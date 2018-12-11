德銀：臉書估值極具吸引力 為大型網路公司中首選

德意志銀行 (Deutsche Bank) 的分析師週一在給客戶的報告中指出，社群媒體巨擘臉書 (FB-US) 股價估值「極具吸引力」，為投資大型網路公司的首選，並維持對臉書的「買入」評級。

另一方面，臉書於 7 日宣布，庫藏股計畫將增加 90 億美元，上述兩項因素，在週一 (10 日) 推升該公司股價上揚 3.22%，收於每股 141.85 美元，德意志銀行給予臉書的目標價格為 195 美元。

臉書股價日線走勢圖

德意志銀行的分析師 Lloyd Walmsley 重申對臉書的買入建議，他在報告中寫道，「在大型網路公司中，我們持續認為臉書具有最佳的風險與回報比率，因為臉書的核心互動產品發展將趨於穩定，限時動態功能 (Stories) 有望開始帶來營收，2019 年中期時，增長具有重新加速的潛力。」

此外，Walmsley 認為，臉書近期一系列負面消息所帶來的傷害將逐漸消退，該公司股價從 7 月近期高點暴跌 37%，使目前估值具吸引力，因此建議買入該股。

在過去兩年中，臉書面臨一系列的負面新聞，如用戶數據外洩，使用者擔憂隱私權問題，呼籲監管機構提升對隱私權的監管力道，同一時間，投資者開始質疑管理階層的危機處理能力，導致股價重挫，以今年來看，臉書的股價跌入熊市，跌幅達 22%。

臉書向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的回購庫藏股計畫，顯示管理階層捍衛股價的決心，在提交文件中，臉書指出，該公司董事會在週四 (6 日) 批准了新版庫藏股回購計畫，預期將增加 90 億美元的庫藏股回購。