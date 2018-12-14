陸股今一路震盪走低 創業板重跌2.8% 上證指數失守2600

陸股今 (14 日) 兩市小幅低開後，一路震盪走低，在創業板大跌近 3% 之下，悲觀情緒也再度升溫，上證指數失守 2600 點。

截至收盤，三大股指全線大跌。上證指數收報 2593.74 點，跌 1.53%，成交額人民幣 1237 億元。深成指數收報 7629.65 點，跌 2.28%，成交額人民幣 1682 億元。創業板指數收報 1310.46 點，跌 2.82%。

累計全週表現，上證指數跌 0.47%，深成指數跌 1.35%，創業板指數跌 2.28%。

上證指數日線走勢圖 圖片來源：investing.com

週五 (14 日) 下挫很大程度受到 11 月經濟數據不佳的影響，在類股方面，僅環保股一枝獨秀，科融環境、德創環保、華控賽格、博天環境 4 股漲停。A 股權重股全線下挫，通信、獨角獸、區塊鏈、半導體、5G、創投等概念股跌幅居前。

中國湘財證券認為，今日市場並沒有延續昨日上漲的慣性，而是直接低開並一路單邊下行，技術面看滬指短中期均線系統下周即將交叉，這是再次選擇方向的信號，而上漲的壓力並不小，所以趨勢上對空頭有利。

萬聯證券指出，短期市場仍以區間震盪看待，考慮到一些中小創個股商譽減值的風險，以及白馬藍籌股業績的穩定性，短期市場資金對藍籌股的關注度將會逐步提升。

招商證券表示，無風險利率持續下行，使得 A 股整體估值下跌空間有限，而中小創估值將受益於業績回暖以及流動性寬鬆。估值合理甚至偏低以及盈利預期較好的成長股，有望在業績空窗期經歷估值切換。資源品、地產等偏週期的行業而言，行業本身的估值處於較低的水平，但是由於未來成長性受限，市場對其盈利預期一般，估值難以進一步提升。