.50000    9.37000   0.13000    1.38741
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            12.29760   12.09710   0.20050    1.65742
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          12.31310   12.11240   0.20070    1.65698
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          11.62000   11.43000   0.19000    1.66229
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        11.64000   11.46000   0.18000    1.57068
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.42320    9.41200   0.01120    0.11900
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.42470    9.41360   0.01110    0.11791
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.07810    9.07000   0.00810    0.08931
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.10180    9.09360   0.00820    0.09017
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.01690   10.00510   0.01180    0.11794
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.66740    9.65870   0.00870    0.09007
第一金全球大趨勢基金                                               21.78000   21.54000   0.24000    1.11421
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.09910    8.04390   0.05520    0.68623
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.72970    5.69060   0.03910    0.68710
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.36610    9.23910   0.12700    1.37459
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.36730    9.24030   0.12700    1.37441
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.04000    8.92000   0.12000    1.34529
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.05000    8.92000   0.13000    1.45740
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.88770    9.75360   0.13410    1.37488
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.88920    9.75510   0.13410    1.37467
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.55000    9.42000   0.13000    1.38004
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.55000    9.42000   0.13000    1.38004
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.14740    8.13290   0.01450    0.17829
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                              9.75900    9.74160   0.01740    0.17862
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.17500    9.16120   0.01380    0.15064
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.17380    9.16010   0.01370    0.14956
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.57210    7.55680   0.01530    0.20247
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.57080    7.55550   0.01530    0.20250
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.38350    8.36840   0.01510    0.18044
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.38410    8.36900   0.01510    0.18043
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             10.89630   10.87990   0.01640    0.15074
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           10.89710   10.88070   0.01640    0.15073
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.69400    9.67430   0.01970    0.20363
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.30770   14.28190   0.02580    0.18065
第一金亞洲科技基金                                                 16.80000   16.51000   0.29000    1.75651
第一金亞洲新興市場基金                                             12.42000   12.29000   0.13000    1.05777
第一金店頭市場基金                                                  7.85000    7.78000   0.07000    0.89974
第一金創新趨勢基金                                                 19.90000   19.78000   0.12000    0.60667
第一金電子基金                                                     28.70000   28.66000   0.04000    0.13957
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       17.77000   17.72000   0.05000    0.28217
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           20.56000   20.63000  -0.07000   -0.33931
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.42000   19.12000   0.30000    1.56904
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.19000    7.17000   0.02000    0.27894
統一大中華中小基金(美元)                                            6.57000    6.53000   0.04000    0.61256
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.71000    9.66000   0.05000    0.51760
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.82000    9.77000   0.05000    0.51177
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.10000    9.04000   0.06000    0.66372
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.39000    9.33000   0.06000    0.64309
統一大滿貫基金-A類型                                               29.74000   29.68000   0.06000    0.20216
統一大滿貫基金-I類型                                               29.74000   29.68000   0.06000    0.20216
統一大龍印基金                                                     12.96000   12.85000   0.11000    0.85603
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.22000    8.20000   0.02000    0.24390
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.51000    7.48000   0.03000    0.40107
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.54000    8.51000   0.03000    0.35253
統一中小基金                                                       22.45000   22.34000   0.11000    0.49239
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.63350    9.63180   0.00170    0.01765
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 8.96350    8.94240   0.02110    0.23595
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.68330    8.66540   0.01790    0.20657
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.67040   11.66830   0.00210    0.01800
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.79480   10.76930   0.02550    0.23678
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.44330   10.42180   0.02150    0.20630
統一台灣動力基金                                                   15.35000   15.37000  -0.02000   -0.13012
統一全天候基金-A類型                                              101.37000  100.74000   0.63000    0.62537
統一全天候基金-I類型                                              101.57000  100.94000   0.63000    0.62413
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.06030    8.01690   0.04340    0.54136
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.76890    7.71030   0.05860    0.76002
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.75730    7.70160   0.05570    0.72323
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.46420    8.41860   0.04560    0.54166
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.16530    8.10370   0.06160    0.76015
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.14630    8.08780   0.05850    0.72331
統一全球債券組合基金                                               11.74870   11.73630   0.01240    0.10566
統一全球新科技基金(人民幣)                                         14.35000   14.19000   0.16000    1.12755
統一全球新科技基金(美元)                                           13.48000   13.30000   0.18000    1.35338
統一全球新科技基金(新台幣)                                         12.93000   12.77000   0.16000    1.25294
統一亞太基金                                                       22.55000   22.34000   0.21000    0.94002
統一亞洲大金磚基金                                                 11.21000   11.14000   0.07000    0.62837
統一奔騰基金                                                       52.00000   51.82000   0.18000    0.34736
統一強棒貨幣市場基金                                               16.68220   16.68200   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                                9.02000    8.97000   0.05000    0.55741
統一強漢基金(美元)                                                  8.11000    8.05000   0.06000    0.74534
統一強漢基金(新台幣)                                               21.34000   21.20000   0.14000    0.66038
統一統信基金                                                       26.48000   26.35000   0.13000    0.49336
統一黑馬基金                                                       52.67000   52.57000   0.10000    0.19022
統一新亞洲科技能源基金                                             15.20000   15.05000   0.15000    0.99668
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.73650    7.72790   0.00860    0.11129
統一新興市場企業債券基金-累積型                                     9.99590    9.98480   0.01110    0.11117
統一經建基金                                                       42.50000   42.28000   0.22000    0.52034
統一龍馬基金                                                       57.61000   57.40000   0.21000    0.36585
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     16.31000   16.16000   0.15000    0.92822
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              41.96000   41.47000   0.49000    1.18158
野村中國機會基金                                                   11.78000   11.71000   0.07000    0.59778
野村巴西基金                                                        5.95000    5.85000   0.10000    1.70940
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.02000   10.80000   0.22000    2.03704
野村台灣高股息基金                                                 23.38000   23.31000   0.07000    0.30030
野村台灣運籌基金                                                   32.27000   32.02000   0.25000    0.78076
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.44890    9.44820   0.00070    0.00741
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.36010    9.35540   0.00470    0.05024
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.41580    9.40920   0.00660    0.07014
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.76640    9.76560   0.00080    0.00819
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.60260    9.59770   0.00490    0.05105
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.51720    9.51370   0.00350    0.03679
野村平衡基金                                                       17.65000   17.56000   0.09000    0.51253
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            8.99000    9.05000  -0.06000   -0.66298
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.37000    9.46000  -0.09000   -0.95137
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.09000   13.18000  -0.09000   -0.68285
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        10.85000   10.95000  -0.10000   -0.91324
野村全球生技醫療基金                                               16.56000   16.45000   0.11000    0.66869
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.93600    9.93930  -0.00330   -0.03320
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.86980    9.87160  -0.00180   -0.01823
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.83380    9.83680  -0.00300   -0.03050
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                             9.98380    9.98720  -0.00340   -0.03404
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.90710    9.90890  -0.00180   -0.01817
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.87130    9.87430  -0.00300   -0.03038
野村全球品牌基金                                                   24.78000   24.60000   0.18000    0.73171
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.02000    9.98000   0.04000    0.40080
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.30000   12.25000   0.05000    0.40816
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.45000   10.40000   0.05000    0.48077
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 18.59000   18.51000   0.08000    0.43220
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.67000   11.62000   0.05000    0.43029
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.33960   10.33730   0.00230    0.02225
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.31480   10.30750   0.00730    0.07082
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.18410   10.17850   0.00560    0.05502
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.96640    8.93030   0.03610    0.40424
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.74290    8.70840   0.03450    0.39617
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.34860    8.31800   0.03060    0.36788
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.87140   10.82760   0.04380    0.40452
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.35020   10.30930   0.04090    0.39673
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                             9.95490    9.91840   0.03650    0.36800
野村成長基金                                                       26.77000   26.61000   0.16000    0.60128
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.19440    8.15520   0.03920    0.48067
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.19540    8.15440   0.04100    0.50280
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.36950    8.33060   0.03890    0.46695
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         8.93370    8.89110   0.04260    0.47913
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           8.81990    8.77570   0.04420    0.50366
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.00350    8.96170   0.04180    0.46643
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  7.95000    7.85000   0.10000    1.27389
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 11.50000   11.34000   0.16000    1.41093
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.06510    9.05930   0.00580    0.06402
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.09670    9.09150   0.00520    0.05720
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.20800    9.20510   0.00290    0.03150
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.80090    9.79180   0.00910    0.09293
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.71480    9.70930   0.00550    0.05665
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.83760    9.83450   0.00310    0.03152
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.25280    8.25240   0.00040    0.00485
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.82240    8.82160   0.00080    0.00907
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.68950    8.68720   0.00230    0.02648
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          12.85460   12.85390   0.00070    0.00545
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        11.97060   11.96930   0.00130    0.01086
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.71070    9.70800   0.00270    0.02781
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.00590   10.00460   0.00130    0.01299
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.97870    9.97770   0.00100    0.01002
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.98790    9.98770   0.00020    0.00200
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.00420   10.00300   0.00120    0.01200
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.97780    9.97680   0.00100    0.01002
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.00350   10.00330   0.00020    0.00200
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.76560    9.76290   0.00270    0.02766
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價         9.73170    9.73160   0.00010    0.00103
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.74800    9.75100  -0.00300   -0.03077
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.73660    9.71810   0.01850    0.19037
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.80100    9.77960   0.02140    0.21882
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.42230    9.40280   0.01950    0.20739
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.96620    8.94920   0.01700    0.18996
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.94980   10.92920   0.02060    0.18849
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.71640    9.69930   0.01710    0.17630
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                10.76390   10.74410   0.01980    0.18429
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.24410   10.22340   0.02070    0.20248
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.04410   10.02660   0.01750    0.17454
野村泰國基金                                                       40.45000   40.36000   0.09000    0.22299
野村高科技基金                                                      8.53000    8.45000   0.08000    0.94675
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.77880    9.73870   0.04010    0.41176
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.73940    9.69990   0.03950    0.40722
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.15250   10.11330   0.03920    0.38761
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.12890    9.08820   0.04070    0.44783
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.08470    9.04760   0.03710    0.41005
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           8.94230    8.90220   0.04010    0.45045
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.37390   11.32800   0.04590    0.40519
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        12.90770   12.86160   0.04610    0.35843
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.32530   10.27930   0.04600    0.44750
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.28240   10.24050   0.04190    0.40916
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.37870   10.33220   0.04650    0.45005
野村貨幣市場基金                                                   16.28970   16.28950   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       14.71000   14.58000   0.13000    0.89163
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.01680   10.00750   0.00930    0.09293
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.91310    9.87440   0.03870    0.39192
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.96420    9.92940   0.03480    0.35047
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.81950    9.81510   0.00440    0.04483
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.76520    9.76220   0.00300    0.03073
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.74090    9.73870   0.00220    0.02259
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.89870    9.89430   0.00440    0.04447
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.82830    9.82530   0.00300    0.03053
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.92210    9.91990   0.00220    0.02218
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.54930    9.53700   0.01230    0.12897
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.50170    9.48720   0.01450    0.15284
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.45370    9.44030   0.01340    0.14194
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.68500    9.67260   0.01240    0.12820
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.61300    9.59820   0.01480    0.15420
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.56490    9.55140   0.01350    0.14134
野村新興高收益債組合基金-S類型                                      9.85050    9.83270   0.01780    0.18103
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.62450    7.61050   0.01400    0.18396
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.46830   11.44730   0.02100    0.18345
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.35000    7.32000   0.03000    0.40984
野村精選貨幣市場基金                                               12.09010   12.09000   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    10.62000   10.48000   0.14000    1.33588
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                       9.86000    9.77000   0.09000    0.92119
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                             9.42000    9.33000   0.09000    0.96463
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.26000    7.21000   0.05000    0.69348
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.33000   10.25000   0.08000    0.78049
野村積極成長基金                                                   11.29000   11.22000   0.07000    0.62389
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        8.25000    8.18000   0.07000    0.85575
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    30.01000   29.77000   0.24000    0.80618
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.07670   10.05010   0.02660    0.26467
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.29840    8.27390   0.02450    0.29611
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.64670    7.63550   0.01120    0.14668
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.54760    7.52690   0.02070    0.27501
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.50970   11.47520   0.03450    0.30065
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.32060   10.30560   0.01500    0.14555
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.21980   10.19170   0.02810    0.27571
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                        9.98000    9.90000   0.08000    0.80808
野村環球基金-人民幣計價                                            15.21000   15.09000   0.12000    0.79523
野村環球基金-美元計價                                              11.83000   11.73000   0.10000    0.85251
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    16.58000   16.46000   0.12000    0.72904
野村鴻利基金                                                       20.41000   20.28000   0.13000    0.64103
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.87230   16.87210   0.00020    0.00119
野村鴻運基金                                                       17.47000   17.33000   0.14000    0.80785
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.75000    9.70000   0.05000    0.51546
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     12.56000   12.40000   0.16000    1.29032
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.32000    9.29000   0.03000    0.32293
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        13.86000   13.81000   0.05000    0.36206
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                        9.95690    9.94360   0.01330    0.13375
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.05640   13.03910   0.01730    0.13268
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.93180    9.93260  -0.00080   -0.00805
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.87730    9.82920   0.04810    0.48936
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.51090    9.49760   0.01330    0.14004
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.54440    9.52990   0.01450    0.15215
凱基台商天下基金                                                   11.67000   11.56000   0.11000    0.95156
凱基台灣精五門基金                                                 18.41000   18.32000   0.09000    0.49127
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       39.12560   38.98450   0.14110    0.36194
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   39.25130   39.08300   0.16830    0.43062
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      41.42990   41.43000  -0.00010   -0.00024
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                           9.99000    9.92000   0.07000    0.70565
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.37000    9.30000   0.07000    0.75269
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.23610   10.15760   0.07850    0.77282
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.59000   12.45000   0.14000    1.12450
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.37470   11.19640   0.17830    1.59248
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.23000   11.06000   0.17000    1.53707
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.55970   11.55950   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       24.45000   24.33000   0.12000    0.49322
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         20.31000   20.10000   0.21000    1.04478
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         19.63240   19.42920   0.20320    1.04585
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.19000   16.06000   0.13000    0.80946
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.42700   15.29890   0.12810    0.83732
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.18000    7.10000   0.08000    1.12676
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.17000   11.12000   0.05000    0.44964
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         10.87630   10.77300   0.10330    0.95888
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.43000   10.34000   0.09000    0.87041
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.65100   11.54440   0.10660    0.92339
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     11.97000   11.86000   0.11000    0.92749
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.24000   12.16000   0.08000    0.65789
凱基護城河基金-美元計價B                                           11.96000   11.87650   0.08350    0.70307
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         14.63000   14.75000  -0.12000   -0.81356
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         28.63000   28.19000   0.44000    1.56084
富邦NASDAQ-100基金                                                 28.52000   28.28000   0.24000    0.84866
富邦上証180基金                                                    26.99000   26.51000   0.48000    1.81064
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.16900    0.16720   0.00180    1.07656
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.22000    5.17000   0.05000    0.96712
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.79000    7.92000  -0.13000   -1.64141
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   32.92000   31.87000   1.05000    3.29463
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               10.77770   10.74430   0.03340    0.31086
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                  9.96760    9.92170   0.04590    0.46262
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.59630    9.52830   0.06800    0.71366
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.30410    9.27520   0.02890    0.31158
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.53300    8.49370   0.03930    0.46270
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.22260    8.16440   0.05820    0.71285
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.75050   20.76670  -0.01620   -0.07801
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.45540   11.45440   0.00100    0.00873
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.49780   10.45190   0.04590    0.43915
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.86670   12.85140   0.01530    0.11905
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.88660    1.88470   0.00190    0.10081
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.16340    9.15250   0.01090    0.11909
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.39120    1.38980   0.00140    0.10073
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.81410   11.81140   0.00270    0.02286
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.71790    1.71510   0.00280    0.16326
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.08580   10.08350   0.00230    0.02281
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.48560    1.48310   0.00250    0.16857
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.04060   10.02150   0.01910    0.19059
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                   9.99610    9.98340   0.01270    0.12721
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.27000   15.32000  -0.05000   -0.32637
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  20.28000   20.08000   0.20000    0.99602
富邦日本東証基金                                                   20.82000   20.68000   0.14000    0.67698
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    42.70000   42.40000   0.30000    0.70755
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    42.47000   42.19000   0.28000    0.66366
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    47.00000   46.78000   0.22000    0.47029
富邦台灣心基金                                                     19.32000   19.11000   0.21000    1.09890
富邦台灣釆吉50基金                                                 42.01000   41.84000   0.17000    0.40631
富邦台灣科技指數基金                                               49.25000   49.19000   0.06000    0.12198
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   40.30010   40.15860   0.14150    0.35235
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.58200   41.47030   0.11170    0.26935
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29260    0.29270  -0.00010   -0.03416
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.24000    9.24000   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.52390    2.53510  -0.01120   -0.44180
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33890    0.33870   0.00020    0.05905
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.50100   10.49070   0.01030    0.09818
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.17860    2.18820  -0.00960   -0.43872
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32290    0.32270   0.00020    0.06198
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.00040    8.99160   0.00880    0.09787
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             22.12000   21.79000   0.33000    1.51446
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.78000   15.05000  -0.27000   -1.79402
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 28.14000   27.17000   0.97000    3.57011
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.66110   15.66090   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          40.22670   40.13680   0.08990    0.22398
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   39.42730   39.38820   0.03910    0.09927
富邦長紅基金                                                       54.64000   54.04000   0.60000    1.11029
富邦科技基金                                                       21.26000   21.08000   0.18000    0.85389
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.70770   40.70330   0.00440    0.01081
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        39.80090   39.92890  -0.12800   -0.32057
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.17370   39.24860  -0.07490   -0.19083
富邦恒生國企ETF基金                                                20.00000   19.74000   0.26000    1.31712
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.22000   14.41000  -0.19000   -1.31853
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              26.20000   25.52000   0.68000    2.66458
富邦高成長基金                                                     20.96000   20.74000   0.22000    1.06075
富邦基金A類型                                                      11.79000   11.70000   0.09000    0.76923
富邦基金I類型                                                      11.79000   11.70000   0.09000    0.76923
富邦深証100基金                                                     8.29000    8.11000   0.18000    2.21948
富邦富時歐洲ETF基金                                                18.64000   18.44000   0.20000    1.08460
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.40350    0.40280   0.00070    0.17378
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               11.98410   11.95860   0.02550    0.21324
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.13660    9.11710   0.01950    0.21388
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29410    0.29360   0.00050    0.17030
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.44720    8.42910   0.01810    0.21473
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.34980    9.33510   0.01470    0.15747
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.88660    9.87530   0.01130    0.11443
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.02860    9.01450   0.01410    0.15641
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.54170    9.53070   0.01100    0.11542
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.58000   17.48000   0.10000    0.57208
富邦精準基金                                                       40.53000   40.43000   0.10000    0.24734
富邦精銳中小基金                                                    9.89000    9.81000   0.08000    0.81549
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       15.96000   15.82000   0.14000    0.88496
富邦臺灣公司治理100基金                                            19.53000   19.43000   0.10000    0.51467
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               8.04000    8.07000  -0.03000   -0.37175
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              12.99000   12.89000   0.10000    0.77580
富邦標普美國特別股ETF基金                                          18.81000   18.81000   0.00000    0.00000
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                            9.81080    9.80580   0.00500    0.05099
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.64520    9.57680   0.06840    0.71423
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                            9.79080    9.72710   0.06370    0.65487
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.46540    9.46060   0.00480    0.05074
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.26350    9.19780   0.06570    0.71430
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.38820    9.32710   0.06110    0.65508
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   28.05000   27.86000   0.19000    0.68198
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.64530    9.58120   0.06410    0.66902
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.55140    9.48790   0.06350    0.66927
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.54850    9.48500   0.06350    0.66948
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.68630    9.62180   0.06450    0.67035
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.59110    9.52730   0.06380    0.66965
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.58780    9.52390   0.06390    0.67094
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.27020    8.26060   0.00960    0.11621
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       8.76370    8.75300   0.01070    0.12224
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.49210    8.48180   0.01030    0.12144
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.47060    9.46010   0.01050    0.11099
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.44260    9.43100   0.01160    0.12300
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.16010    9.14890   0.01120    0.12242
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.24740    9.23600   0.01140    0.12343
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.15130    8.15610  -0.00480   -0.05885
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.16090    9.16560  -0.00470   -0.05128
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.64710    8.65160  -0.00450   -0.05201
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.37020   10.37710  -0.00690   -0.06649
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.10750   10.11270  -0.00520   -0.05142
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.62450    9.62960  -0.00510   -0.05296
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.79050    8.79500  -0.00450   -0.05117
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.47870    9.48360  -0.00490   -0.05167
富達卓越領航全球組合基金                                           14.09000   13.87000   0.22000    1.58616
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.37460    8.37580  -0.00120   -0.01433
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.04290    9.04350  -0.00060   -0.00663
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.72920    8.72990  -0.00070   -0.00802
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.72540    9.72700  -0.00160   -0.01645
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.65790    9.65860  -0.00070   -0.00725
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.36380    9.36460  -0.00080   -0.00854
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.82000    8.82060  -0.00060   -0.00680
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.45700    9.45760  -0.00060   -0.00634
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.48000    8.47000   0.01000    0.11806
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.10000    9.04000   0.06000    0.66372
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.01000    7.96000   0.05000    0.62814
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        6.64000    6.63000   0.01000    0.15083
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          7.61000    7.56000   0.05000    0.66138
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        7.45000    7.41000   0.04000    0.53981
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.68460    9.68710  -0.00250   -0.02581
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.14910    9.13900   0.01010    0.11052
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.73570    8.72820   0.00750    0.08593
富蘭克林華美中華基金                                               10.65000   10.57000   0.08000    0.75686
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               18.68000   18.60000   0.08000    0.43011
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 18.58000   18.53000   0.05000    0.26983
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                       9.93000    9.79000   0.14000    1.43003
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.65000    9.53000   0.12000    1.25918
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.67520    7.65710   0.01810    0.23638
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.73830    8.71500   0.02330    0.26736
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.53860    9.51320   0.02540    0.26700
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.07870    9.05730   0.02140    0.23627
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       10.92450   10.89580   0.02870    0.26340
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.46410    8.44180   0.02230    0.26416
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.77990    8.75680   0.02310    0.26379
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.12530   13.09520   0.03010    0.22986
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                        9.95450    9.93170   0.02280    0.22957
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                          9.96370    9.93580   0.02790    0.28080
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.41190    7.39110   0.02080    0.28142
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.79170    8.76710   0.02460    0.28059
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.53010   10.50370   0.02640    0.25134
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.31510    7.29680   0.01830    0.25079
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.69500    8.67330   0.02170    0.25019
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.24050   10.21220   0.02830    0.27712
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.44770    7.42710   0.02060    0.27736
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 7.90780    7.89690   0.01090    0.13803
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             8.91800    8.90400   0.01400    0.15723
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.75970    9.74430   0.01540    0.15804
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.31990   12.30310   0.01680    0.13655
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.00000    7.92000   0.08000    1.01010
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.23000    8.15000   0.08000    0.98160
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.74000    8.73000   0.01000    0.11455
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.26000    8.34000  -0.08000   -0.95923
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.14000   11.26000  -0.12000   -1.06572
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.70000    8.65000   0.05000    0.57803
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.02000    9.97000   0.05000    0.50150
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.20000    8.15000   0.05000    0.61350
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.44000    9.39000   0.05000    0.53248
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.07000    9.01000   0.06000    0.66593
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.02000    8.96000   0.06000    0.66964
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                               9.84000    9.77000   0.07000    0.71648
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.77000    8.71000   0.06000    0.68886
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.55000    9.48000   0.07000    0.73840
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.28550   12.21400   0.07150    0.58539
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.31000    9.29000   0.02000    0.21529
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.31000    9.29000   0.02000    0.21529
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                            9.61000    9.59000   0.02000    0.20855
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                           9.61000    9.59000   0.02000    0.20855
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.45000    9.43000   0.02000    0.21209
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.23000    9.21000   0.02000    0.21716
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.23000    9.21000   0.02000    0.21716
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                            9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                            9.71000    9.69000   0.02000    0.20640
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                           9.71000    9.69000   0.02000    0.20640
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.41000    9.38000   0.03000    0.31983
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.65000    9.61000   0.04000    0.41623
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.15000    9.08000   0.07000    0.77093
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.38000    9.30000   0.08000    0.86022
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         8.95000    8.88000   0.07000    0.78829
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.17000    9.10000   0.07000    0.76923
富蘭克林華美第一富基金                                             34.42000   34.45000  -0.03000   -0.08708
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.31870   10.31850   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.63000    8.58000   0.05000    0.58275
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.10000    9.05000   0.05000    0.55249
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.84000    8.80000   0.04000    0.45455
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.33000    9.28000   0.05000    0.53879
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  13.83000   13.81000   0.02000    0.14482
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    12.87000   12.79000   0.08000    0.62549
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  14.95000   14.86000   0.09000    0.60565
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.62880    6.59340   0.03540    0.53690
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                  9.92360    9.84860   0.07500    0.76153
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.20880    9.18480   0.02400    0.26130
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.76450   10.73650   0.02800    0.26079
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.54640    6.53380   0.01260    0.19284
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.63780    8.61920   0.01860    0.21580
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.86650    9.84530   0.02120    0.21533
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.23260   10.21290   0.01970    0.19289
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    60.01000   59.73000   0.28000    0.46878
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    61.46000   61.36000   0.10000    0.16297
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.14000   20.10000   0.04000    0.19900
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.72560   11.72470   0.00090    0.00768
復華人生目標基金                                                   35.70210   35.66660   0.03550    0.09953
復華大中華中小策略基金                                              7.91000    7.82000   0.09000    1.15090
復華中小精選基金                                                   61.82000   61.63000   0.19000    0.30829
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.04470   51.95140   0.09330    0.17959
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.10000    8.06000   0.04000    0.49628
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.23000    7.17000   0.06000    0.83682
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     10.77000   10.75000   0.02000    0.18605
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                      9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.41000    9.34000   0.07000    0.74946
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
復華台灣智能基金                                                   11.05000   11.04000   0.01000    0.09058
復華全方位基金                                                     26.43000   26.21000   0.22000    0.83937
復華全球大趨勢基金-美元                                            11.80000   11.65000   0.15000    1.28755
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          18.53000   18.30000   0.23000    1.25683
復華全球平衡基金-美元                                               8.82000    8.74000   0.08000    0.91533
復華全球平衡基金-新臺幣                                            18.79000   18.63000   0.16000    0.85883
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.11000   13.86000   0.25000    1.80375
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.57000   13.34000   0.23000    1.72414
復華全球原物料基金                                                  8.17000    8.08000   0.09000    1.11386
復華全球消費基金-新臺幣                                            11.79000   11.67000   0.12000    1.02828
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.46010   11.46020  -0.00010   -0.00087
復華全球債券基金                                                   13.39710   13.42240  -0.02530   -0.18849
復華全球債券組合基金                                               14.48000   14.47000   0.01000    0.06911
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     13.74000   13.81000  -0.07000   -0.50688
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.59000    9.64000  -0.05000   -0.51867
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.28000    9.26000   0.02000    0.21598
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.45000   10.43000   0.02000    0.19175
復華有利貨幣市場基金                                               13.45410   13.45400   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                   11.09000   11.02000   0.07000    0.63521
復華亞太成長基金                                                   12.39000   12.17000   0.22000    1.80772
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.06000    7.96000   0.10000    1.25628
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         8.54000    8.44000   0.10000    1.18483
復華東協世紀基金                                                   11.77000   11.70000   0.07000    0.59829
復華南非幣長期收益基金A                                            12.99000   12.96000   0.03000    0.23148
復華南非幣長期收益基金B                                             7.81000    7.79000   0.02000    0.25674
復華南非幣短期收益基金A                                            13.87000   13.86000   0.01000    0.07215
復華南非幣短期收益基金B                                             8.96000    8.95000   0.01000    0.11173
復華美國新星基金-美元                                              11.40000   11.24000   0.16000    1.42349
復華美國新星基金-新臺幣                                            11.54000   11.39000   0.15000    1.31694
復華恒生基金                                                       20.06000   19.82000   0.24000    1.21090
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.01000    9.11000  -0.10000   -1.09769
復華恒生單日正向二倍基金                                           27.80000   27.21000   0.59000    2.16832
復華神盾基金                                                       23.04230   23.02000   0.02230    0.09687
復華高成長基金                                                     60.49000   60.04000   0.45000    0.74950
復華高益策略組合基金                                               12.86000   12.85000   0.01000    0.07782
復華貨幣市場基金                                                   14.41580   14.41560   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                           18.29000   18.40000  -0.11000   -0.59783
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.95000   48.73000   0.22000    0.45147
復華復華基金                                                       18.85000   18.71000   0.14000    0.74826
復華華人世紀基金                                                   14.85000   14.72000   0.13000    0.88315
復華傳家二號基金                                                   28.44960   28.44690   0.00270    0.00949
復華傳家基金                                                       19.85170   19.89060  -0.03890   -0.19557
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.54000   14.56000  -0.02000   -0.13736
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  10.91000   10.88000   0.03000    0.27574
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.35000   13.31000   0.04000    0.30053
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.04000    9.02000   0.02000    0.22173
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
復華新興人民幣債券基金A                                            11.76000   11.75000   0.01000    0.08511
復華新興人民幣債券基金B                                             8.86000    8.86000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     18.95000   18.88000   0.07000    0.37076
復華新興市場企業債券ETF基金                                        60.57000   60.31000   0.26000    0.43111
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.17000    9.15000   0.02000    0.21858
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.26000    5.24000   0.02000    0.38168
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.78000   11.74000   0.04000    0.34072
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.80000   11.76000   0.04000    0.34014
復華新興市場短期收益基金                                           10.78000   10.77000   0.01000    0.09285
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.52000    8.50000   0.02000    0.23529
復華滬深300 A股基金                                                19.76000   19.43000   0.33000    1.69840
復華數位經濟基金                                                   44.96000   44.57000   0.39000    0.87503
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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.64230    9.62830   0.01400    0.14540
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.43390    9.42190   0.01200    0.12736
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.79570    9.78150   0.01420    0.14517
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.55030    9.53820   0.01210    0.12686
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.45830    9.44250   0.01580    0.16733
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                        9.96890    9.95640   0.01250    0.12555
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.48500    9.47080   0.01420    0.14993
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                            9.99820    9.98750   0.01070    0.10713
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.48470    9.47050   0.01420    0.14994
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.00030    9.98950   0.01080    0.10811
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.87990    9.87430   0.00560    0.05671
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                              9.87490    9.85550   0.01940    0.19684
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.89920    9.88380   0.01540    0.15581
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.82550    9.82100   0.00450    0.04582
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.63110   10.71760  -0.08650   -0.80708
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.79060    9.77430   0.01630    0.16676
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.82550    9.82100   0.00450    0.04582
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.63070   10.71720  -0.08650   -0.80711
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.79110    9.77480   0.01630    0.16676
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.84950    9.83720   0.01230    0.12504
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                            9.95580    9.99260  -0.03680   -0.36827
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                              9.97420    9.97440  -0.00020   -0.00201
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                            9.98720    9.99160  -0.00440   -0.04404
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.02550    9.03930  -0.01380   -0.15267
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.12770    8.10130   0.02640    0.32587
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.11100    8.08810   0.02290    0.28313
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.43100   11.44850  -0.01750   -0.15286
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.32010   10.28660   0.03350    0.32567
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.41800   10.38860   0.02940    0.28300
景順主流基金                                                       15.37000   15.32000   0.05000    0.32637
景順台灣科技基金                                                   26.68000   26.69000  -0.01000   -0.03747
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.48000    9.50000  -0.02000   -0.21053
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.22000    9.21000   0.01000    0.10858
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.75000    8.74000   0.01000    0.11442
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   10.71000   10.70000   0.01000    0.09346
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
景順全球科技基金                                                   20.44000   20.24000   0.20000    0.98814
景順全球康健基金                                                   19.22000   19.03000   0.19000    0.99842
景順貨幣市場基金                                                   15.95450   15.95430   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       28.24000   28.12000   0.12000    0.42674
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           13.25000   13.11000   0.14000    1.06789
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         12.40000   12.27000   0.13000    1.05949
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.30000   10.26000   0.04000    0.38986
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.50000   10.46000   0.04000    0.38241
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      10.63000   10.56000   0.07000    0.66288
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    10.82000   10.75000   0.07000    0.65116
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.54000    9.67000  -0.13000   -1.34436
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.71000    9.85000  -0.14000   -1.42132
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.84000    9.96000  -0.12000   -1.20482
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.05000   10.18000  -0.13000   -1.27701
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.51940    8.52770  -0.00830   -0.09733
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.81750    7.79520   0.02230    0.28607
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.06270   11.07060  -0.00790   -0.07136
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.12790   10.09910   0.02880    0.28517
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.17000    7.12000   0.05000    0.70225
華南永昌中國A股基金(美元)                                           6.84000    6.79000   0.05000    0.73638
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        10.05000    9.98000   0.07000    0.70140
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.33440    9.32890   0.00550    0.05896
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.53620    9.53470   0.00150    0.01573
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.69250    9.68680   0.00570    0.05884
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.90480    9.90320   0.00160    0.01616
華南永昌永昌基金                                                   17.37000   17.27000   0.10000    0.57904
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                  9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                                9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                  9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                                9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.07620   14.06200   0.01420    0.10098
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.50000    9.47000   0.03000    0.31679
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        8.91000    8.81000   0.10000    1.13507
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.19000    9.09000   0.10000    1.10011
華南永昌全球精品基金                                               14.61000   14.42000   0.19000    1.31761
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                              9.87000    9.83000   0.04000    0.40692
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                            9.87000    9.83000   0.04000    0.40692
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.07000   11.95000   0.12000    1.00418
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           11.99000   11.88000   0.11000    0.92593
華南永昌物聯網精選基金                                             10.51000   10.40000   0.11000    1.05769
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.22920   16.22900   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               22.35220   22.22230   0.12990    0.58455
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.95370   11.95350   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.25290   10.24700   0.00590    0.05758
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.17220   10.12020   0.05200    0.51382
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.80460    9.79890   0.00570    0.05817
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.69650    9.64690   0.04960    0.51415
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.01960   10.01040   0.00920    0.09190
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.88560    9.83180   0.05380    0.54720
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.67630    9.66750   0.00880    0.09103
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.53650    9.48460   0.05190    0.54720
華頓中小型基金                                                     20.39000   20.46000  -0.07000   -0.34213
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.06820   11.00240   0.06580    0.59805
華頓台灣基金                                                       22.87000   22.86000   0.01000    0.04374
華頓平安貨幣市場基金                                               11.53500   11.53490   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                               15.59000   15.23000   0.36000    2.36376
華頓全球高收益債券基金A                                            13.17050   13.15030   0.02020    0.15361
華頓全球高收益債券基金B                                             7.98460    7.97240   0.01220    0.15303
華頓全球黑鑽油源基金                                                4.93000    4.91000   0.02000    0.40733
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.37520    2.36990   0.00530    0.22364
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          10.67790   10.60830   0.06960    0.65609
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.34580    0.34340   0.00240    0.69889
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.06890   11.05920   0.00970    0.08771
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                            9.97340    9.97430  -0.00090   -0.00902
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.89280    9.84140   0.05140    0.52228
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.84550    8.79960   0.04590    0.52161
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.08250   10.02590   0.05660    0.56454
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.04300    8.99150   0.05150    0.57276
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.56000    9.57000  -0.01000   -0.10449
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.27000    8.24000   0.03000    0.36408
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          8.86000    8.83000   0.03000    0.33975
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.49220    2.49410  -0.00190   -0.07618
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.01280    2.02000  -0.00720   -0.35644
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.68280   11.63830   0.04450    0.38236
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.32740    9.29190   0.03550    0.38205
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.36220    0.36070   0.00150    0.41586
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29430    0.29310   0.00120    0.40942
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.08000    3.07000   0.01000    0.32573
匯豐中國動力基金(台幣)                                             13.86000   13.73000   0.13000    0.94683
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.45000    0.44000   0.01000    2.27273
匯豐台灣精典基金                                                   22.02000   21.90000   0.12000    0.54795
匯豐全球趨勢組合基金                                               11.68000   11.57000   0.11000    0.95073
匯豐全球關鍵資源基金                                                7.66000    7.56000   0.10000    1.32275
匯豐安富基金                                                       24.14000   24.07000   0.07000    0.29082
匯豐成功基金                                                       38.88000   38.67000   0.21000    0.54306
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   10.69000   10.60000   0.09000    0.84906
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.25000   10.19000   0.06000    0.58881
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                      9.84000    9.78000   0.06000    0.61350
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   10.90000   10.83000   0.07000    0.64635
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.45000   10.38000   0.07000    0.67437
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.47000   10.38000   0.09000    0.86705
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.55780    2.56750  -0.00970   -0.37780
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.29080    2.30060  -0.00980   -0.42598
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.42170   11.41400   0.00770    0.06746
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.68360    7.67580   0.00780    0.10162
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37310    0.37270   0.00040    0.10732
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.32640    0.32600   0.00040    0.12270
匯豐金磚動力基金                                                   13.17000   13.03000   0.14000    1.07444
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.99030   14.99020   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.82000    4.76000   0.06000    1.26050
匯豐新鑽動力基金                                                   10.05000    9.96000   0.09000    0.90361
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.31070    5.26810   0.04260    0.80864
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.00170    8.95920   0.04250    0.47437
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 47.35000   47.09000   0.26000    0.55213
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 47.35000   47.09000   0.26000    0.55213
匯豐龍騰電子基金                                                   32.17000   31.99000   0.18000    0.56268
匯豐雙高收益債券組合基金                                           11.96900   11.95350   0.01550    0.12967
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     17.07000   17.03000   0.04000    0.23488
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.51000    8.42000   0.09000    1.06888
新光中國成長基金(美元)                                              8.53000    8.42000   0.11000    1.30641
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.50000    8.40000   0.10000    1.19048
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.41800   10.41420   0.00380    0.03649
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.54010    9.52820   0.01190    0.12489
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.84740    9.84120   0.00620    0.06300
新光台灣富貴基金                                                   21.11000   21.04000   0.07000    0.33270
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.62000    8.60000   0.02000    0.23256
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.85000   10.72000   0.13000    1.21269
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.59000   10.46000   0.13000    1.24283
新光全球債券基金(A累積)美元                                         9.94690    9.94530   0.00160    0.01609
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.72780    9.73230  -0.00450   -0.04624
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.50870    9.50720   0.00150    0.01578
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.28640    9.29060  -0.00420   -0.04521
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.47000    8.50000  -0.03000   -0.35294
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                   9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.11000    9.12000  -0.01000   -0.10965
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.06000    9.07000  -0.01000   -0.11025
新光吉星貨幣市場基金                                               15.46340   15.46320   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       8.93000    8.95000  -0.02000   -0.22346
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.14000    8.14000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.50000    8.51000  -0.01000   -0.11751
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.35000    8.36000  -0.01000   -0.11962
新光亞洲精選基金-美金                                              20.56000   20.31000   0.25000    1.23092
新光亞洲精選基金-新台幣                                            20.85000   20.61000   0.24000    1.16448
新光兩岸優勢基金                                                    9.84000    9.73000   0.11000    1.13052
新光店頭基金                                                       21.68000   21.63000   0.05000    0.23116
新光南非幣保本基金                                                 12.16000   12.16000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.35000   10.37000  -0.02000   -0.19286
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.80000    9.83000  -0.03000   -0.30519
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.54000    9.56000  -0.02000   -0.20921
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.01000    9.04000  -0.03000   -0.33186
新光特選內需收益ETF基金                                            19.71000   19.56000   0.15000    0.76687
新光創新科技基金                                                   12.83000   12.83000   0.00000    0.00000
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.75600    9.75050   0.00550    0.05641
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                   9.96970    9.97050  -0.00080   -0.00802
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.58240    9.58180   0.00060    0.00626
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.10430    9.09920   0.00510    0.05605
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.30900    9.30980  -0.00080   -0.00859
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 8.94280    8.94230   0.00050    0.00559
新光澳幣八年期保本基金                                             10.53000   10.54000  -0.01000   -0.09488
新光澳幣十年期保本基金                                             10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
新光澳幣保本基金                                                   12.03000   12.03000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.98930    9.98000   0.00930    0.09319
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.35750    9.34860   0.00890    0.09520
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.31260    9.30680   0.00580    0.06232
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.83630    9.83020   0.00610    0.06205
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.80900    9.80040   0.00860    0.08775
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.28290    9.27480   0.00810    0.08733
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.25600    9.25090   0.00510    0.05513
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.77670    9.77130   0.00540    0.05526
瑞銀全球創新趨勢基金                                                6.57000    6.49000   0.08000    1.23267
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            9.03000    8.93000   0.10000    1.11982
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.76930    9.75470   0.01460    0.14967
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.10880    9.09550   0.01330    0.14623
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.63820    9.62150   0.01670    0.17357
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.07200    9.05630   0.01570    0.17336
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.14850    9.13350   0.01500    0.16423
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.77420    9.75820   0.01600    0.16396
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.67080   13.65120   0.01960    0.14358
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.22420    8.21230   0.01190    0.14490
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            39.97970   39.98210  -0.00240   -0.00600
群益10年期以上金融債ETF基金                                        36.52320   36.52880  -0.00560   -0.01533
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               39.29710   39.39190  -0.09480   -0.24066
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  37.59800   37.53270   0.06530    0.17398
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 40.47070   40.42680   0.04390    0.10859
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                40.54240   40.43660   0.10580    0.26164
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  39.27910   39.19030   0.08880    0.22659
群益2028 REVERSO美元保本基金                                        9.93570    9.93670  -0.00100   -0.01006
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  39.98200   39.98410  -0.00210   -0.00525
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.30010   11.29880   0.00130    0.01151
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.04880   10.03010   0.01870    0.18644
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      10.70510   10.67860   0.02650    0.24816
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         7.99140    7.95390   0.03750    0.47147
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       8.28000    8.24000   0.04000    0.48544
群益大印度基金-人民幣                                              12.41610   12.27690   0.13920    1.13384
群益大印度基金-美元                                                11.66250   11.50620   0.15630    1.35840
群益大印度基金-新臺幣                                              11.07000   10.93000   0.14000    1.28088
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 10.91270   10.80320   0.10950    1.01359
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   10.51060   10.38200   0.12860    1.23868
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                  9.88000    9.77000   0.11000    1.12590
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                  9.95310    9.85310   0.10000    1.01491
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    8.74750    8.64050   0.10700    1.23835
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.25000    8.15000   0.10000    1.22699
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 8.75740    8.66950   0.08790    1.01390
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   7.72770    7.63310   0.09460    1.23934
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.18000    8.08000   0.10000    1.23762
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.31220    8.22880   0.08340    1.01351
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   7.58050    7.48770   0.09280    1.23937
群益中小型股基金                                                   38.05000   38.20000  -0.15000   -0.39267
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.41430    9.41590  -0.00160   -0.01699
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.72930    8.71150   0.01780    0.20433
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.19790    8.18460   0.01330    0.16250
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.18370    8.18520  -0.00150   -0.01833
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.58750    7.57200   0.01550    0.20470
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.12650    7.11500   0.01150    0.16163
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                      9.94950    9.94210   0.00740    0.07443
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.94450   10.93640   0.00810    0.07406
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.56150   10.54470   0.01680    0.15932
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.76990    9.75150   0.01840    0.18869
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.34480    7.32070   0.02410    0.32920
群益中國新機會基金N-美元                                            6.73580    6.69890   0.03690    0.55084
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.21000    7.17000   0.04000    0.55788
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.51380    6.49240   0.02140    0.32962
群益中國新機會基金-美元                                             7.20220    7.16270   0.03950    0.55147
群益中國新機會基金-新臺幣                                           6.88000    6.84000   0.04000    0.58480
群益平衡王基金                                                     18.59250   18.46360   0.12890    0.69813
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.18000    8.23000  -0.05000   -0.60753
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.88000    5.92000  -0.04000   -0.67568
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               10.89400   11.00270  -0.10870   -0.98794
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.38550   10.46580  -0.08030   -0.76726
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.86000    9.94000  -0.08000   -0.80483
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.60800    9.70380  -0.09580   -0.98724
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.15860    9.22950  -0.07090   -0.76819
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.69000    8.76000  -0.07000   -0.79909
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.65830    9.65330   0.00500    0.05180
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.43470    9.42920   0.00550    0.05833
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.41000    9.40000   0.01000    0.10638
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              8.85290    8.84830   0.00460    0.05199
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                8.77470    8.76960   0.00510    0.05816
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              8.75000    8.75000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             9.71420    9.70920   0.00500    0.05150
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               9.73060    9.72500   0.00560    0.05758
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                             9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.00890    9.00420   0.00470    0.05220
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.38840    9.38290   0.00550    0.05862
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.06630   10.04960   0.01670    0.16618
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.15780    7.14590   0.01190    0.16653
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.02730   10.00430   0.02300    0.22990
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                        9.88630    9.86460   0.02170    0.21998
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.01380    9.99480   0.01900    0.19010
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.68120    9.65890   0.02230    0.23088
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.59330    9.57220   0.02110    0.22043
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.71710    9.69870   0.01840    0.18972
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.02740   10.00430   0.02310    0.23090
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                       9.88630    9.86460   0.02170    0.21998
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.01390    9.99490   0.01900    0.19010
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.68130    9.65900   0.02230    0.23087
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.59320    9.57210   0.02110    0.22043
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.71710    9.69870   0.01840    0.18972
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.46620    9.37630   0.08990    0.95880
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.03000   10.93000   0.10000    0.91491
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.48920   15.34210   0.14710    0.95880
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.30000   15.16000   0.14000    0.92348
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.74000   10.60000   0.14000    1.32075
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.29270   10.12030   0.17240    1.70351
群益印度中小基金N-美元                                              8.62950    8.46620   0.16330    1.92885
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.16000    8.01000   0.15000    1.87266
群益印度中小基金-人民幣                                            13.93400   13.70060   0.23340    1.70358
群益印度中小基金-美元                                              12.34260   12.10900   0.23360    1.92914
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.29000   14.02000   0.27000    1.92582
群益多利策略組合基金                                               11.25000   11.23000   0.02000    0.17809
群益多重收益組合基金                                               13.37000   13.36000   0.01000    0.07485
群益多重資產組合基金                                               14.63000   14.59000   0.04000    0.27416
群益安家基金                                                       23.33330   23.27120   0.06210    0.26685
群益安穩貨幣市場基金                                               16.10730   16.10710   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.54000   21.29000   0.25000    1.17426
群益亞太中小基金                                                   10.39000   10.24000   0.15000    1.46484
群益亞太新趨勢平衡基金                                             15.13000   15.03000   0.10000    0.66534
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.63580    9.63460   0.00120    0.01246
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.29620    7.29530   0.00090    0.01234
群益店頭市場基金                                                   83.12000   83.11000   0.01000    0.01203
群益東方盛世基金                                                    8.17000    8.04000   0.13000    1.61692
群益東協成長基金-人民幣                                            12.54150   12.47760   0.06390    0.51212
群益東協成長基金-美元                                              10.99450   10.91430   0.08020    0.73482
群益東協成長基金-新臺幣                                            10.88000   10.81000   0.07000    0.64755
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               10.78620   10.74810   0.03810    0.35448
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.18740   10.15250   0.03490    0.34376
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.66070    9.63060   0.03010    0.31255
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.22270    9.19020   0.03250    0.35364
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.71360    8.68370   0.02990    0.34432
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.26130    8.23550   0.02580    0.31328
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.02550    8.99360   0.03190    0.35470
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 8.86860    8.83820   0.03040    0.34396
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.22900    9.20020   0.02880    0.31304
群益長安基金                                                       24.41000   24.81000  -0.40000   -1.61225
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.49500    9.40510   0.08990    0.95586
群益美國新創亮點基金-美元                                          14.36360   14.22740   0.13620    0.95731
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        13.88000   13.76000   0.12000    0.87209
群益真善美基金                                                     15.58900   15.51720   0.07180    0.46271
群益馬拉松基金                                                    106.37000  106.20000   0.17000    0.16008
群益馬拉松基金I類型                                               106.64000  106.46000   0.18000    0.16908
群益深証中小板基金                                                 10.58000   10.43000   0.15000    1.43816
群益創新科技基金                                                   29.12000   29.05000   0.07000    0.24096
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.49740    8.46240   0.03500    0.41359
群益華夏盛世基金N-美元                                              7.81070    7.76120   0.04950    0.63779
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.15000    8.10000   0.05000    0.61728
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.25360    9.21540   0.03820    0.41452
群益華夏盛世基金-美元                                               8.61240    8.55780   0.05460    0.63801
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            14.22000   14.13000   0.09000    0.63694
群益奧斯卡基金                                                     25.16000   25.20000  -0.04000   -0.15873
群益新興金鑽基金-美元                                              10.80580   10.67750   0.12830    1.20159
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.26000    8.17000   0.09000    1.10159
群益葛萊美基金                                                     21.54000   21.46000   0.08000    0.37279
群益道瓊美國地產ETF基金                                            19.86000   20.21000  -0.35000   -1.73182
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.77000    8.81000  -0.04000   -0.45403
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        11.43000   11.34000   0.09000    0.79365
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           10.02500   10.03530  -0.01030   -0.10264
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                              9.99180    9.97990   0.01190    0.11924
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           10.01590   10.00820   0.00770    0.07694
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.02490   10.03530  -0.01040   -0.10363
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                              9.99180    9.97990   0.01190    0.11924
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.01590   10.00820   0.00770    0.07694
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          10.02500   10.03530  -0.01030   -0.10264
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                             9.99180    9.97990   0.01190    0.11924
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.02490   10.03520  -0.01030   -0.10264
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                             9.99180    9.97990   0.01190    0.11924
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.61870   11.58970   0.02900    0.25022
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     10.86890   10.83630   0.03260    0.30084
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                    9.99000    9.96000   0.03000    0.30120
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     10.81680   10.78570   0.03110    0.28834
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.21780    8.19730   0.02050    0.25008
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.59890    8.57310   0.02580    0.30094
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    7.91000    7.89000   0.02000    0.25349
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.21420    8.19070   0.02350    0.28691
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                     9.74840    9.71920   0.02920    0.30044
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.51260    9.48410   0.02850    0.30050
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.70000    8.67000   0.03000    0.34602
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.29000    9.25000   0.04000    0.43243
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.63000    9.60000   0.03000    0.31250
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.66000    9.63000   0.03000    0.31153
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.59000    9.57000   0.02000    0.20899
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                               9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.82000    9.79000   0.03000    0.30644
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.99000    9.95000   0.04000    0.40201
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.94000    9.90000   0.04000    0.40404
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                               9.98000    9.94000   0.04000    0.40241
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.93000    9.90000   0.03000    0.30303
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                             9.99000    9.95000   0.04000    0.40201
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                             9.94000    9.90000   0.04000    0.40404
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                               9.98000    9.94000   0.04000    0.40241
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                             9.93000    9.90000   0.03000    0.30303
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                               9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.99000    9.95000   0.04000    0.40201
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.94000    9.90000   0.04000    0.40404
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                               9.98000    9.94000   0.04000    0.40241
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.93000    9.90000   0.03000    0.30303
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                             9.99000    9.95000   0.04000    0.40201
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                             9.94000    9.90000   0.04000    0.40404
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                               9.98000    9.94000   0.04000    0.40241
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                             9.93000    9.90000   0.03000    0.30303
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                               9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
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德信大發基金                                                       25.79000   25.66000   0.13000    0.50663
德信中國精選成長基金                                               10.22000   10.17000   0.05000    0.49164
德信台灣主流中小基金                                               16.94000   16.91000   0.03000    0.17741
德信新興股票組合基金                                               10.21000   10.14000   0.07000    0.69034
德信萬保貨幣市場基金                                               11.94870   11.94860   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                       10.78040   10.78750  -0.00710   -0.06582
德信數位時代基金                                                   26.32000   26.15000   0.17000    0.65010
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                        9.96680    9.95130   0.01550    0.15576
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                          9.89860    9.88610   0.01250    0.12644
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.67770   11.67750   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            13.69000   13.65000   0.04000    0.29304
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      16.91000   16.73000   0.18000    1.07591
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.27980   10.32620  -0.04640   -0.44934
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     14.99910   15.06860  -0.06950   -0.46122
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.03120    8.03110   0.00010    0.00125
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.82000   10.81530   0.00470    0.04346
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.34780   11.34290   0.00490    0.04320
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.13640   13.13630   0.00010    0.00076
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摩根大歐洲基金                                                     15.80000   15.48000   0.32000    2.06718
摩根中小基金                                                       19.96000   19.81000   0.15000    0.75719
摩根中國A股基金                                                    11.88000   11.81000   0.07000    0.59272
摩根中國A股基金(美元)                                               9.32000    9.26000   0.06000    0.64795
摩根中國亮點基金                                                   11.59000   11.44000   0.15000    1.31119
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.35660   10.29910   0.05750    0.55830
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.46390   11.42430   0.03960    0.34663
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 8.78650    8.73500   0.05150    0.58958
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        11.78380   11.71830   0.06550    0.55895
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.56720   13.52020   0.04700    0.34763
摩根台灣金磚基金-累積型                                            17.41000   17.30000   0.11000    0.63584
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        17.41000   17.30000   0.11000    0.63584
摩根台灣增長基金                                                   45.16000   44.93000   0.23000    0.51191
摩根平衡基金                                                       26.20000   26.13000   0.07000    0.26789
摩根全球α基金                                                     17.49000   17.29000   0.20000    1.15674
摩根全球平衡基金                                                   14.66640   14.57420   0.09220    0.63262
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.27040    9.26620   0.00420    0.04533
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.26380   10.26570  -0.00190   -0.01851
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.68920    9.68340   0.00580    0.05990
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.06070   11.05570   0.00500    0.04523
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.76260    9.75680   0.00580    0.05945
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.18160   10.11200   0.06960    0.68829
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.15490   13.06490   0.09000    0.68887
摩根亞洲基金                                                       53.12000   52.38000   0.74000    1.41275
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.21940    8.22180  -0.00240   -0.02919
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.60460    9.60720  -0.00260   -0.02706
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.50190    8.50240  -0.00050   -0.00588
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.13240   12.13580  -0.00340   -0.02802
摩根東方內需機會基金                                               16.82000   16.59000   0.23000    1.38638
摩根東方科技基金                                                   29.58000   28.97000   0.61000    2.10563
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.29000    9.19000   0.10000    1.08814
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.57000    9.47000   0.10000    1.05597
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.04000    8.94000   0.10000    1.11857
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.04000   10.93000   0.11000    1.00640
摩根金龍收成基金                                                   19.02000   18.76000   0.26000    1.38593
摩根第一貨幣市場基金                                               15.09550   15.09530   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   13.02000   12.65000   0.37000    2.92490
摩根新金磚五國基金                                                 11.01000   10.87000   0.14000    1.28795
摩根新絲路基金                                                      8.92000    8.84000   0.08000    0.90498
摩根新興35基金                                                     12.30000   12.13000   0.17000    1.40148
摩根新興日本基金                                                   22.30000   21.87000   0.43000    1.96616
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.00060    6.99570   0.00490    0.07004
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.19630    9.19670  -0.00040   -0.00435
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.97500    8.96740   0.00760    0.08475
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.33660   10.32940   0.00720    0.06970
摩根新興科技基金                                                   46.65000   46.26000   0.39000    0.84306
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.13130    8.12680   0.00450    0.05537
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.42810   10.42230   0.00580    0.05565
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.24160    8.18170   0.05990    0.73212
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               8.93530    8.87210   0.06320    0.71235
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.41310    8.34890   0.06420    0.76896
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.58370    9.51400   0.06970    0.73260
摩根龍揚基金                                                       28.38000   28.00000   0.38000    1.35714
摩根環球股票收益基金-月配息型                                       9.81000    9.73000   0.08000    0.82220
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.43000   10.34000   0.09000    0.87041
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.21000   10.12000   0.09000    0.88933
摩根環球股票收益基金-累積型                                        10.99000   10.90000   0.09000    0.82569
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.12820    9.12280   0.00540    0.05919
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.11410   11.10740   0.00670    0.06032
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     22.62000   22.58000   0.04000    0.17715
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.70080   11.68590   0.01490    0.12750
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             10.91010   10.89380   0.01630    0.14963
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                            9.90990    9.89830   0.01160    0.11719
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.01520   10.00250   0.01270    0.12697
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.39230    9.37840   0.01390    0.14821
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.52560    8.51560   0.01000    0.11743
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.77450    9.73580   0.03870    0.39750
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                     9.84570    9.81090   0.03480    0.35471
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.32340    9.30800   0.01540    0.16545
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.48000    9.46830   0.01170    0.12357
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.02550    9.01050   0.01500    0.16647
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.17620    9.16490   0.01130    0.12330
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               10.91420   10.88920   0.02500    0.22959
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.66960   10.64730   0.02230    0.20944
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                    9.88950    9.87260   0.01690    0.17118
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.27520   10.25170   0.02350    0.22923
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.02930   10.00830   0.02100    0.20983
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.29880    9.28280   0.01600    0.17236
聯邦金鑽平衡基金                                                   21.40100   21.50090  -0.09990   -0.46463
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        8.86380    8.81120   0.05260    0.59697
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.16560    9.11500   0.05060    0.55513
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        8.84300    8.79060   0.05240    0.59609
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.15010    9.09960   0.05050    0.55497
聯邦貨幣市場基金                                                   13.18070   13.18050   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                   11.58000   11.55000   0.03000    0.25974
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       15.88780   15.87570   0.01210    0.07622
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.73560   11.68930   0.04630    0.39609
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.30050   11.25790   0.04260    0.37840
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.81780   10.77700   0.04080    0.37858
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.74640   11.74560   0.00080    0.00681
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              10.96830   10.97300  -0.00470   -0.04283
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.35160   10.35080   0.00080    0.00773
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.46530    8.46890  -0.00360   -0.04251
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       31.96000   31.79000   0.17000    0.53476
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     14.60000   14.54000   0.06000    0.41265
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       14.67000   14.57000   0.10000    0.68634
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                      9.71000    9.65000   0.06000    0.62176
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.21000   15.17000   0.04000    0.26368
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.88000   11.85000   0.03000    0.25316
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.55000   12.52000   0.03000    0.23962
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.76000   11.74000   0.02000    0.17036
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.52000    7.51000   0.01000    0.13316
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.40000   11.38000   0.02000    0.17575
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.23000   14.14000   0.09000    0.63649
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.26000   10.20000   0.06000    0.58824
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.45000    8.40000   0.05000    0.59524
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.74000   10.65000   0.09000    0.84507
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            13.35000   13.20000   0.15000    1.13636
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          13.73000   13.57000   0.16000    1.17907
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            13.68000   13.53000   0.15000    1.10865
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.89000    8.82000   0.07000    0.79365
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.47000   14.33000   0.14000    0.97697
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.56000    9.48000   0.08000    0.84388
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          19.43000   19.30000   0.13000    0.67358
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            17.59000   17.48000   0.11000    0.62929
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.14000   12.06000   0.08000    0.66335
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.36000   14.27000   0.09000    0.63069
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.09000   15.00000   0.09000    0.60000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.18000   14.09000   0.09000    0.63875
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.41000    9.35000   0.06000    0.64171
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.31000   14.21000   0.10000    0.70373
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.67000   12.59000   0.08000    0.63542
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.69000   12.60000   0.09000    0.71429
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.63000    8.58000   0.05000    0.58275
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.27000   13.18000   0.09000    0.68285
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.20000   18.18000   0.02000    0.11001
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.01000   17.00000   0.01000    0.05882
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              12.89000   12.88000   0.01000    0.07764
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              13.72000   13.71000   0.01000    0.07294
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                12.76000   12.75000   0.01000    0.07843
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.80000    7.80000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.66000   12.65000   0.01000    0.07905
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                               9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              13.85000   13.82000   0.03000    0.21708
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                13.84000   13.81000   0.03000    0.21723
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.22000    9.20000   0.02000    0.21739
聯博貨幣市場基金                                                   15.00910   15.00900   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.24100   10.24050   0.00050    0.00488
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.24070   13.23650   0.00420    0.03173
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.23900    7.23870   0.00030    0.00414
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.66000   13.65000   0.01000    0.07326
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.71000   13.70000   0.01000    0.07299
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.04000    9.03000   0.01000    0.11074
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   19.76000   19.57000   0.19000    0.97087
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             10.83000   10.77000   0.06000    0.55710
瀚亞巴西基金                                                        5.22000    5.13000   0.09000    1.75439
瀚亞外銷基金                                                       37.83000   37.52000   0.31000    0.82623
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.25000   11.24000   0.01000    0.08897
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     10.69000   10.64000   0.05000    0.46992
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.23000   10.19000   0.04000    0.39254
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.26000    9.21000   0.05000    0.54289
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    8.89000    8.86000   0.03000    0.33860
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.35000    9.34000   0.01000    0.10707
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.00000    8.96000   0.04000    0.44643
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.29000    9.25000   0.04000    0.43243
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.48390   10.47430   0.00960    0.09165
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.14040   10.11740   0.02300    0.22733
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     11.98280   11.95860   0.02420    0.20236
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                        9.98200    9.98200   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.16200    7.15560   0.00640    0.08944
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.71150    7.69400   0.01750    0.22745
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      7.82730    7.81150   0.01580    0.20227
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.85730    6.85720   0.00010    0.00146
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.50010    8.48300   0.01710    0.20158
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.81070    8.80280   0.00790    0.08974
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.01720    8.99670   0.02050    0.22786
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.86000    8.84210   0.01790    0.20244
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.23000   11.22000   0.01000    0.08913
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     10.88000   10.83000   0.05000    0.46168
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.57000   10.53000   0.04000    0.37987
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.08000   10.04000   0.04000    0.39841
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                    9.83000    9.79000   0.04000    0.40858
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.90530    9.89970   0.00560    0.05657
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.71320    9.73720  -0.02400   -0.24648
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.60750    9.59830   0.00920    0.09585
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.66890    9.66340   0.00550    0.05692
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.36000   13.17000   0.19000    1.44267
瀚亞印度基金-美元                                                  12.58000   12.36000   0.22000    1.77994
瀚亞印度基金-新台幣                                                27.94000   27.47000   0.47000    1.71096
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.03000    9.98000   0.05000    0.50100
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.09000   10.03000   0.06000    0.59821
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                               10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                 10.03000    9.98000   0.05000    0.50100
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               10.09000   10.03000   0.06000    0.59821
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                               10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                 10.03000    9.98000   0.05000    0.50100
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               10.09000   10.04000   0.05000    0.49801
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                  9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.44000    9.52000  -0.08000   -0.84034
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.51000    9.48000   0.03000    0.31646
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                  9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                  9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      12.03000   11.89000   0.14000    1.17746
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.90000    9.78000   0.12000    1.22699
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         10.99000   10.88000   0.11000    1.01103
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                            9.84000    9.71000   0.13000    1.33883
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         13.89000   13.70000   0.19000    1.38686
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.59000    8.50000   0.09000    1.05882
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            8.35000    8.23000   0.12000    1.45808
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.38000    8.27000   0.11000    1.33011
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.21000   11.08000   0.13000    1.17329
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.52600   11.47360   0.05240    0.45670
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.19340   13.25670  -0.06330   -0.47749
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.51680   10.44250   0.07430    0.71152
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.31750   10.24780   0.06970    0.68015
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.52230   11.46710   0.05520    0.48138
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.71350    8.67310   0.04040    0.46581
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.44060    9.47060  -0.03000   -0.31677
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.62110    8.56020   0.06090    0.71143
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.44510    8.38810   0.05700    0.67953
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          8.81520    8.77340   0.04180    0.47644
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       13.91560   13.87970   0.03590    0.25865
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.32160   10.32580  -0.00420   -0.04067
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.13000   10.10010   0.02990    0.29604
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       11.99840   11.96740   0.03100    0.25904
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.44000   18.20000   0.24000    1.31868
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.58150   13.58140   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                                 24.78000   24.51000   0.27000    1.10159
瀚亞高科技基金                                                     53.93000   53.26000   0.67000    1.25798
瀚亞理財通基金                                                     25.29000   25.15000   0.14000    0.55666
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.31000    9.24000   0.07000    0.75758
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.67000    8.63000   0.04000    0.46350
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.39000    8.33000   0.06000    0.72029
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.58000    8.51000   0.07000    0.82256
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.62000    8.58000   0.04000    0.46620
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.43000    8.37000   0.06000    0.71685
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.59000    8.52000   0.07000    0.82160
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.16000    9.15000   0.01000    0.10929
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.36000    9.35000   0.01000    0.10695
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.72000    8.74000  -0.02000   -0.22883
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.44000    8.42000   0.02000    0.23753
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.62000    8.61000   0.01000    0.11614
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.51000    9.50000   0.01000    0.10526
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.71000    8.72000  -0.01000   -0.11468
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.55000    8.54000   0.01000    0.11710
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.70000    8.69000   0.01000    0.11507
瀚亞菁華基金                                                       20.40000   20.17000   0.23000    1.14031
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.00680   12.98770   0.01910    0.14706
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       8.95580    8.94270   0.01310    0.14649
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.11340   10.10120   0.01220    0.12078
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.62020   10.70980  -0.08960   -0.83662
瀚亞新興豐收基金A-美元                                              9.94230    9.89650   0.04580    0.46279
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.40750    9.36810   0.03940    0.42058
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.69200    9.66960   0.02240    0.23165
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            7.87330    7.86380   0.00950    0.12081
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.80660    7.87250  -0.06590   -0.83709
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.38660    8.34800   0.03860    0.46239
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            7.82810    7.79520   0.03290    0.42205
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.49230    7.47500   0.01730    0.23144
瀚亞電通網基金                                                     13.66000   13.51000   0.15000    1.11029
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.31800   13.31390   0.00410    0.03079
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.14530   10.17430  -0.02900   -0.28503
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.46420    9.45890   0.00530    0.05603
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.07890   11.07550   0.00340    0.03070
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.38000   10.29000   0.09000    0.87464
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