蔚華科高階人事異動 許宗賢退休 陳有諒任新董座

半導體設備經銷商蔚華科技 (3055) 宣佈，董事長暨總經理許宗賢退休，轉任蔚華董事與顧問，至於同為蔚華創辦人也是金麗科技 (3228) 董事的陳有諒接任蔚華董事長。許宗賢轉任蔚華科技最高顧問並維持其董事身份，未來重心將投入蔚華教育基金會，實現公益及教育理想，並將以在台灣、亞洲各國及美國矽谷累積三十餘年的創業與投資經驗，未來積極發展投資新創事業。



蔚華董事會亦於推選陳有諒接任董事長，並任命高瀚宇為總經理，自 2018 年 9 月 29 日起生效。新任董事長陳有諒為蔚華的創辦人之一，曾任蔚華科技、蔚華系統、金麗科技董事長。目前除蔚華科技外，同時也是金麗科技、波若威科技 (3163)、李洲科技(3066) 等三家公司之董事。



新任總經理高瀚宇原任蔚華董事長特助，早年曾歷練採購、生管、品質、研發、行銷業務等工作，加入蔚華之前任職於技嘉 (2376) 十八年，為技嘉主機板事業群的重要操盤手。