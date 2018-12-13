【華冠投顧】台股漲幅居主要亞股之末 多頭力衰? 或 另有陽謀?

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日分析大盤在突破月線後即將面臨 11/28 之後連續幾日的帶量Ｋ棒套牢區，賣壓勢必攀升，正常而言多頭要繼續上攻不外乎採取「直接滾量換手」或者「緩步誘空墊高」兩種作價方式，直接滾量為強勢表現，操作上可以較積極的追價，誘空墊高則可能走進二退一模式碎步走高，操作上則不須過度追價，逢回低接即可。

今日大盤在亞股攻高帶動下，進一步挑戰 9850 點的頸線壓力，但盤中預估量僅約 1100 億左右，仍低於十日均量與月均量，成交動能無法達到滾量標準以致重複上演類似昨日的誘空軋空作法（早盤攻頸線壓力不過，一波殺至盤下示弱誘空，之後再藉由空單被軋回補的力量拉高），終場大盤 + 42 點收上 9850 點，OTC 指數 + 0.41%。

本週一 (12/10) 多頭在利空下成功防守重要支撐，昨天進一步攻月線表態，到今天續攻頸線站上，整體的多頭控盤不見絲毫敗筆，但畢竟 11/28 之後連續幾日的帶量Ｋ棒套牢區近在眼前，故在成交量有效放大之前（至少 1250 億），操作上仍不須過度追價，逢回低接即可。

＜強弱勢股＞

今日強勢股以生技族群最整齊，《6523 達爾膚》漲停鎖死，《4728 雙美》創波段新高，另《3176 基亞》、《8436 大江》、《4147 中裕》... 同步大漲。

弱勢股以漲多回檔的 PCB 族群為主，《3037 欣興》、《8046 南電》、《2368 金像電》... 皆有半根停板跌幅，另被動元件族群因龍頭《2327 國巨》遇利空而同步回檔，但二線股跌幅有限。

＜被動元件族群＞

昨日提過「被動元件三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》重新進場的前提是重上月線，因為目前《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》月季線匯集，重上月線等於也是重上季線並且確認月季線黃金交叉的可靠性」、「操作上以二線股為更佳選擇」。

今日龍頭《2327 國巨》遭遇摩根史坦利給予「低於大盤」投資評等之利空衝擊，且目標價低到僅 260 元，造成股價跳水殺破所有均線並拖累整個族群走跌。由於國巨今日放量破上週低點，之後必須重新站上今日高點形成「破底翻」走勢，才有技術面的看好理由，《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》則仍以重上月線作為進場的前提。

比較有趣且值得留意的是，今日被動元件二線股絕大多數呈現回檔低量、守住上揚月線的狀態，對利空的反應不是很激烈，即使三巨頭得以扭轉線形，較佳的選擇還是落在相對強勢的二線股身上。

＜多方口袋名單＞

昨日提過上週最看好的 PCB、網通、生技... 等族群短線都已有不小漲幅，在正乖離沒有經過適度修正前不適合再追，並預告今天將免費分享新一輪剛剛冒出頭來、有機會接棒的強勢股。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。