蔚華科與Xcerra終止獨家經銷協議 未來可望更積極投資與併購

半導體測試設備商蔚華科技 (3055) 宣布，與供應商 Xcerra Corporation 終止獨家經銷協議，預計自明年 10 月 12 日起生效，雖然此舉短期內恐衝擊蔚華科業績，但中長線來看，蔚華科將不再受到 Xcerra 的限制，可更積極投資、併購不同的產品與技術。蔚華科為 Xcerra Corporation(下稱「Xcerra」，前身為 Credence Systems Corporation)中國、香港及台灣地區獨家經銷商，Xcerra 依據雙方經銷協議發出書面通知，告知於明 (108) 年 10 月 12 日終止經銷協議，於經銷協議終止前，雙方將持續履行經銷協議下原有之義務，確保客戶及投資人的權益都不受影響。蔚華科也將積極發展其他產品線與新商機，擴大投資不同的解決方案與自有產品，尋求有利蔚華科技永續經營的發展模式。



蔚華科表示，將加速積極發展新產品線並加速自有產品研發、擴大子公司華證科技之投資，有效調整營運架構，拓展不同的商機與客戶，去年結盟的濱松光子學 (HAMAMATSU) 和東麗科技工程 (Toray Engineering) 也在今年開花結果，相信此一轉捩點是蔚華科迎接新市場的契機，樂觀看待未來發展。



雖然蔚華科新的經營團隊甫就任即遇挑戰，但業界人士樂見此一轉變，並提到，除了蔚華科向來財務穩健外，新股東在兩岸的市場關係良好，未來不再受到 Xcerra 的限制，將更積極投資、併購不同的產品與技術，藉此重新調整公司體質與架構，有望突破原本經營框架，浴火重生。

