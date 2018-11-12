統新10月營收回溫、年增率28% 近16個月年增率首轉正

光通訊廠統新 (6426) 公告第三季稅後淨損 998.3 萬元，每股淨損 0.30 元；累計前三季稅後淨損 (公司業主權益)190 萬元、每股淨損 0.06 元。不過，隨著下游客戶庫存調整已近尾聲，5G 前傳(Fronthaul) 佈建也開始啟動，10 月營收 4277 萬元較，較去年同期增加 27.29%，為近 16 個月以來營收年增率首度轉正，預估明年業績將進一步發酵。受到國際市場影響，統新第三季光通訊需求訂單拉貨動能趨緩，且客戶進行庫存水位調節，合併營收 1 億元，較去年同期衰退 25.45%。合併毛利率為 25.84%，主要受認列存貨評價損失 1399.3 萬元影響單季毛利率 13.88%。稅後淨損 998.3 萬元，每股淨損 0.30 元；累計前三季稅後淨損 190 萬元，每股淨損 0.06 元。



統新也公布，10 月營收 4277 萬元較，較去年同期增加 27.29%，為近 16 個月以來營收年增率首度轉正。累計 1-10 月合併營收為 3.7 億元，年減 21.69%。



統新表示，下游客戶庫存調整已近尾聲，目前業績已經趨於穩定，部分已開發國家 5G 的前傳測試與佈建已陸續開始啟動，WDM-PON 技術可望成為 5G 前傳主流應用，先前產品已完成送樣，並通過驗證，現在已經穩定小量出貨韓國等市場，明年業績有機會進一步發酵。

