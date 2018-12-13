郭董買超激勵 鴻海外資連2買共逾2.5萬張 市值重返兆元大關

鴻海 (2317-TW) 在郭台銘加碼自家股表後，外資也跟進回補，今日大買 1.5 萬張，連續 2 天買超，合計共逾 2.5 萬張，在外資加持下，今日鴻海股價上漲 2.5%，以 73 元作收，市值同步回升至 1.01 兆元，重返兆元大關。

郭台銘對鴻海的持股 11 月來到 132 萬 4498 張，相較 10 月的 129 萬 7478 張，共增加逾 2.7 萬張，持股比重也增加 0.2 個百分點，上升至 9.55%。

消息一出後，外資也同步回頭，12 日買超 1 萬張，今日更大買 1.5 萬張，也推升鴻海進 2 日股價上漲逾 6%，除了重返 70 元外，市值也收復兆元大關。

鴻海 11 月無懼 iPhone XR 銷售不佳、蘋果砍單消息影響，單月營收 6014.41 億元，繳出歷年同期新高、單月歷史次高的成績、月增 1.99%、年增 5.59%，但外資認為主要是 iPhone XS 系列以及舊款 iPhone7、8 貢獻，12 月營收動能恐放緩。

雖然外資看淡接下來的營運表現，不過郭台銘日前受訪時指出，對接下來營運有信心，到明年 1 月以前業績都很好，累計鴻海前 11 月營收 4.68 兆元，續創歷年同期新高，年增 16%。

法人認為，目前美中貿易戰情勢不明朗，蘋果 iPhone 銷售動能等大環境利空因素干擾下，郭台銘大手筆買進自家股票，雖展現對營運的信心，但是否代表鴻海低點已到，投資價值浮現，均得觀察。