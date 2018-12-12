大多經濟學家不預期經濟衰退 經濟衰退恐為期不遠

芝加哥 Fed 銀行於 11 月舉辦了第 32 屆經濟展望論壇，在論壇的第一天，150 位經濟學家齊聚一堂。當被問到有多少人預期 2019 年會出現經濟衰退，僅有二人舉手。

其實，經濟學家是最無法預測經濟衰退即將來到的人。一旦他們得知經濟衰退，則衰退可能已接近尾聲了。

前哈佛大學學者道格拉斯 (Hernan Douglas) 曾說：「當情況看來不佳，金融市場並不會崩跌，而且剛好相反。在經濟下滑開始之前，總體經濟總是看來良好。所以在經濟開始大幅滑落之前，大多經濟學家總是宣稱經濟健康良好。儘管失誤連連，經濟學家依舊檢視相同的經濟基本面，找尋未來的線索。」

其實，市場是由多數人的情緒所推動。當多數人情緒改變時，最立即的影響便是投資人對股票的買與賣。所以每個人都了解，股市是經濟的領先指標。

然而，基本面會遠遠落後股市的反應。市場情緒的改變，要花很長的時間，才會轉換成數據，反應到經濟學家的報告之中。往往，當他們了解經濟衰退時，衰退已近結束。

這說明了為何經濟學家總是最後預測到經濟下滑。他們對股市跌勢的預測，亦復如此。更糟的是，道格接斯指出，他們總是在高點最為看漲，在低點最為看空。

所以，150 位經濟學家中，僅有二位預測經濟衰退將會來到，投資人必須格外謹慎。