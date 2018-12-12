陸股成交量持續低迷 上證指數收漲0.3% 重新站上2600

陸股今 (12 日) 隨亞股高開，汽車股、次新股輪番發力上攻，上證指數重回 2600 點，但成交量依舊低迷，連續 4 日不足人民幣 1000 億元，連兩日低於 900 億元。

截至收盤，上證指數收報 2602.15 點，漲 0.31%，成交額人民幣 890 億元。深成指數收報 7698.02 點，漲 0.16%，成交額人民幣 1337 億元。創業板指數收報 1338.73 點，漲 0.05%，成交額人民幣 421 億元。

上證指數日線走勢圖 圖片來源：investing.com

以類股來看，今天主要漲啤酒概念、汽車股，前期熱點 5G 概念、傳媒娛樂與通信設備類股陷入回檔。

消息面上，美國總統川普透過推特與專訪發言，表達美中貿易談判進展順利，也讓市場普遍向上。陸股汽車股也因此獲追捧，京威股份、光啟技術、西淩動力、八菱科技等多股漲停。

巨豐投顧認為，滬指 2449 點以來的反彈行情，在金融股、殼資源、創投概念等依次退潮後，需要新的領漲龍頭方能延續。新能源汽車板塊連續走強，已經成為市場新的龍頭。本週五將有重要會議召開，年末政策性利好較多，或促大盤逐步轉強。

廣州萬隆指出，管理層頻繁出手，短線活躍游資的炒作情緒受到抑制，游資已經不敢再肆意妄為，其中影響比較大的則是高位股的接力意願。監管趨嚴風向沒有發生轉變之前，場內的題材持續性已經明顯減弱，而個股層面，仍需仔細甄別，改革開放 40 週年紀念大會召開在即、以及新能源車全年產量大概率突破百萬和領先的鋰電池廠滿產等利好發酵，這兩類股有望成為資金的避風港。

中原證券表示，預計滬指近期繼續低位震盪整理的可能性較大，後市可能面臨突破方向的選擇，創業板市場短線繼續在 1350 點下方震盪整理的可能性較大。建議投資者短線暫時觀望，中線建議繼續關注部分低估值績優藍籌股的投資機會。