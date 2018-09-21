Adobe確認47.5億美元併購Marketo 強化數位行銷

Adobe(ADBE-US) 週四 (20 日) 宣布，以 47.5 億美元的價格，從 Vista Equity Partners 手中收購行銷軟體公司 Marketo，強化數位雲端銷售業務。市場預計，這次併購可能會對 HubSpot(HUBS-US)、Oracle(ORCL-US)、SAP 和 Salesforce(CRM-US) 等其他競爭對手產生影響。

Marketo 成立於 2006 年，並於 2013 年上市，但兩年前被私募股權公司 Vista Equity Partners Management LLC 以 18 億美元的價格私有化。

Marketo 2017 年營收約 3.21 億美元，手上客戶包括 Canon、Charles Schwab、Eventbrite、GE、微軟和現代 i 等。

Adobe 發布聲明表示，Marketo 執行長 Steve Lucas 將續領導 Adobe 數位體驗部門，並將加入 Adobe 的高層領導團隊。

Adobe 股票在過去一年中上漲了 78%。 Adobe 的大部分營收來自數位媒體業務，其中包括 Creative Cloud 軟體。行銷軟體包含在公司的數位體驗業務中，這部分最近 1 季的營收為 6.14 億美元，年增 21%。

Adobe 在聲明中指出，將 Marketo 的參與平台添加到 Adobe，將使 Adobe 能夠提供無與倫比的解​​決方案，為客戶提供變革性的體驗。

Adobe 執行長 Shantanu Narayen 在宣布交易後的分析師電話會議上表示，兩家公司有很多共同客戶，他們都希望這種整合。

交易預計將在 Adobe 2018 財年第四季度完成，但需要獲得監管部門批准。在交易完成之前，兩家公司將繼續獨立運營。