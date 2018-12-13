〈大同集團重整潮〉面板市況不佳 華映無力還債 聲請重整及緊急處分

大同集團旗下面板廠華映 (2475-TW) 近來受面板市況不佳影響，營運遇逆風，現在更因無力償還債務，面臨財務危機，公司今 (13) 日召開重訊宣布，將依公司法相關規定決議向法院聲請重整及緊急處分，以防止債權人進行假處分的扣押動作。

華映財務長黃世昌表示，公司與 100% 持股的子公司華映百慕達公司，均發生債務無法清償情事，往來銀行有權宣布華映違約，到期借款須立即償還，加劇營運資金缺口，全體債權人將加快催討債務，導致營運資金不足，面臨被迫停產、暫停營運、甚至停業危機。

面板業競爭激烈，華映經多次減資後再度面臨財務危機，華映今日舉行重大訊息說明，財務長黃世昌表示，將依公司法相關規定決議向法院聲請重整及緊急處分，以防止債權人進行假處分的扣押動作。

黃世昌進一步指出，經評估後，認為仍有改變營運模式，重建更生的可能性，因此依公司法相關規定決議，向法院聲請重整及緊急處分，以防止債權人進行假處分的扣押動作。

黃世昌表示，到 11 月為止，銀行負債金額為 127 億元，其中台灣銀行與京城銀行為主要 2 大債權銀行。

根據華映 9 月個體財報自結數，負債總額為 348 億元，為保障員工薪資及公司必要營運費用之支付，公司董事會通過與葉大殷律師簽訂二紙信託契約，信託總金額各以 6 億元為上限。

面板產業近年市況不佳，華映今年前 3 季營收 204.26 億元，年減 22.1%，稅後淨損 60.37 億元，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.93 元，累計前 11 月營收 230.8 億元，年減 28%。