大數據分析旅平險 各星座購買習慣大不同

富邦產險針對 2017 年逾 50 萬件旅平險投保保戶進行大數據分析，發現 12 星座的不同個性，皆反映在旅遊地點、旅平險保額及投保方式的選擇上，像是購買最多旅平險的天秤座愛好至日本旅遊、射手座多選擇高額保險，而網路投保比例最高的則為摩羯座。富邦產險強調，星座分析僅供參考，無論是什麼星座、性別及年齡層，都應審慎規劃保險，轉移可能的旅遊風險。

星座偏好旅遊國家分析：巨蟹座最愛國內旅遊 天秤座偏好去日本

富邦產險根據分析資料說明，國人的旅遊目的地以國內最多，海外前三名則為日本、中國大陸及韓國，進一步分析國內旅遊比例最高的星座為巨蟹座，可能與巨蟹座顧家的特性有關，讓巨蟹座喜歡經常帶家人在國內旅遊，第二、三名則是獅子座及天蠍座。

而海外部分，國人最愛去的日本，旅遊星座比例最高的為天秤座、處女座及天蠍座；中國大陸旅遊星座排名前三名為處女座、天蠍座、巨蟹座與雙子座；韓國星座排名前三名則為天蠍座、天秤座及處女座。

星座偏好旅平險保額分析：射手座偏向投保 800 萬以上保額 獅子座傾向投保 300 萬以下保額

不同的星座針對保額的偏好也大不相同，旅平險保險金額從 200 萬~ 1000 萬都有，依客戶不同的需求可選擇不同的保險金額。

富邦產險分析發現，偏好投保 800~1000 萬高保額的前兩名分別為射手座與摩羯座，顯示射手座外表樂觀開朗，對於風險管理卻是絲毫不馬虎；投保級距 400~700 萬保額的前兩名則為雙魚座與牡羊座；傾向投保 300 萬以下的旅平險的前兩名則為獅子座及巨蟹座。

星座偏好網路投保分析：摩羯座網路投保比例最高

從大數據分析也可觀察不同星座對於投保通路的喜好，富邦產險分析發現，摩羯座的客戶透過網路自行投保旅平險的比例最高，推論是因為摩羯座個性較為獨立，凡事不喜歡麻煩別人，這樣的個性也反應在投保方式上，每 4~5 個摩羯座就有 1 個選擇網路投保，第二名是天秤座，第三名則是射手座。



以投保總件數來說，天秤座購買保單數量最多，可能與天秤座喜愛和朋友在一起及參加活動的特性相吻合，同時也較為注重風險規劃；處女座和雙子座則分據第二名與第三名。

富邦產險補充說明，旅平險的價格不高，卻能買到很高額的保障，再加上旅遊不便險即可涵蓋因行程延遲產生的飲食及住宿費用。在投保時輸入班機號碼並同意使用班機延誤險快捷理賠服務，即可收到申請理賠的主動通知，使用度非常高。無論是哪個星座的客戶，建議出門旅遊都要投保旅平險及旅遊不便險，保障整趟旅程無憂無慮。