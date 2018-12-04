〈雙12網購節來了〉創業家、商店街Q4成長動能再加溫

在雙 11 購物節後，電商第二波年終促銷大檔「雙 12」報到，創業家兄弟 (8477-TW) 表示，今 (4) 日起旗下電商平台生活市集、好吃市集展開「雙 12 狂買節」，而網家 (8044-TW) 旗下商店街個人賣場除了雙 12 當日完全免收成交手續費之外，買滿 1212 元還可折 60 元運費，為年底前的業績成長再添動能。

創業家兄弟總經理廖家欣表示，下半年首次將線下廣告主軸實體化、打造大型戶外拍照裝置，成功帶動兩日內超過 3 萬活動人流，此次是首度推出品牌吉祥物「夯吉」，期望能活化品牌形象，接下來也將結合吉祥物，推出更多元的銷售活動。

創業家雙 12 檔期主打「年度超激殺」和「暖冬盛典」兩大折扣專區，精選生活日用品、居家收納、3C 家電、鮮食、零嘴果乾和即時料理等超過 400 項商品。

創業家今年雙 11 檔期的點數開搶活動導入大量網友上線，雙 11 三天正檔活動的造訪人次年增多達 150%，因此，此次雙 12 將加碼發送點數超過 45%，藉此吸引更多來客。

而商店街個人賣場也看好年終第二波重頭戲雙 12 購物節，已展開為期 10 天的促銷活動，除了雙 12 當日完全免收成交手續費之外，還有不少年終利康，包括買滿 1212 元折 60 元運費、折價券瘋搶活動等。

商店街個人賣場營運長黃淑琳指出，在蝦皮提高賣家成交手續費後，短短一周轉向商店街的新賣家數已增加萬家，並同步帶動新增商品數與活動前相比成長 3-4 倍。