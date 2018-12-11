5G發酵 統新11月營收創一年半新高

光通訊濾鏡廠統新 (6426) 公告 11 月合併營收 5,232 萬元，創下近一年半新高，較上月及去年同期成長 22.32%、27.21%，主要係部分國家 5G 測試及企業商用。在 5G 逐步發酵下，第四季營收有機會挑戰近六季新高，明年進一步回升。5G 建設必須先擴增主要光網幹線傳輸量，再擴建未來基地台光網傳輸量，WDM 方案可望成為主流應用。統新表示，公司已因應 5G 商轉時程調節產能，目前產品開始陸續少量出貨，未來加速邁向 5G 發展，第四季營運表現審慎樂觀。



隨著下游客戶庫存調整已近尾聲，目前業績趨於穩定，部分已開發國家 5G 的前傳測試與佈建已陸續開始啟動，先前送樣已有部分品項經客戶承認通過，現在已經穩定小量出貨韓國等市場，也帶動統新營收從第四季開始回升。



統新繼 10 月營收 4277 萬元，較去年同期增加 27.29%，為近 16 個月以來營收年增率首度轉正，11 月更進一步提升至 5232 萬元，創下近 18 個月新高，較上月及去年同期成長 22.32%、27.21%，預估 12 月營收持穩，第四季營收有機會挑戰近六季新高。