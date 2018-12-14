進口商忙囤貨 高盛：中美不太可能3月前達成貿易協議

高盛經濟學家認為，中美貿易談判恐怕難以趕在 3 月 1 日關稅調漲前達成協議，進口商將急忙在 1 月和 2 月關稅尚未調漲前大量囤貨。

中美在 G20 後同意休兵 90 日至 3 月 1 日才調高關稅，爭取中美間的談判時間。中國已同意移除對美國進口車的新汽車關稅，也正履行採購更多美國黃豆的承諾，6 個月來首次訂單達到 113 萬噸。

但高盛經濟學家認為，中美雙方必須在 3 月 1 日最後期限前公布更多進展，才能再繼續推遲關稅調漲行動。「我們認為可能性很貼近，但進一步推遲關稅行動失敗的可能性略高一點。」

高盛指出，國際貿易數據反映出，進口商趕在關稅調漲前預先囤貨，接著關稅調漲後進貨量大幅下降。

這樣的結果是美國貿易赤字擴大。經濟學家稱，「出口量下降，加上進口量溫和增加，這讓美國對中國的貿易赤字 10 月登上史上高點。」

按年率基礎，美國自中國進口的貨品約下降 50 億美元，出口則下降約 150 億美元，係因美國黃豆出口至中國有一些季節因素影響。

經濟學家指出，少數幾個大類別的進出口量變化較大，其中也包括黃豆。全年黃豆對中國的出口量約 60% 在第四季進行，其中單就 10 月就佔了 25%。

美國出口至中國的黃豆量在關稅拉高後大幅下降

「若不計入黃豆，那麼美國對中國的出口量經季調後，只有溫和下降。」

進口方面也一樣，美國進口商趕在第二輪關稅調漲前，趕緊採購電子電路和記憶體零件，待關稅啟動後，進口量就大幅下降。

倘若 3 月 1 日無法達成協議，美國針對 2000 億美元的中國貨品進口關稅將自目前的 10% 調升至 25%。