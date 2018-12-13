中航看明年散裝市場有2大利多 惟提防2項不確定因素

散裝航商中航 (2612-TW) 今 (13) 日召開法說會，展望明年，看散裝景氣有 2 大利多，分別是老舊大型礦砂輪可望加速淘汰、且部分船舶因安裝脫硫設備暫離市場，對運價有支撐，但也有留意兩項偏空因素，包括中國煤炭進口量估計僅持平，以及明年新船交付量較今年增加。

中航董事長周慕豪說明，明年散裝可望供需平衡、相對穩定，但也不容太樂觀看待整體市況，主要是因國際經濟不好，散裝間接還是會受到影響，只是沒有像貨櫃船舶受衝擊這麼直接。

整體來看，中航預期明年整體新船交付較今年多，對運費上揚有壓，所幸老舊大型礦砂船可望加速淘汰。另一方面，部分船舶暫時離開市場，以安裝脫硫設備，對運價有支撐的效果。

周慕豪提醒，貿易戰未完全停止前，各地經濟發展和原物料價格的不確定性仍高。

除了散裝船隊的海運運費收入占營收比重約 50%，中航旗下偉聯運輸負責的陸運運輸業務也穩健貢獻營收中，中航說明，即便過去船公司激烈併購，並未因此減少承攬量。

而在船公司規模越來越大、且彼此之間有互換艙位需求下，時常需要短時間內移動數百個甚至數千個貨，中航在此狀況下因具有大型車隊，相較其他同業更具競爭優勢。

中航指出，隨著政府促使老車汰舊換新，目前偉聯已有 49% 的車子是 5 年車齡以內的五期環保車，後續也有計畫性將三期車 (占比 17%) 汰換。

至於旗下中航物流以整櫃業務占比約 57%，且作業量占高雄碼頭作業量比重達 20%。

由於貨櫃車在櫃場內停留的時間長短，是評估貨櫃場管理績效和服務品質的重要指標，除了企業間充分合作，中航也增加夜間時段「以時間換取空間」，並加強預領作業，疏解尖峰負擔。