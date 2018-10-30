〈人物側寫〉巴西新總統波索納洛 政見到底有多「右派」？

巴西極右翼社會自由黨候選人波索納洛 (Jair Bolsonaro)，28 日以 55.4% 的得票率贏得總統大選，將於明年 1 月 1 日就任。波索納洛承諾將帶回「傳統家庭」價值觀，但亦因歧視同性戀、女性與黑人而飽受爭議。

「熱帶川普」是何來歷？

波索納洛現年 63 歲，於 1977 年畢業於 Agulhas Negras 軍事學院，從軍之後一路當上傘兵上尉。自 1991 年起擔任里約熱內盧州的聯邦眾議員，擔任國會議員時間長達 7 屆，他曾公開推崇巴西軍事獨裁，並支持酷刑。

波索納洛曾參與不同政黨，並在 2013 年首度有了「總統夢」，2018 年他加入社會自由黨 (PSL)，開始他的總統競選之路，於 28 日成功擊敗左翼工人黨候選人 Fernando Haddad 當選總統。

他對左派政策持強烈反對意見，包含反對同性婚姻、墮胎、土地改革與毒品自由化等。在外交政策上，他呈現與美國和以色列親近的立場。在 2018 年的總統競選期間，他開始倡導經濟自由主義和親市場政策。

波索納洛政見為何？

1. 親市場改革

波索納洛的經濟顧問 Paulo Guedes 於 28 日表示，改善極為花錢的養老金制度為新政府的首要任務。現行養老金制度約佔巴西政府支出 1/3，若不進行改革，巴西將面臨破產和債務危機。

除此之外，Guedes 承諾將進行一系列的親市場改革，如央行的正式獨立、稅改簡化與減少對產業的免稅，並將透過削減工資稅來創造約 1000 萬個工作崗位。貿易方面，新政府將尋求更多的雙邊貿易協議，並批評南方共同市場 (Mercosur) 的限制。



2. 支持人民擁槍權

提高巴西公民的安全性是波索納洛競選的主要議題，他將自己塑造成強硬派，表示新政府旨在放寬擁有槍支和攜帶槍枝的法律規範。

他指出，「每個誠實的公民，男人或女人，如果他們想在自己的家中擁有武器，依照著某些標準，他們應該要能擁有武器。」他並希望給予警察更多向犯罪分子開槍的自主權，以打擊巴西城市與農場的犯罪行為。



3. 反對墮胎合法化

波索納洛強烈反對墮胎合法化，他 10 月 12 日在推特上寫道，「巴西人的錢不會資助那些促進這種做法 (墮胎) 的非政府組織」，此立場贏得基督徒的支持。

4. 減少不必要政府支出

波索納洛表示將進行政府部門改革，希望能減少和重新分配「不必要的支出」，他在推特上指出將減少部門的數量，並且將一些國營事業私有化。

在他的政見宣言中，他還建議國有的巴西石油公司應該出售大部分煉油、零售、運輸和其他其具有市場力量的業務，這樣一來，石油和天然氣行業才能更具競爭性，對消費者有利益。

然而，有所牴觸的部分在於，他認為巴西石油的「核心業務」仍應保持在國家控制之下。且他在電視訪問中指出，若將巴西電力公司私有化，可能會導致該公司被中國投資者買走。

5. 親川普立場

在環保議題與中東糾紛部份，波索納洛將採取與美國總統川普較相似的立場，舉例來說，他建議退出巴黎協議，認為其要求會影響巴西對亞馬遜地區的主權。

波索納洛亦被認為贊成將巴西駐以色列大使館從特拉維夫遷至耶路撒冷。他認為巴基斯塔不是一個國家，將關閉該國在巴西的大使館，且等他上任之後，第一個訪問的國家將會是以色列。