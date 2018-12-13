繼梅伊之後.. 這位最不受歡迎法國總統也可能面臨「不信任投票」

法國「黃背心」運動造成一連串社會騷動與嚴重經濟損失，在經歷多次抗議與暴力場面後，法國共和黨、社會黨等左翼代表政黨針對馬克宏政府，正式提出不信任動議。

然而馬克宏所領導的中間派在議會中占有 577 席次，在數量具有絕對優勢，因此左翼政黨並沒有足夠的票數來推翻政府。儘管如此，他們仍試圖吸引其他反對黨力量以獲取更多支持。

諮詢公司 Teneo Intelligence 報告指出，因法國本身政治體制較難將總統撤職，反對派能驅逐馬克宏的唯一政治工具，就是憲法的彈劾程序，但目前沒有人考慮。

席捲全國的黃背心運動至今尚未平息，即使法國總統馬克宏上週宣布取消燃油稅上調，並進一步提出每月最低薪資標準上調 100 歐元、加班工資不計稅，以及取消對每月工資不到 2000 歐元退休人士的稅收上調計畫等等舉措，有人認為政府已釋出善意，但也有不少反政府聲音持續發酵，要求馬克宏下台。

綜合外媒報導，據研調機構伊福普 (IFop) 數據顯示，隨著「黃背心」運動推進，馬克宏的 11 月份滿意度降至 23%，與上個月相比下降了 6 個百分點，創下上任以來新低，打平法國前總統奧朗德 (François Hollande) 的紀錄，被視為現代法國歷史上最不受歡迎的總統。

馬克宏政府於當地時間 10 日晚間宣布，法國已進入「經濟緊急狀態」，市場的連鎖反應亦顯示外界對法國財政狀況的極度擔憂。

而受到「黃背心」運動衝擊，法國央行也已宣布將今年第 4 季法國 GDP 增長率從 0.4% 下調至 0.2%。

法國 GDP 季增率 (近三年來表現) 圖片來源：tradingeconomics

本週二，法國 10 年期公債殖利率跳漲 5 個基點至 0.756%。作為衡量法國市場風險情緒重要指標，法國與德國 10 年期國債息差也飆升至 2017 年 5 月以來新高。

此外，德國布倫伯格 (Berenberg) 銀行經濟學家 Kallum Pickering 等人也在週二 (11 日) 發布的報告指出，馬克宏政府最新舉措增加 100 億歐元財政支出，加上此前取消燃油稅的計畫，將導致明年法國財政赤字從當前的 2.8% 上升到 3.4%，法國債務對 GDP 的占比也將升至 100% 以上。