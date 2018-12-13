5G商用倒數 統新、東典光電營運回溫 今盤中全面大漲

5G 商用化進入倒數計時，光通訊濾鏡廠部分已開發國家 5G 的前傳測試與布建已陸續開始啟動，加上下游客戶庫存調整已近尾聲，統新 (6426) 營收率先回溫，11 月合併營收 5,232 萬元，創下近一年半新高，東典光電(6588)11 月營收 2407 萬元，也較前一個月成長 7%，明年營運可望進一步回升。東典、統新都已布局 5G 並積極配合客戶開發各種產品規格，今年第四季甚至開始小量出貨，市場期待明年出貨量放大，帶動業績翻轉，今日統新盤中股價飆漲停，東典光電漲幅更衝上 15%



根據資策會產業情報研究所 (MIC) 指出，5G 服務仍是全球通訊產業發展的重點趨勢，5G 建設必須先擴增主要光網幹線傳輸量，再擴建未來基地台光網傳輸量，WDM 方案可望成為主流應用。



統新 11 月合併營收 5,232 萬元，創下近一年半新高，較上月及去年同期成長 22.32%、27.21%，主要係部分國家 5G 測試及企業商用，預估 12 月營收持穩，第四季營收有機會挑戰近六季新高。公司已因應 5G 商轉時程調節產能，目前產品開始陸續少量出貨，未來加速邁向 5G 發展，第四季營運表現審慎樂觀。



東典光電 11 月也出現加溫，月營收 2407 億元，雖較去年同期衰退 12.94%，但較上月成長 7%，法人看好，隨著客戶庫存調整完畢，市場秩序逐漸好轉，明年營運可望重回成長。

