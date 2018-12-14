貴金屬盤後─美元走強 黃金收低2.60美元 鈀金自收盤記錄高點回檔

黃金期貨週四收低，美元走強使得黃金擴大本週跌幅。鈀金則自昨日所創收盤新高點回檔。

2 月黃金下跌 2.60 美元，或 0.2%，收於每盎司 1247.40 美元。本週以來，黃金下跌 0.4%。3 月白銀收於每盎司 14.855 美元，上漲近 0.5 美分。

3 月鈀金下跌 3.80 美元，或 0.3%，收於每盎司 1190.70 美元，昨日則創新收盤高點至每盎司 1194.50 美元。

1 月白金下跌 9.60 美元，或 1.2%，至每盎司 797.50 美元。

報導指出，中國將降低美國汽車進口關稅，由 40% 降低至 15%。鈀金因而獲得支撑。鈀金用於汽車觸媒轉換器，有助降低排氣量。

分析師說，展望全球汽車關稅降低，引發白金與鈀金昨日大漲，鈀金並創新高點。

但鈀金與白金價差擴大到 393 美元，引發傳言汽車觸媒轉換器將由鈀金改為白金。然而，幾週前，一位汽車廠發言人表示，轉換非立即可以實施。

自本週初以來，流入 ETT 基金的黃金近 16 噸，亦支撑了黃金上揚。但英國首相梅伊週三通過不信任案投票，則削弱了黃金的避險需求。

週四黃金期貨收盤時，美元指數上漲。本週以來，美元指數上漲約 0.6%。

3 月銅下跌 0.1% 至每磅 2.767 美元。