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「閃橙」訊號釋出 PIMCO：2019經濟衰退風險提高

圖：AFP
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《彭博社》報導，太平洋投資管理公司 (Pacific Investment Management Co.) 週四 (13 日) 表示，隨著近 10 年的經濟擴張週期逐漸老化，美國經濟成長趨緩，將提高 2019 年出現衰退的風險。

太平洋投資管理公司 (Pimco) 經濟學家 Joachim Fels 和全球固定收益首席投資長 Andrew Balls 週四 (13 日) 發布展望報告中寫道：「美國經濟在未來 12 個月陷入衰退的可能性已上升至 30% 左右，但即便如此，閃橙訊號出現，而非閃爍紅色 (警戒訊號)。」

經濟學家和投資組合經理本月在一個論壇，研討未來 6 至 12 個月投資的問題。太平洋投資管理公司 (Pimco) 首席投資長 Dan Ivascyn 週四提出警示稱，明年將和今年一樣處境艱難。

太平洋投資管理公司未來展望內容如下：:

  • 美國經濟成長將在 2019 年下半年放緩至不足 2%，與其他已開發國家經濟相同
  • 聯準會很可能在 2019 年上半年暫停升息，但隨著繼續減持資產負債表，貨幣緊縮政策將持續下去
  • 投資者應該囤積低風險、流動性強的資產，以抵禦波動性上升和信貸利差擴大，為未來的機會節約現金
  • 英國金融類股是機會，由於擔心英國無協議脫歐導致混亂局面，股價已跌落。
  • 美國非機構抵押貸款支持證券是投資級公司信貸的一種防禦性選擇。不動產抵押貸款證券也提供具吸引力的收入。

Ivascyn 稱：「過去幾個月讓我們瞭解了經濟和市場在 2019 年將面臨的風險類型。至少如今年所見，預計市場將持續波動，金融市場的所有領域皆如此。」

Ivascyn 認為：「2019 年新興市場將出現一些具吸引力的機會，隨著市場恐懼降低、利差收斂、價格上漲。我們仍活躍在新興市場中。」

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