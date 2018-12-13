提早規劃「四帳戶」  迎接零負擔的樂退人生

醫療水準與生活品質的提升，國人平均壽命再創新高達 80.4 歲，因應橘色晚年所帶來的需求，富邦人壽提出養老、醫療、長照、責任「四帳戶」概念，提供民眾檢視是否已做好完整的退休規劃，迎接無後顧之憂的樂退人生。

根據富邦人壽「國人健康生活型態大調查」顯示，國人每月醫療支出平均為 1,443 元，但隨著年齡漸增，醫療與長期照護保障也迫在眉睫，51 歲以上的熟齡族群每月醫療支出明顯高於整體平均，未退休者為 1,767 元、退休者為 1,614 元。

若想在退休後仍保有穩定的現金流，彈性因應各種生活所需，富邦人壽總經理陳俊伴建議，可以選擇「利率變動型養老險」，可以靈活反應市場利率，有機會享有增值回饋分享機制。而依不同的年齡階段，有不同的優先順序，陳俊伴也針對對 40、50、60 歲族群，分別給予保單規劃建議。

40 歲以上壯志青年族，身兼多項任務，因此醫療保障的保單不可少，除了趁年輕積極理財強化「責任帳戶」，更應該檢視「醫療帳戶」是否足夠轉嫁突如其來的醫療費負擔，避免家庭陷入經濟困境。

50 歲以上熟齡族，必須將「長照帳戶」視為首要規劃，藉此轉嫁長期照護時所需的照護金，並利用分期給付的特色，讓長期照護更有靠山，補足歲月所帶來的保障需求，為自身的銀髮時代提早作準備。

60 歲以上屆退族，除了定期領退休金，若能豐富手上的「養老帳戶」創造源源不絕的現金流，便能享有財務自主的退休生活，可透過利率變動型還本終身險年年還本的特色達到目的。

以「富邦人壽金好鑽利率變動型增額還本終身保險」為例，除了享有生存保險金創造穩定的現金流，還有機會享有增值回饋分享金，靈活反映市場利率，提高所得替代率，具備退休金累積特色，提供高資產族累計最高保額達 4,000 萬元，可兼具保障與資產累積的保險理財規畫。

此外，以老有所終為目標的「長照帳戶」，也是 60 歲以上民眾必須盤整的重點帳戶，唯有握有足夠的照護資源，才能愜意的安享晚年。