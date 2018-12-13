貴金屬盤後─CPI數據符合預期 美元下滑 黃金收高2.80美元

黃金期貨週三收高，為三個交易日來，首度上漲。數據顯示美國 11 月通貨膨脹持平，符合預期，美元因而下滑，支撑了黃金走高。

2 月黃金上漲 2.80 美元，或 0.2%，收於每盎司 1250 美元。3 月白銀上漲 22.3 美分，或 1.5%，至每盎司 14.851 美元。

美國今日公布 11 月消費者信心指數 (CPI) 持平，符合預估。扣除食品與能源，11 月核心 CPI 上升 0.2%，亦符合預估。

預期聯準會 (Fed) 明年升息將不如預期積極，美元指數下跌 0.4%，支撑了黃金上揚。英國首相梅伊週三將面臨不信任投票，英鎊走強，亦使得美元受到壓力。美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更具有吸引力，價格因而上漲。

週二，美元則上漲，黃金因而下跌。

分析師說，儘管連二天下跌，黃金仍守於 1240 美元之上。過去二個交易日，雖然美元上漲，黃金仍守於 1235 美元之上，對黃金屬利多。

股市與其他金融市場動盪，亦有助增加黃金的避險買盤。

分析師說，長期而言，美國經濟展望的擔憂，當能支撑黃金市場。預期 2019 下半年與 2020 年，黃金當能上漲，並突破每盎司 1400 美元。

美國債券殖利率反轉，顯示經濟可能衰退，投資人可能轉向黃金，尋求避險。

其他金屬交易方面，1 月白金上漲 2.8% 至每盎司 807.10 美元。3 月鈀金上漲 1.5%，收於每盎司 1194.50 美元，創新收盤高點。

3 月銅上漲 0.1% 至每磅 2.77 美元。