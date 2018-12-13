中國重新採購美國大豆 但只有杯水車薪的50萬噸

中國宣布重新採購美國大豆，但購買的數量僅占美國農民自川普政府 7 月開始與北京進行貿易戰以來失去的銷售額的一小部分。

兩名美國貿易商告訴《路透》，中國國有企業週三 (12 日) 購買了約 50 萬噸美國大豆，這是自川普總統和中國國家主席習近平 12 月初會面以來首見。

這筆價值約 1.8 億美元的交易推動美國大豆價格在週三的期貨市場上，上漲至 4 個半月新高。美股也因採購大豆可能代表華盛頓與北京之間貿易緊張局勢解凍的跡象而上揚。兩國目前正在談判結束關稅。

一位貿易商透露交易數量大概有 9 艘貨輪，並可能還有更多。第二位直接了解交易實情的交易員表示，中國國有企業預訂了 1 月至 3 月間至少 12 艘貨輪的數量，但這些購買對於彌補美國大豆生產商的銷售損失幾乎無濟於事，因為今年的黃豆收穫已經塞滿了各種儲存設施，逼得他們爭先恐後尋找其他買家。

中國向來是美國大豆的最大買家，但自 7 月 6 日北京對美國出口商品徵收高額關稅以抵制美國向中國商品加徵關稅以來，中國購買量就一直很少。

根據美國農業部最新數據，今年以來，美國農民已中國出售約 820 萬公噸大豆，低於 2017 年同期的 2140 萬公噸。10 月銷往中國的大豆數量從去年的 710 萬噸下降到今年的 30 萬噸。

美國大豆農民在尋找新市場方面取得了一些進展，但 10 月出口量略高於去年 10 月的一半。

去年，中國購買了大約 60% 的美國大豆，交易價值超過 120 億美元。隨著這些出口的消失，大豆價格跌至 10 年來的最低點，讓川普的鐵票美國農民帶來了痛苦。

美國大豆農民大多支持川普向中國施加貿易政策壓力。包含大部分美國大豆產量的國會選區在最近的期中選舉期間仍由共和黨人當選。但民主黨在許多地區縮小了勝利的差距。

就其本身而言，如果中國無法從其他生產商那裡找到足夠的供應，那麼中國將面臨大豆短缺的問題。中國官員 9 月提出削減生豬飼料中大豆比重以減少國內需求的想法。

川普政府對約 2500 億美元的中國商品加徵 10% 的關稅後，中國對美國大豆進口加徵 25% 的關稅。川普曾威脅要在下月將這些關稅提高到 25%，但最近在阿根廷舉行的世界各國領導人峰會中與習近平會談後，同意將這一時限延長 90 天。

經過幾個月雙方的堅壁清野，華盛頓和北京已同意在這 90 天中協商，內容涵蓋中國購買美國農產品和能源商品，結束強制技術轉讓和加強保障美國知識產權。