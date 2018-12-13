中國發改委：支持優質民企發債 但不支持商業地產項目

中國國家發改委週三 (12 日) 表示，支持優質企業、包括民企通過發行企業債進行直接融資。這是中國政府為緩解民企融資難、融資貴，又一次新的措施。

中國發改委指出，對優質企業發債實行「即報即審」，允許使用不超過 50% 的債券募集資金補充營運資金，債券資金用途實行正負面清單管理。

不過，發改委認為部分媒體解讀有誤，因此今 (13 日) 透過主管的媒體《中國經濟導報》採訪權威人士，表明按照中央關於房地產長效機制建設的精神，目前國家發改委企業債券只支持棚改、保障性住房、租賃住房等有限領域的項目，不支持商業地產項目。

發改委 12 日印發《關於支持優質企業直接融資進一步增強企業債券服務實體經濟能力的通知》，公布了最新的政策。

新政策支持信用優良、經營穩健、對產業結構轉型升級或區域經濟發展具有引領作用的優質企業發行企業債券，鼓勵符合條件的優質上市公司及其子公司發行企業債券；鼓勵優質企業將債券募集資金用於國家重大戰略、重點領域和重點項目，加大基礎設施領域補短板力度，加快培育和發展戰略性新興產業，推動經濟轉型升級和高質量發展。

重點支持的優質企業應符合包括主體信用等級達到 AAA、最近 3 年未發生公司信用類債券或其他債務違約等條件。發改委並將根據市場發展情況，適時調整優質企業支持範圍。同時，允許優質企業依法依規面向機構投資者非公開發行企業債券。鼓勵商業銀行以「債貸組合」增信方式，進行債券和貸款統籌管理。

然而，《通知》發布後，有市場分析人士解讀稱，這是「地產發債放鬆」的信號。對此，權威人士表示，按照中央關於房地產長效機制建設的精神，目前國家發改委企業債券只支持棚改、保障性住房、租賃住房等有限領域的項目，不支持商業地產項目。這幾年，企業債券在貫徹執行國家房地產調控方面的政策沒有變化。