「黃背心」嚴重騷亂後 法國總統馬克宏本周將發表「重要講話」

「黃背心」運動已如滾雪球般愈演愈烈，不僅未能在取消上調燃油稅計劃後停息，更在 12 月 8 日又引發了一場全國性示威，這也讓法國曆史上最年輕的總統更加焦頭爛額。

雖然目前為止，馬克宏基本上都是保持沉默，一直是讓總理 Edouard Philippe 代為出面表態。但法國政府發言人 Benjamin Griveaux 在周日表示，總統將在當地時間 10 日晚 8 時（台北時間 11 日凌晨 3 時）發表全國電視講話，並稱屆時將有重大宣布。

據路透社報導，馬克宏還將在同日上午 10 時（台北時間 10 日下午 17 時）與工會、雇員組織及地區協會舉行會談。

愛麗舍宮方面提到，馬克宏希望「在當下這個危急時刻，能讓所有政治、地區、經濟和社會力量都為了國家而匯聚起來，以便聆聽他們的心聲、他們的建議，目的是動員他們採取行動。」

來自政治盟友的壓力

此前馬克宏為安撫「黃背心」示威者已作出了取消燃油稅上調計劃的決定，但被外界認為做的還不夠且已太晚，如今他的政治盟友都在向其施壓，要求平息騷亂。

財政部長 Bruno Le Maire 含蓄呼籲總統採取措施平息抗議活動。他認為法國已出現了「一場民主危機」，「黃背心」運動中的騷亂對法國經濟來說是一場「災難」，路障對交通造成嚴重破壞，騷亂導致遊客不再訪問巴黎。

外交部長 Jean-Yves Le Drian 也認為總統應該「談談如何實施一項新的社會契約」。

此外，法國《費加羅報》還報導稱，馬克宏曾經的大選對手，極右翼領導人勒龐也趁勢向馬克龍喊話，要求其對「黃背心」表達的「社會疾苦」作出「強有力的回應」。

燃油稅點燃的憤怒

「黃背心」運動的導火線是燃油稅上調而引發民眾憤怒，隨著越來越多的人參與，不同的人群也提出不同的訴求，但也大多聚焦於法國人民的生活現狀，不過他們都指控馬克宏是「富人的總統」，要求他下台。

一名來自法國南部城市圖盧茲附近的「黃背心」抗議者向 CNN 表示，這裡的人們正在挨餓，有些人甚至一個月只能賺取 500 歐元：

「你根本負擔不起生活開支。人們不想就此停止，因為我們希望總統下台。」

而住在巴黎郊區的一名學校清潔工及食堂女工，同時也是 6 個孩子的母親也向英國《獨立報》提到，自己「厭倦了」努力讓自己不面臨金融危機的生活，儘管她避免了騷亂，但仍然受到了警察的暴力鎮壓，並且她已經後悔投票給馬克宏：

「我反對勒龐，所以別無選擇。我原以為馬克宏很年輕，會做些好事，但他只是富人中的一員。現在我不會投票給任何人。」

進入第四周的「黃背心」運動

12 月 8 日，為響應「第四幕行動」（Act 4），「黃背心」參與者們走上街頭，不僅高喊「總統馬克宏下台」，還與警察發生衝突。

他們焚燒汽車、破壞商店和餐廳，警方則以催淚瓦斯、高壓水槍等回敬在香榭麗舍大道上示威的人，同時還出動了 12 輛裝甲車，成為數十年來當局首度為平定群眾示威動用裝甲設備。

法國內政部長 Mon Castaner 表示，本周六共有 12.5 萬人走上街頭封鎖了法國的街道和城鎮，光是在巴黎參與示威的人就超過了 1 萬人。而在法國全境，有 1385 人在抗議活動中被捕，並約有 120 名示威者和近 20 名警員受傷。