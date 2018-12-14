美股盤中─道瓊上漲逾200點 華爾街消化中美貿易發展

美國股市週四中場上漲，道瓊一度上漲逾 200 點，投資人消化中美貿易戰的最新發展。華爾街本週走勢震盪。

台北時間 00:37

道瓊工業平均指數上漲 82.62 點或 0.34% 至 24609.89。

Nasdaq 指數下跌 13.72 點或 0.19% 至 7084.60。

S&P 500 指數上漲 0.83 點或 0.04% 至 2651.90。

分析師說，消息面相當良好。股市方向似乎正確。GE 股價大幅反彈，英國首相梅伊通過了不信任投票，歐洲央行表示將把到期的債券資金再行投入，均改善了華爾街的氣氛。但在關稅問題未解決前，股市恐難大幅上漲。

週三，路透社報導，中國國營企業購買至少 50 萬噸美國黃豆。這是逾六個月來，中國首度大舉採購美國黃豆。

川普總統說，如果有助改善中美貿易關係，他將干預華為財務長孟晚舟的司法案件。孟晚舟於本月稍早遭到逮捕，此一案件可能影響中美貿易談判。

週三，美國股市收高，華盛頓與北京的貿易談判預期有所進展，為股市利多。

貿易談判的不確定性，使得股市近來大幅波動。華爾街評估貿易衝突對企業獲利與全球經濟造成的衝擊。主要指數近來下跌到了回檔修正領域，即自今年初所創歷史高點下跌 10%。

美國股市最近更是大幅波動，過去八個交易日，道瓊有五天波動幅度至少達 570 點。

分析師說，股市近來看空的氣氛增加，可能顯示短期底部已至。10 月 2 日，股市出現賣出訊號，現在他已將部份資金再度投入股市。

奇異電器 (GE) 股價上漲逾 10%。摩根大通分析師調高 GE 股票評級，帶來利多。