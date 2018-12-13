華為財務長獲保釋 危機却越滾越大

華為財務長孟晚舟獲得保釋，然而此一逮捕事件所引發的國際危機，却越滾越大。

川普總統週二的戲劇性演出，讓事情增加了可看性。他表示，如果有助他與中國達成貿易協定，他可能干預美國起訴孟晚舟的案件。

孟晚舟在加拿大遭到逮捕，為中美兩國動盪的關係加入了一項難以預測的新因素。她的案件激起了中國的強烈反彈，也讓全球企業戰戰兢兢，還使得加拿大陷入政治僵局。

在孟晚舟獲得法官保釋後不久，川普接受路透社訪問的影片，隨即播出。川普說：「如果我認為有利於中美兩國的貿易協定，有利於國家安全，我當然會干預。」

川普將孟晚舟案件當成了貿易談判的籌碼，嚴重破壞了他的政府官員所採取的立場，官員認為這件案子純屬法律案件。他的談話也讓中國指控，逮捕孟晚舟根本是出於政治動機。

川普表示他可用孟晚舟事件， 做為與中國進行貿易談判的槓桿，這與他的首席貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 幾天前的說法，大相逕庭。

「這純粹是犯罪的司法案件，」萊特海澤週日接受 CBS 訪問時說。「這件事與我的工作完全無關。」

分析師說，面臨經濟減緩及金融市場下挫，中國領導人急於與美國達成貿易協定，阻止貿易戰造成進一步傷害。

但孟晚舟案件帶來了變數。此一案件已經促使某些中國企業對美國產品進行了抵制。若這位華為財務長被引渡至美國，專家警告，美國與加拿大在中國的企業可能面臨報復。

本週，一位在北京為非營利團體工作的前加拿大外交官遭到拘留，這讓外籍主管緊張不已，擔憂自己或同事也捲入此一以牙還牙的報復行動之中。

Eurasia 集團分析師說：「孟晚舟案件不致讓貿易談判破局，但會讓艱難的過程更加坎坷。」