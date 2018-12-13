【華冠投顧】國際利空逐漸淡化!台股多方機會來了嗎?!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 6147 頎邦、3324 雙鴻、2314 台揚、4994 傳奇、2442 新美齊。

◆台股盤勢分析:

續漲

台北股市早盤小漲 + 10 點開出，在鴻海持續走強的帶動下；加權指數全場在 9850 點附近遊走，終場上漲 + 42 點作收，收在 9858 點，成交量 1122 億。

連續三天的收漲，台北股市離『重返萬點』，又在不遠處了!! 對於目前台股的結構，基本上已經沒有太大分析的空間；美股就是國際股的『老鼠屎』。現在美股『三重底』開始走穩之際，對台股來說，就是最大的利多。明天雖然周未賣壓會比較大，不過我們還是樂觀的看待… 台股『續漲』!

◆今天盤面上個股:

強勢的個股有:

6558 興能高、3018 同開、6426 統新、3338 泰碩、6435 大中、6462 神盾… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

2327 國巨、2368 金像電、2913 農林、1526 日馳、3026 禾伸堂、2478 大毅… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。