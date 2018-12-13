〈大同集團重整潮〉兩家子公司連爆財務危機 銀行團要求速提重整與償債計畫

大同集團旗下華映 (2475-TW) 與綠能 (3519-TW) 今 (13) 日晚間接連傳出財務危機，其中銀行團對華映曝險金額高達 127 億元，銀行團目前正在了解狀況，將盡速要求華映提出財務償債與重整計畫，但據了解，華映聯貸都有廠房與機械作為擔保品，銀行團應有機會回收部分債權。

華映曾在 2010 年由台灣銀行統籌主辦，與 20 家銀行簽定 5 年期 228 億元聯貸案，據了解，貸款到期後為償還負債，華映再與銀行團簽訂「借新還舊」聯貸案，且皆以廠房與機械設備作為擔保品。

台銀表示，目前初步了解，華映的聯貸案一直是借新還舊，將盡速要求華映說明公司與財務重整計畫。

華映與綠能今天晚間先後宣布債權與財務重整，華映晚間公告，大陸子公司要求償債並遭香港銀行抽銀根，造成台灣華映資金營運缺口擴大，因而宣布債權重整，由於事發突然，讓銀行團十分意外，目前正在清查華映與綠能的曝險金額，預料近期將開會，要求華映提出財務重整計畫，確保債權。

據了解，華映雖有設定機械與廠房作為擔保品，但主要都以機械設備為主，按照過去經驗，因此拍賣機械設備也無法回收全部債權，部分曝險金額列入逾放比、甚至轉銷呆帳，至於列為逾放與轉銷呆帳金額多寡，還須進一步確認。