創業家旗下松果購物雙12單日交易額年增181% 12月業績有望再創新高

創業家 (8477) 旗下 B2B2C 電商平台松果購物公布雙 12 成績，業績表現較去年同期成長 140%，12/12 單日交易額年成長達 181%，再創歷年同期新高紀錄。松果購物今日也宣布再加碼延續優惠活動，期望持續延燒買氣帶動 12 月份成績再創新高。松果購物今年從 9 月份起以每月波段的節慶及造節活動打出不同商品線及行銷促購活動的多元玩法展開布局下半年度的旺季買氣，帶動整體消費活絡，並有效掌握 AI 科技運用及行動端的商機，截至目前 APP 下載數已突破 120 萬，旗下經營的「松果購物」、「松果購物 - 什麼值得買」雙 LINE 官方帳號，合計也有超過 1500 萬好友數，成為力攻下半年零售大戰的雙武器。



松果購物解析整體戰況，雙 12 當天整體點擊數較平日成長 6 成，發出超過 3,200 萬購物金吸客，搶卷誘因挹注時段流量，1212 元的無門檻折價卷更帶來超過 10 倍的流量瞬間湧入，造就不到 2 秒即搶卷完畢的盛況。



其中，寢具家飾及 3C 家電類躍升為熱銷前兩大類，進一步觀察新北市消費力最旺，占整體交易額的 2 成，雙北市總體消費佔比更超過 3.5 成位居冠亞軍，其次為台中市及桃園市；今年亦同時善用 LINE 官方帳號優勢導流，祭出 LINE 直播武器吸睛，互動率較雙 11 檔期增加 1~2 成，觀看人數則成長 4.6 成，單場直播皆有超過 20 萬人次觀看，成功帶動流量及買氣提升。