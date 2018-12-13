美財務長調查：近一半人預計明天經濟下滑

根據周三 (12 日) 公布的一項調查顯示，企業財務長普片對於 2019 年經濟表現悲觀，近一半人預計明年年底會出現下滑。

美國杜克大學 Duke 調查發現，500 位財務長 (221 位美國企業) 中有 48.6% 的人認為下一個負增長週期將在 12 個月內出現。如果美國能夠在沒有經濟下滑的情況下度過這一年，那麼 82% 的受訪者認為經濟將於 2020 年年底開始下滑。

杜克的 Fuqua 商學院金融學教授，調查主任 John Graham 在一份聲明中表示，「近 10 年來全球經濟增長的爆發已接近尾聲。美國的前景已經不被看好，而且世界其他許多地區的前景更加糟糕，這將導致對美國商品的需求下降」。

實際上，結果顯示，到 2019 年底，86% 的人認為加拿大的經濟會下滑，歐洲為 66.7%、亞洲為 54%、拉丁美洲為 42%。

總體而言，受訪者預計美國今年的經濟增長率為 2.7%，其中大部分增長前調，而國內 GDP 增長率僅為 0.6%。財務長們普遍認為，經濟下滑只會導致約聘速度減緩，而不是裁員。

主要風險包括無法吸引和留住合格的人員，這是一個常被引用的問題，稱為「技能差距」。美國的失業率為 3.7%，接近 50 年來的最低點，但其他調查中的公司抱怨職缺量卻不停增長至目前的 700 多萬筆。

財務長指引的其他問題包括政府政策、福利成本、經濟不確定性、和就業成本上升。這次調查結果是在美國經濟自 2009 年中期開始復蘇以來 GDP 增長最好的一年。前 3 個季度 GDP 增長率平均為 3.3%，第 4 季度應能增長 3% 左右。

然而，對全球經濟放緩的擔憂加劇，大多數經濟學家預計 2019 年的增長將放緩，但仍高於趨勢，然後隨著財政刺激措施的影響逐漸消退，再回到 2020 年的長期平均成長水平。

論企業獲利，財務長們的未來 12 個月企業盈利成長預測在過去一個季度大幅下滑，從 9 月調查預期的 12.8% 成長降至最近一次調查的 4.5% 成長。資本支出預期也從 5.7% 下降到 1%，通過個體企業價格成本衡量的通貨膨脹率，從 3% 下降到 2.7%。

儘管公司持悲觀態度，國家經濟委員會主任 Kevin Hassett 表示，他預計明年 GDP 增​​長率將超過 3%。