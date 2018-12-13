離岸風電資金需求逾6100億元 明年新增兩大融資管道化解

離岸風電融資需求大增，未來 5 年，離岸風電所須融資資金恐超過新台幣 6100 億元，金管會主委顧立雄今 (13) 日表示，明年起包括新台幣計價國際板債券、公共綠能建設資產證券化商品「可私募轉公募」，這兩項都是新增的融資管道。市場多預期第一檔台幣計價的國際板綠債預計將由沃旭搶頭香。

根據政府綠能科技方案目標，2025 年再生能源發電占比將達 20%，其中預計風電累計設置容量達 4.2GW(10 億瓦)，其中包括陸域 1.2GW、離岸 3GW，以及太陽光電累計設置容量達 20GW(包括地面型系統 17GW、屋頂型系統 3GW)。依據經濟部能源局估計，為達到前述目標，離岸風電需要新台幣 6100 億元資金投入。

面對離岸風電的融資需求，顧立雄表示，目前離岸風電的資金管道包括：直接投資、銀行融資，而金管會下周將通過法規修正，明年開放離岸風電綠能資產證券化商品「可私募轉公募」。私募方式發行的產品僅限定壽險業等特定法人機構投資，但若轉為公募，因為透過「證券化」方式發行受益信託，除了法人投資，還可開放民間資金投資。

此外，顧立雄還表示，明年將放寬外商來台發行新台幣計價債券規定，且不限制在紐約等 14 個交易所掛牌企業才能發國際債，主要因為離岸風電開發商很多是北歐廠商，不一定在認可的 14 個交易所掛牌，但幾乎都有國際證券管理機構組織 (IOSCO) 認可，因此予以放寬後，離岸風電商就可以來台發行國際板債券。