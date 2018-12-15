貴金屬盤後─避險買盤拉抬美元 黃金收低6美元

中國大陸公布經濟數據較預期疲弱，撼動了全球投資人，但並未能拉抬黃金，美元走強，使得黃金受到壓力。

分析師說，美國公布 11 月零售銷售數據較預期強勁，10 月零售銷售數據往上修正，黃金因而下跌。

美元上漲，亦為黃金增添了壓力。歐洲公布經濟數據疲弱，中美關稅對中國經濟造成了衝擊，美元因而獲得避險買盤，價位走強。

2 月黃金下跌 6 美元，或 0.5%，收於每盎司 1241.40 美元，本週下跌 0.9%。

3 月白銀下跌 21.8 美分，或 1.5%，至每盎司 14.637 美元，本週收低約 0.4%。

中國 11 月工業生產年率上升 5.4%，較預期疲弱，10 月為上升 5.9%。11 月零售銷售年率上升 8.1%，亦低於預期，10 月為上升 8.6%。

中國經濟數據疲弱，使得美元兌主要外幣走強。分析師說，黃金週五下跌，突顯短期展望仍受到美元走勢的影響。

黃金期貨收盤時，追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數上漲 0.4%。美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。

其他金屬交易方面，3 月鈀金下跌 19.10 美元，或 1.6%，至每盎司 1171.60 美元，本週收高不及 0.1%。1 月白金下跌 12.20 美元，或 1.5%，至每盎司 785.30 美元，本週下跌近 0.7%。

3 月銅下跌約 0.5 美分，或 0.2%，至每磅 2.763 美元，本週上漲 0.1%。