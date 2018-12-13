巴西央行維持利率不變6.5% 暗示離升息還有一段路

基於經濟復甦力道疲弱可能抑制通膨攀升速度，巴西央行週三 (12 日) 決定將基準利率維持在歷史低位 6.5%，符合經濟學家預期，央行並暗示，將維持按兵不動的步調較長一段時間。

巴西央行的貨幣政策委員會被稱之為 Copom，委員連續第 6 次決定將巴西隔夜利率 (Selic Rate) 維持在 6.50% 的水平，符合經濟學家認為巴西央行將持謹慎態度的預期。

巴西央行在聲明中指出，該國經濟復甦情況不理想，可能使通膨攀升力道有限，此外，對結構性改革的失望，將對巴西幣構成壓力。巴西里爾兌美元遭拋售，使得國內貨品變得較貴，但以歷史標準來看，目前通膨仍為較低水平。

根據巴西國家統計局上週公布的數據，巴西 11 月的消費者物價指數 (IPCA) 年增率下降至 4.05%，10 月則為 4.56%。

巴西通膨年增率

分析師表示，價格下跌的壓力，應該會使即將上任的巴西央行總裁 Roberto Campos Neto 維持較低的利率，因為由巴西總統 Jair Bolsonaro 帶領的新政府，仍在努力帶領巴西從有史以來最嚴重的經濟衰退中復甦。

雖然今年第 3 季巴西經濟以 18 個月以來最快的速度增長，但該國經濟情況仍處於脆弱狀態，失業率約高達 12%，因此限制了工資上漲，而該國的預算赤字則佔 GDP 的 7%。

在央行聲明中，巴西央行並未提及若經濟前景「惡化」，該行是否會執行緊縮政策。以目前巴西央行立場來看，它們評估上行風險超過下行風險，這代表著前景只出現些微的變化。

JGP Gestão 的經濟學家 Fernando Rocha 先前預測，認為巴西央行會在 2019 年 10 月升息，但目前將升息預期延後至 2020 年年初。