保誠人壽「智能健康模組」 用AI大數據幫你算罹癌風險

癌症堪稱國人奪命殺手，在預防勝於治療觀念下，如能早點掌握罹病風險，將有助於降低罹癌風險。保誠人壽與台北醫學大學大數據研究中心合作，推出「智能健康模組」，從血型、年齡、家族病史、飲食生活習慣分析個人在 10 年內罹癌的風險程度，協助國人掌握健康狀況。

保誠人壽的「智能健康模組」主要分為兩大模組，第一模組透過血型、生日、居住地、年齡… 等基本資料，以評估個人可能罹患國人常見的慢性病（如：心臟病、高血壓、糖尿病）之風險程度，並提供參考專業醫師意見之飲食、運動、生活習慣等全方位健康管理建議。

第二模組則從家族病史、個人病史、生活習慣、及飲食等資訊切入，透過大數據資料庫的統計運算比對，推估個人 10 年內的罹癌風險程度，並提出癌症常出現的主要症狀、進一步的檢查項目及生活飲食建議於結果中，以人性互動且容易理解的方式，讓民眾掌握自身健康狀況。

保誠人壽表示，「智能健康模組」是由台北醫學大學大數據研究中心結合多種醫療資料庫，及醫學文獻資料、健檢資料所建立的健康風險測驗分析模組，使用者只需要輸入簡單的生活習慣及健康狀況，即可了解其罹患慢性病與癌症的風險程度。

根據《美國醫學協會雜誌》(Journal of American Medical Informatics Association) 研究，至少有 55 種疾病和患者的出生月份有關；此外，各國醫學研究亦證實，個人的血型與疾病有密不可分的關聯性。

保誠人壽總經理王慰慈表示，目前保險同業對於大數據應用多半聚焦在理賠機制的建立，「智能健康模組」則以「預防勝於治療」為出發點，與台北醫學大學大數據研究中心的合作，藉由 AI 與保險的整合應用，喚醒民眾對健康的重視。

台北醫學大學管理學院院長暨大數據研究中心主任謝邦昌說，許多慢性病及癌症，都可以透過飲食、運動及生活習慣的改善，降低其發生率，而大數據的前瞻應用結合產業合作，得以將學術研究成果延伸應用至一般民眾，提升國人對健康意識的重視。

