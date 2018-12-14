盤前財經大事搶先讀2018年12月14日

今日操盤前瞻

法說會：卜蜂、上曜、東華、德英、台硝

股臨會：牧德、其陽

減資暫停交易：倚強、點晶

郭董買超激勵 鴻海外資連 2 買共逾 2.5 萬張 市值重返兆元大關

鴻海 (2317-TW) 在郭台銘加碼自家股表後，外資也跟進回補，今日大買 1.5 萬張，連續 2 天買超，合計共逾 2.5 萬張，在外資加持下，昨日鴻海股價上漲 2.5%，以 73 元作收，市值同步回升至 1.01 兆元，重返兆元大關。閱讀全文...

〈大同集團重整潮〉兩家子公司連爆財務危機 銀行團要求速提重整與償債計畫

大同集團旗下華映 (2475-TW) 與綠能 (3519-TW) 昨 (13) 日晚間接連傳出財務危機，其中銀行團對華映曝險金額高達 127 億元，銀行團目前正在了解狀況，將盡速要求華映提出財務償債與重整計畫，但據了解，華映聯貸都有廠房與機械作為擔保品，銀行團應有機會回收部分債權。閱讀全文...

〈華碩組織調整〉業務重整一次提列 62 億元費用 單季將轉虧

華碩 (2357-TW) 今天召開重大訊息說明會，財務長吳長榮指出，華碩第 4 季原先就面臨一些壓力，現在業務新舊重整等一次提列 62 億元費用，加上業外轉投資損失，單季恐再陷虧損，預估影響 EPS 約 8.3 元。閱讀全文...

〈中國禁售部分 i 鳳〉iPhone XS/XR 也難逃禁售？高通狂削蘋果再出招

《金融時報》週四 (13 日) 報導，高通狂削蘋果再出招，欲打盡所有蘋果手機在陸銷售。在高通贏得 iPhone 禁售令勝訴之後，高通與蘋果的摩擦再升級，該公司宣稱已向中國法院提交訴訟，希望禁售蘋果今年發布的三款新 iPhone 手機 ：iPhone XS /XS Max 和 iPhone XR。閱讀全文...

進口商忙囤貨 高盛：中美不太可能 3 月前達成貿易協議

高盛經濟學家認為，中美貿易談判恐怕難以趕在 3 月 1 日關稅調漲前達成協議，進口商將急忙在 1 月和 2 月關稅尚未調漲前大量囤貨。中國已同意移除對美國進口車的新汽車關稅，也正履行採購更多美國黃豆的承諾，6 個月來首次訂單達到 113 萬噸。閱讀全文...