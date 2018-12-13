大摩承認錯誤：下調eBay目標價40%並降評

摩根士丹利 Morgan Stanley 表示，eBay 市場 (EBAY-US) 的惡化速度比預期快速，可能會限制任何未來的股價漲幅。故大摩週三 (12 日) 將該股評級下調至「持平」。eBay 股價週三下滑 0.034% 來到 29.04 美元。

eBay 股價趨勢圖 / 圖：谷歌

分析師 Brian Nowak 在一份投資者報告中寫道「自從我們在 4 月調升 eBay 評級以來，eBay 的核心市場業務在 3 個季度中的總商品價值 (GMV) 增長速度是低於預期」。

大摩表示，儘管對 eBay 2019 年新的獲利機會 (支付，廣告) 以及對 2019 年營運效率有著更大期待，但大摩仍預計 GMV 的增長放緩，將對 eBay 產生倍數的影響。

Nowak 還將 eBay 的 12 個月的現金流折現法價格目標下調 40%，從 55 美元降至 33 美元。摩根士丹利對 eBay 的 2019 年 GAAP 每股純益 (EPS) 預估仍高於華爾街預期的 2.09 美元。Nowak 寫道，「我們低估了核心市場的惡化程度：我們錯誤地對 eBay 進行了雙重升級」。

大摩在一次罕見的舉動中，將 4 月 8 日的 eBay 升級了兩個排名，從「減持」到「持有」，預計股票收益率將會增強，以及在線市場的惡化程度將會放緩。從那時起，股價下跌超過 25%。

摩根士丹利認為 eBay 的國內商品總價值在 2019 年上半年增長 0% 至 1%，而全年只應成長 2%。

而 Nowak 再次申明，「雖然如果 eBay 能夠更好地執行，將超越我們 2019 年美國 GMV 成長的 2% 保守估計，但我們的數據顯示，GMV 可能需要成長超過 3% 或更多，才能使該股票從當前水平上漲 30%。在我們看來，這概率較低，特別該公司把重點放在削減營銷支出以關注盈利能力，而不是成長」。