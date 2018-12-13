〈中國禁售部分i鳳〉高通提交法院視訊證據 稱蘋果違反在陸部分iPhone禁售令

高通在週一 (10 日) 高通告贏蘋果侵犯其 2 項專利後，提出在陸禁售部分 iPhone 型號聲明，然而蘋果至今仍在大陸銷售 iPhone 所有型號的手機，故高通週三 (12 日) 提交視訊證據，稱蘋果違反在陸部分 iPhone 禁售令。目前高通正在等待中國法院是否會採取進一步的行動。

週一 (10 日) 高通打贏蘋果，大陸福州市中級人民法院裁定，蘋果侵犯了 2 項高通專利，並頒布在陸禁售部分 iPhone 型號。

高通與蘋果之間的專利侵權訴訟戰火延續近兩年，這是高通首次告贏蘋果的案例，該法院裁定蘋果高通照片編輯專利和使用觸控管理應用程式的專利，將禁售部分 iPhone 型號包括 iPhone 6S、iPhone 6S Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus 和 iPhone X。

然而，蘋果週一聲明蘋果已對該禁令範圍提出質疑，稱有爭議的專利涉及軟體而非硬體，禁令影響舊作業系統上運行的 iPhone，而非新版 iOS 12 的設備，中國客戶仍可購買所有 iPhone 型號。

蘋果聲明中還指出，高通禁售 iPhone 是一種絕望的作為，因為高通提出的三項專利過往從未提出專利主張，且其中包含一項失效專利，蘋果將會透過法院尋求法律途徑解決。

然而，陸媒《中國證券報》引述接近福州中院的相關人士確認，此裁定事項屬專利禁制令範疇，只有一審，不可上訴，沒有二審。該禁制令也將適用於全國範圍。

蘋果 2017 年 1 月開始首次向高通提起 10 億美元訴訟，蘋果稱高通對基頻專利使用授權金等問題，強制蘋果支付不公平的專利費用，高通因蘋果拒付權利金，決定將其上下游全都告，雙方戰況迅速升級，世界各地的訴訟和反訴頻傳。

9 月，高通指責蘋果竊取專利機密，協助競爭對手英特爾提升晶片效能，違反了軟體授權。

8 月高通與台灣反壟斷機構達成和解協議，高通公司向台灣支付了 9300 萬美元的罰款，並承諾在五年內向該國投資 7 億美元。

美國聯邦貿易委員會 (FTC) 與高通訴訟案早於蘋果，最近在美國地方法官 Lucy Koh 發布了針對高通的初步裁決時達到關鍵的轉折點，要求高通向英特爾等競爭對手授權技術。高通和聯邦貿易委員會一直在尋求和解。

一些投資者對中國頒布的禁售令表示擔憂，認為受到 2018 年 iPhone 銷售下滑和美中貿易戰中影響蘋果股價，將變得更加動盪。